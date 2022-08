37defbc3d4

868298308c

Nacional Política seguridad Senador De Urresti por atentados en la Región de Los Ríos: “No queremos que se normalice la violencia” El representante por la zona acompañó a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien pidieron más coordinación para dar seguridad a la zona. Diario Uchile Martes 16 de agosto 2022 11:04 hrs.

Compartir en

Coordinación y coherencia pidieron los parlamentarios socialistas por la Región de Los Ríos, Alfonso De Urresti y Ana María Bravo, quienes se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda junto a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. En el encuentro los legisladores señalaron la necesidad de no normalizar hechos de violencia que son extraños para la zona, pero que se han venido repitiendo particularmente durante el último mes. La presidenta de la colectividad indicó que es necesario aumentar la “coordinación del gobierno y así se lo hemos manifestado, debe mejorar atendido que se había anunciado una medida que finalmente no se adopta y que también pone problemas a la ciudadanía”. Esto en referencia a la posibilidad que se abrió desde el Ejecutivo para que se decretara el estado de excepción constitucional al menos en algunas comunas de la región, algo que finalmente fue desechado el jueves por la tarde. “Hacemos notar que esto no debería seguir ocurriendo porque va en perjuicio de la ciudadanía. Creemos importante que se coordinen las acciones de gobierno, que podamos darle seguridad a las personas y particularmente en una región que producto de que se han focalizado las acciones en la Araucanía, estas acciones también se están desplazando hacia algunas zonas de Los Ríos, lo que nos preocupa”, agregó Vodanovic. De todas formas, la dirigenta política subrayó que “nosotros no hemos venido a objetar la decisión presidencial que es privativa para decretar esto. Lo que hemos puesto en conocimiento es la preocupación que tienen los parlamentarios como actores locales, que están allá, de hecho vienen llegando de la región, en poner en conocimiento la preocupación que existe por parte de la ciudadanía y de la inseguridad y de que el gobierno como ha anunciado acciones respecto a reforzamiento policial, eso se lleve a cabo a la brevedad”. Por su parte, el senador De Urresti aseguró que la actitud de los parlamentarios socialistas no va a cambiar frente a si se aplica o no el estado de excepción en Los Ríos, especialmente cuando se renueve para un nuevo periodo en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y en la Región de la Araucanía. “Aquí no es una cosa por otra. El Partido Socialista ha sido muy responsable en apoyar todas las normas que ha impulsado el gobierno, no sólo en estado de excepción. La conducta de nuestros parlamentarios no está asociada con que se tomen o no medidas” precisó. De Urresti insistió en que “vamos a apoyar todas las medidas, cualquiera de las medidas que se adopten para poner término a los hechos de violencia en la Región de Los Ríos. Anoche tuvimos otro evento. No queremos que se normalice la violencia, este tipo de hechos, en una región tranquila”. De todas formas señaló que el haber abierto la puerta a un posible estado de excepción y luego retroceder en la idea, “genera desconcierto, incertidumbre”. Por eso dijo que “pedimos precisión y coherencia y que no haya incertidumbre respecto a lo que se comunica”. El legislador agregó que “un atentado o diez o veinte son suficientes para preocuparse. El país tiene que vivir tranquilo. Tenemos que asegurar la seguridad a los habitantes de la Región de Los Ríos o de cualquier territorio. Lo que nosotros hemos insistido es que exista más coordinación, un plan nacional, anticiparse a situaciones que van normalizándose y eso no nos gusta”. Por último, adelantó que “el subsecretario se comprometió a estar mañana presencialmente en la región con los alcaldes, con los distintos actores para seguir evaluando los antecedentes”.

Coordinación y coherencia pidieron los parlamentarios socialistas por la Región de Los Ríos, Alfonso De Urresti y Ana María Bravo, quienes se reunieron con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en La Moneda junto a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. En el encuentro los legisladores señalaron la necesidad de no normalizar hechos de violencia que son extraños para la zona, pero que se han venido repitiendo particularmente durante el último mes. La presidenta de la colectividad indicó que es necesario aumentar la “coordinación del gobierno y así se lo hemos manifestado, debe mejorar atendido que se había anunciado una medida que finalmente no se adopta y que también pone problemas a la ciudadanía”. Esto en referencia a la posibilidad que se abrió desde el Ejecutivo para que se decretara el estado de excepción constitucional al menos en algunas comunas de la región, algo que finalmente fue desechado el jueves por la tarde. “Hacemos notar que esto no debería seguir ocurriendo porque va en perjuicio de la ciudadanía. Creemos importante que se coordinen las acciones de gobierno, que podamos darle seguridad a las personas y particularmente en una región que producto de que se han focalizado las acciones en la Araucanía, estas acciones también se están desplazando hacia algunas zonas de Los Ríos, lo que nos preocupa”, agregó Vodanovic. De todas formas, la dirigenta política subrayó que “nosotros no hemos venido a objetar la decisión presidencial que es privativa para decretar esto. Lo que hemos puesto en conocimiento es la preocupación que tienen los parlamentarios como actores locales, que están allá, de hecho vienen llegando de la región, en poner en conocimiento la preocupación que existe por parte de la ciudadanía y de la inseguridad y de que el gobierno como ha anunciado acciones respecto a reforzamiento policial, eso se lleve a cabo a la brevedad”. Por su parte, el senador De Urresti aseguró que la actitud de los parlamentarios socialistas no va a cambiar frente a si se aplica o no el estado de excepción en Los Ríos, especialmente cuando se renueve para un nuevo periodo en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío y en la Región de la Araucanía. “Aquí no es una cosa por otra. El Partido Socialista ha sido muy responsable en apoyar todas las normas que ha impulsado el gobierno, no sólo en estado de excepción. La conducta de nuestros parlamentarios no está asociada con que se tomen o no medidas” precisó. De Urresti insistió en que “vamos a apoyar todas las medidas, cualquiera de las medidas que se adopten para poner término a los hechos de violencia en la Región de Los Ríos. Anoche tuvimos otro evento. No queremos que se normalice la violencia, este tipo de hechos, en una región tranquila”. De todas formas señaló que el haber abierto la puerta a un posible estado de excepción y luego retroceder en la idea, “genera desconcierto, incertidumbre”. Por eso dijo que “pedimos precisión y coherencia y que no haya incertidumbre respecto a lo que se comunica”. El legislador agregó que “un atentado o diez o veinte son suficientes para preocuparse. El país tiene que vivir tranquilo. Tenemos que asegurar la seguridad a los habitantes de la Región de Los Ríos o de cualquier territorio. Lo que nosotros hemos insistido es que exista más coordinación, un plan nacional, anticiparse a situaciones que van normalizándose y eso no nos gusta”. Por último, adelantó que “el subsecretario se comprometió a estar mañana presencialmente en la región con los alcaldes, con los distintos actores para seguir evaluando los antecedentes”.