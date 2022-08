6e9c1d5767

Medio Ambiente Proceso Constituyente Eduardo Gudynas: “Si yo estuviera en Chile votaría por el Apruebo” El investigador uruguayo valoró el proceso constitucional desarrollado en nuestro país y destacó que " hay momentos en que me parece que los pueblos tienen esa energía, esa ambición y están dispuestos a asumir los riesgos como Chile". Diario UChile Martes 9 de agosto 2022 12:37 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador uruguayo e integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, se refirió al proceso constitucional chileno y el contenido de la propuesta que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. “Si yo estuviera en Chile votaría por el Apruebo” señaló el académico y destacó algunos aspectos de la propuesta como aquella que consagra a la naturaleza como sujeto de derechos .”Existe una muy larga tradición donde los derechos que eran atribuidos a los individuos se expanden y se abrazan a entidades que no son personas”, indicó. El investigador reconoció que ha recibido consultas respecto de cómo otorgar derechos sin establecer obligaciones o respecto de que un árbol no puede acudir a un juzgado a exigir sus derechos y señaló que “eso me parece una tontería porque la concepción de derechos, si tu la exploras en este sendero que viene de la Revolución Francesa, nunca estuvo atado a los deberes, ese fue un invento posterior. El niño no deja de tener derechos como persona si no cumple con las tareas escolares o su obligación de ir a la escuela”. Gudynas agregó que “los derechos de la naturaleza defienden y protegen colectivos agregados que pueden ser ecosistemas o especies que bajo algunas circunstancias pueden ser utilizadas, aprovechadas para asegurar la vida humana, pero sin poner en riesgo su existencia o en jaque su sobrevivencia, esa es la diferencia clave”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las críticas que tuvo en su momento de aspectos que se fueron rechazando durante el proceso, el integrante del CLAES señaló que “algunas de estas discusiones no se saldaron como uno hubiese podido imaginar, entonces, para ser riguroso y ponderado, siempre hay un sueño de la Constitución ideal que cada uno querría, pero dejo eso al margen y me paro varios pasos antes para observar. ¿Se podría haber hecho algo mejor en algunos artículos? La respuesta es sí, ahora si los pequeños cambios y avances son presentados como radicales y moderados imagínate con otros más agudos“. Por lo mismo, señaló que “ha habido una crítica, muchas veces infundada, al desarrollo que ha tenido el proceso constituyente donde yo veo tres actores que han jugado en esa crítica: una crítica esperable de los partidos políticos; un cuestionamiento no tan agudo como uno hubiese esperado desde el lado empresarial y hay un tercer campo que no minimizo que es el campo académico, donde ha habido finas críticas por ese legalismo y ese pensar que me debo adaptar al ‘deber ser’ de un tipo de academia o racionamiento anclado en concepciones, sobre todo, europeas”. Finalmente, respecto de los temores sobre una baja en las inversiones producto de lo que establece la propuesta constitucional, Eduardo Gudynas recalcó que “no hay ninguna evidencia de eso. Pongo de ejemplo el sector petrolero que en buena parte está dominado por las empresas nacionales y no pasó nada, sigue existiendo y sigue funcionando“. Por lo mismo, el investigador afirmó que “si me enfoco en secciones como la de los derechos de la naturaleza, tampoco hay evidencia porque lo que acá se está proponiendo es la protección de los recursos naturales que son indispensables para la vida de los chilenos. Ustedes en Chile son un catálogo de incumplimientos gravísimos que van desde las zonas de sacrificio, pasando por los problemas con el agua, hasta los problemas de distribución eléctrica para surtir el sector minero. Lo de la inversión es para asustar a los niños en las noches”. “Siempre está el miedo a los cambios, a las alternativas. Es más fácil aferrarse a la condición conocida que iniciar un camino de cambios y hay momentos en que me parece a mí que los pueblos tienen esa energía, esa ambición y están dispuestos a asumir los riesgos como Chile. Por lo tanto, cuando se cae en argumentos como que se va a detener el progreso o no vendrán inversores, eso demuestra la falta de argumentos porque se recurre a lo más simplista”, señaló Gudynas. Revisa la entrevista completa acá:

