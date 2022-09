3a0e81eff3

14b33ac52e

Entrevista Nacional Pueblos originarios Natividad Llanquileo: “Es lamentable cuando un gobierno se cierra completamente a dialogar con los diferentes actores” La ex convencional mapuche acusó al Ejecutivo de seguir una política de continuidad instalada por los gobiernos de la ex Concertación y calificó como "bastante burda" la formalización del líder de la CAM, Héctor Llaitul. Natalia Palma Jueves 1 de septiembre 2022 17:08 hrs.

Compartir en

Pocos días restan para que se concrete el plebiscito constitucional del 4 de septiembre y las tensiones que rodean el Gobierno siguen sin dar tregua. Esto, luego de la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, el pasado 24 de agosto, quien quedó en prisión preventiva por delitos de Ley de Seguridad del Estado (LSE). Una semana después, se sumó la detención de su hijo, Ernesto Llaitul -también miembro de la CAM- en Tirúa, Región del Biobío, junto a otras tres personas por dos delitos de incendio y dos homicidios frustrados durante un atentado registrado en septiembre de 2021 en Los Ángeles. Si bien diferentes en su naturaleza, ambos casos se enmarcan a propósito de investigaciones originadas a partir de denuncias que presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y de los cuales la actual administración se ha hecho parte. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la ex convencional mapuche, Natividad Llanquileo, abordó esta problemática, cuestionando el rol del Ejecutivo. “Es bastante complicado el escenario, que no es distinto a lo que hemos estado viviendo al menos durante los últimos 30 años y eso lamentablemente tiene que ver con una política de continuidad respecto a lo que han sido los gobiernos de la ex Concertación y posteriormente del gobierno de derecha, que no han dado respuesta frente a un conflicto que es evidente”. “Somos nosotros especialmente los principales afectados, por una parte, pero, más bien, somos los principales actores que queremos que esto tenga una respuesta y una solución porque no es grato crecer en un ambiente de tanta violencia”, expresó. En ese sentido, la también abogada señaló que “necesitamos de verdad que, de una vez por todas, podemos tener un montón de diferencias, que esto avance con una solución que sea concreta”, añadiendo que en relación a los hechos de violencia que se han registrado en las regiones de la Araucanía y el Biobío “debo recordar que también no es la primera vez que este tipo de hechos suceden, donde no hay una solución a un tema que es histórico. No me queda otra más que lamentar todo lo que está sucediendo y que tiene sus consecuencias, que son obviamente bastante complejas y bastante tristes”. Llanquileo consideró que “es lamentable cuando un gobierno se cierra completamente a dialogar con los diferentes actores (…) No puedes dejar fuera a actores relevantes dentro de un conflicto”. Esto, en referencia al vuelco que ha mostrado La Moneda en su postura con la CAM. En esa línea, Llanquileo insistió en sus críticas respecto a ver este conflicto desde la perspectiva de la seguridad. “Siempre se ha dicho, y no es porque lo diga yo, que soy mapuche, esta solución finalmente pasa porque es un tema que es político-social y se ha enfrentado desde un punto de vista de seguridad, que es lo que ha pasado durante estos últimos 30 años. Evidentemente, no va a haber una solución”, dijo. “No es solamente una cuestión desde el Ministerio del Interior, aquí hay una vocera de Gobierno, desde ahí que también está vinculado a otros ministerios. En conjunto se debiera buscar una solución, pero a estas alturas ya algo distinto que sea distinto a lo que hemos tenido últimamente”, afirmó. Por lo mismo, consideró que la formalización del comunero Héctor Llaitul “fue bastante burda”. “Quienes hemos litigado y que hemos visto este tipo de situaciones jamás en un caso de estas características se hubiera aplicado una ley de excepción, como la Ley de Seguridad del Estado y, por otra parte, jamás se había decretado una prisión preventiva bajo dichos de personas”, aseveró. “Escuchamos todos los días a personas que están incitando a otro tipo de actos como, por ejemplo, el señor (Pedro) Pool de Osorno, quien nos ha amenazado y ha dicho que va a matar a todas las personas que estén por el Apruebo, a algunos convencionales incluso. Hay organizaciones como la APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía), que ha tirado una cantidad de discursos llenos de odiosidades y, sin embargo, ellos están en completa impunidad si es que hablamos de esa igualdad ante la ley que nos transmite especialmente el Gobierno”, cuestionó. De modo que consideró que respecto a este caso “evidentemente es un tema político que esperamos, insisto, se pueda resolver de la forma que corresponde y no hacer uso de herramientas que son bastantes restrictivas y hacer un uso indiscriminado del derecho penal en un tema que es político”.

Pocos días restan para que se concrete el plebiscito constitucional del 4 de septiembre y las tensiones que rodean el Gobierno siguen sin dar tregua. Esto, luego de la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, el pasado 24 de agosto, quien quedó en prisión preventiva por delitos de Ley de Seguridad del Estado (LSE). Una semana después, se sumó la detención de su hijo, Ernesto Llaitul -también miembro de la CAM- en Tirúa, Región del Biobío, junto a otras tres personas por dos delitos de incendio y dos homicidios frustrados durante un atentado registrado en septiembre de 2021 en Los Ángeles. Si bien diferentes en su naturaleza, ambos casos se enmarcan a propósito de investigaciones originadas a partir de denuncias que presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y de los cuales la actual administración se ha hecho parte. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la ex convencional mapuche, Natividad Llanquileo, abordó esta problemática, cuestionando el rol del Ejecutivo. “Es bastante complicado el escenario, que no es distinto a lo que hemos estado viviendo al menos durante los últimos 30 años y eso lamentablemente tiene que ver con una política de continuidad respecto a lo que han sido los gobiernos de la ex Concertación y posteriormente del gobierno de derecha, que no han dado respuesta frente a un conflicto que es evidente”. “Somos nosotros especialmente los principales afectados, por una parte, pero, más bien, somos los principales actores que queremos que esto tenga una respuesta y una solución porque no es grato crecer en un ambiente de tanta violencia”, expresó. En ese sentido, la también abogada señaló que “necesitamos de verdad que, de una vez por todas, podemos tener un montón de diferencias, que esto avance con una solución que sea concreta”, añadiendo que en relación a los hechos de violencia que se han registrado en las regiones de la Araucanía y el Biobío “debo recordar que también no es la primera vez que este tipo de hechos suceden, donde no hay una solución a un tema que es histórico. No me queda otra más que lamentar todo lo que está sucediendo y que tiene sus consecuencias, que son obviamente bastante complejas y bastante tristes”. Llanquileo consideró que “es lamentable cuando un gobierno se cierra completamente a dialogar con los diferentes actores (…) No puedes dejar fuera a actores relevantes dentro de un conflicto”. Esto, en referencia al vuelco que ha mostrado La Moneda en su postura con la CAM. En esa línea, Llanquileo insistió en sus críticas respecto a ver este conflicto desde la perspectiva de la seguridad. “Siempre se ha dicho, y no es porque lo diga yo, que soy mapuche, esta solución finalmente pasa porque es un tema que es político-social y se ha enfrentado desde un punto de vista de seguridad, que es lo que ha pasado durante estos últimos 30 años. Evidentemente, no va a haber una solución”, dijo. “No es solamente una cuestión desde el Ministerio del Interior, aquí hay una vocera de Gobierno, desde ahí que también está vinculado a otros ministerios. En conjunto se debiera buscar una solución, pero a estas alturas ya algo distinto que sea distinto a lo que hemos tenido últimamente”, afirmó. Por lo mismo, consideró que la formalización del comunero Héctor Llaitul “fue bastante burda”. “Quienes hemos litigado y que hemos visto este tipo de situaciones jamás en un caso de estas características se hubiera aplicado una ley de excepción, como la Ley de Seguridad del Estado y, por otra parte, jamás se había decretado una prisión preventiva bajo dichos de personas”, aseveró. “Escuchamos todos los días a personas que están incitando a otro tipo de actos como, por ejemplo, el señor (Pedro) Pool de Osorno, quien nos ha amenazado y ha dicho que va a matar a todas las personas que estén por el Apruebo, a algunos convencionales incluso. Hay organizaciones como la APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía), que ha tirado una cantidad de discursos llenos de odiosidades y, sin embargo, ellos están en completa impunidad si es que hablamos de esa igualdad ante la ley que nos transmite especialmente el Gobierno”, cuestionó. De modo que consideró que respecto a este caso “evidentemente es un tema político que esperamos, insisto, se pueda resolver de la forma que corresponde y no hacer uso de herramientas que son bastantes restrictivas y hacer un uso indiscriminado del derecho penal en un tema que es político”.