Los peces gordos crecen más con la impropia ayuda de la función pública

Para ir terminando gradualmente con este tipo de abusos que generan beneficios económicos a algunos, sería apropiado que se sancione a los asesores que participan en estos ardides. Allí tenemos a conocidos abogados, arquitectos, ingenieros, etc, y si tuviésemos asociaciones gremiales, como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Colegio de Arquitectos, con efectivos códigos de ética, como en los países serios adscritos a la democracia y al libre mercado, estas impúdicas situaciones no ocurrirían.

Queda en evidencia que tanto DERCORP como ENEA intentaron pasar gatos por liebres con sus instalaciones ilegales y si tales conspicuas empresas recurren a los tribunales para intentar la anulación del dictamen vinculante de Contraloría, el CDE asumirá la defensa del ente fiscalizador y será la 3a, Sala de la Corte Suprema la que finalmente resolverá, tal como lo ha hecho en los últimos años gracias a las correctas decisiones de sus competentes jueces, quienes no se prestan para arreglines comerciales.

Se sabe que la familia Guzmán Nieto, dueña de ENEA, aportó el 97% de los fondos de la última campaña de Cristián Norambuena (ex UDI) para elegir al alcalde de Pudahuel, sin que lograra su objetivo y en el año 2021 esa empresa se esforzó para invalidar la aprobación del Plan Regulador Comunal porque no le gustaban sus disposiciones, lo cual fue rechazado por la Contraloría mediante el dictamen Nº E127269/2021. Pero en el año en curso ENEA insistió en su deseo, lo cual nuevamente fue rechazado por el órgano de fiscalización, mediante dictamen Nº E211763/2022. Como un hecho anecdótico, demostrativo del cariño que le tenía a ENEA la abogada Claudia Sabal, ex directora jurídica y ex alcaldesa subrogante de Pudahuel, ella hoy se desempeña en su Gerencia de Asuntos Legales.

Entendemos que las municipalidades de Maipú y Pudahuel, a través de sus directores de obras, ya están invalidando los permisos contrarios a derecho que hemos aludido y estamos seguros que a los propietarios de las 2 importantes empresas no les sucederá nada, incluso ni tendrán que asistir a esas aburridas clases de ética que se imparten en las universidades privadas localizadas en el sector oriente de Santiago.

En resumen, lo acontecido en Maipú y Pudahuel, acorde a lo relatado en esta columna de opinión, se demuestra que la corrupción es el vehículo más idóneo para que los más sagaces hombres de negocios obtengan plusvalías y por ello es pertinente el título de la misma. Los que estamos a favor del libre mercado en todos los sectores de la economía, continuaremos denunciando a quienes, con artimañas, lo vulneran en el ámbito del urbanismo y medio ambiente.