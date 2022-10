f80a05f291

970068670c

Nacional Política Trabajadores del SAG en Estado de Alerta por aumento de solo 0,2% en el Presupuesto 2023 Los funcionarios anunciaron una paralización de actividades en todo el país, donde no habrá atención en los pasos fronterizos, ni a la exportación e importación de productos, si no hay respuesta de parte de la Dirección de Presupuestos, Dipres. Diario Uchile Jueves 6 de octubre 2022 10:23 hrs.

Compartir en

Los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se declararon el estado de alerta en todo el país, luego de constatar que el presupuesto 2023 enviado por el gobierno al parlamento, no contempla recursos para el servicio. Así lo anunció la presidenta nacional de Asociación de Funcionarios (AFSAG), Erika Cáceres, tras reunirse con los senadores de la Comisión Agricultura, hasta donde llegaron para expresar su preocupación por el bajo aumento en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que el gobierno estaría considerando para el SAG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. En la ocasión, los trabajadores expresaron la compleja realidad que enfrenta el servicio, con bajos sueldos, mal clima laboral por falta de reconocimiento, sumarios eternos, salidas a terreno y horas extras impagas, uso de bienes personales para “hacer la pega”, escasez de dotación y sobrecarga laboral a quienes quedan en los puestos de trabajo, falta de vestimenta institucional; además de la falta de un director o directora definitivo. Ante esto y acompañados por los senadores de la Comisión de Agricultura, Carmen Gloria Aravena, Alejandra Sepúlveda y Juan Castro, los dirigentes anunciaron que a partir de ahora se declaraban en estado de alerta, de no obtener mejoras tanto en el presupuesto 2023 para el SAG, como para el Ministerio de Agricultura, que según trascendió durante el día, solo estaría siendo considerados con un aumento del 0,2%. Cáceres señaló que “lamentablemente, nos acabamos de enterar, que no vamos a tener presupuesto para el Servicio Agrícola y Ganadero y realizar las labores que corresponden, quiero decirle a la prensa que es vergonzoso, porque nosotros día a día estamos resguardando las fronteras, desde Arica a Magallanes, estamos realizando trabajos en las plantas faenadoras para que todos los chilenos y chilenas puedan alimentarse, para que la cadena alimentaria no pare, para que podamos resguardar lo que siempre hemos buscado, los recursos fito y zoo sanitarios del país. Entonces a costa de qué, a costa de que los funcionarios tengamos que estar en situaciones escasas, con bajos grados, sin pagos de viáticos, ni horas extraordinarias porque no hay dineros para pagar y cómo lo hacemos, qué información llevamos a nuestras casas en estos momentos, nos vamos desilusionados”. “Por esta razón, desde ahora informamos al gobierno y al empresariado que vamos a estar en Estado de Alerta desde hoy en adelante, desde Arica a Magallanes, si no encontramos una solución por parte de la señora Dipres”, comentó Cáceres. La dirigenta agregó que “queremos prepararnos para una pronta movilización y va a ser una movilización donde no atenderemos a nadie, ni exportación, ni importación, a donde los controles fronterizos van a pararse, donde ya no nos va a importar el diálogo, solamente las acciones, ya nos aburrimos y creemos que es necesario que la voz de todos los funcionarios, contratas, plantas, códigos y honorarios sean escuchados, ya no queremos más esto para nuestro Servicio Agrícola y Ganadero y contamos con todos y todas, para que logremos que seamos escuchados de una vez por todas. Como AFSAG, vuelvo a repetir, estamos en estado de alerta para una pronta movilización”. Al respecto, la senadora por la Región de O´Higgins, Alejandra Sepúlveda (FRVS), señaló que “hoy día y lamentablemente desde hace ya cinco o seis años, el presupuesto del SAG, una institución tan importante, está absolutamente a la baja y tenemos complicaciones en diversos ítems que no dejan que los funcionarios puedan hacer el trabajo como corresponde y esto pone en peligro, además, las exportaciones, el trabajo en los aeropuertos, en los sistemas fronterizos y sin duda, además, en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Es por eso que para nosotros es muy importante decir hoy que es fundamental aumentar el presupuesto en una institución tan importante del Ministerio de Agricultura como es el Servicio Agrícola y Ganadero”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Agricultura, senadora por la Región de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena (IND), recalcó que “aquí no estamos hablando de este gobierno, quiero aclararlo, este es un problema de años, en que de alguna manera se gastan dineros en cosas que quizás son superfluas, pero no se gasta en las personas. Cinco mil personas con grados que son vergonzosos, mucha gente a honorarios, arriesgando su vida en el norte, en la frontera, con la situación que hoy día tenemos de migración y en mi región, donde cada vez que salen, no saben ni siquiera si van a volver y cuando son a honorarios, arriesgando lo poco que tienen que es su vehículo”. La legisladora afirmó que están muy preocupados y no entiende “por qué no se aumentó el presupuesto este año para agricultura, siendo que la crisis alimentaria mundial no es ajena a Chile y ahí es donde se debieron haber puesto los recursos y lo segundo es que efectivamente necesitamos la presencia del Ministro de Agricultura en la próxima sesión a la que hemos invitado no sólo a él, sino a la Directora de Presupuesto para que nos expliquen cuáles son los argumentos, porque una cosa es decir que estamos preocupados de la crisis alimentaria de Chile y otra cosa es colocar los recursos para que las cosas funcionen. Así es que yo espero que podamos avanzar y cambiar este presupuesto, porque, de lo contrario, no lo vamos a aprobar”. Finalmente, el senador por la Región del Maule, Juan Castro (IND), señaló que “el llamado al gobierno es a buscar la solución y, además de eso, me acabo de informar que el Ministerio de Agricultura tiene cero pesos de aumento del presupuesto para el año que viene. Si tenemos cero pesos de aumento para este año que viene, qué solución se le puede dar a estos servicios que hoy día son tan necesarios para el país y que hoy día no están siendo valorados por el gobierno actual”, concluyó.

Los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se declararon el estado de alerta en todo el país, luego de constatar que el presupuesto 2023 enviado por el gobierno al parlamento, no contempla recursos para el servicio. Así lo anunció la presidenta nacional de Asociación de Funcionarios (AFSAG), Erika Cáceres, tras reunirse con los senadores de la Comisión Agricultura, hasta donde llegaron para expresar su preocupación por el bajo aumento en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que el gobierno estaría considerando para el SAG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. En la ocasión, los trabajadores expresaron la compleja realidad que enfrenta el servicio, con bajos sueldos, mal clima laboral por falta de reconocimiento, sumarios eternos, salidas a terreno y horas extras impagas, uso de bienes personales para “hacer la pega”, escasez de dotación y sobrecarga laboral a quienes quedan en los puestos de trabajo, falta de vestimenta institucional; además de la falta de un director o directora definitivo. Ante esto y acompañados por los senadores de la Comisión de Agricultura, Carmen Gloria Aravena, Alejandra Sepúlveda y Juan Castro, los dirigentes anunciaron que a partir de ahora se declaraban en estado de alerta, de no obtener mejoras tanto en el presupuesto 2023 para el SAG, como para el Ministerio de Agricultura, que según trascendió durante el día, solo estaría siendo considerados con un aumento del 0,2%. Cáceres señaló que “lamentablemente, nos acabamos de enterar, que no vamos a tener presupuesto para el Servicio Agrícola y Ganadero y realizar las labores que corresponden, quiero decirle a la prensa que es vergonzoso, porque nosotros día a día estamos resguardando las fronteras, desde Arica a Magallanes, estamos realizando trabajos en las plantas faenadoras para que todos los chilenos y chilenas puedan alimentarse, para que la cadena alimentaria no pare, para que podamos resguardar lo que siempre hemos buscado, los recursos fito y zoo sanitarios del país. Entonces a costa de qué, a costa de que los funcionarios tengamos que estar en situaciones escasas, con bajos grados, sin pagos de viáticos, ni horas extraordinarias porque no hay dineros para pagar y cómo lo hacemos, qué información llevamos a nuestras casas en estos momentos, nos vamos desilusionados”. “Por esta razón, desde ahora informamos al gobierno y al empresariado que vamos a estar en Estado de Alerta desde hoy en adelante, desde Arica a Magallanes, si no encontramos una solución por parte de la señora Dipres”, comentó Cáceres. La dirigenta agregó que “queremos prepararnos para una pronta movilización y va a ser una movilización donde no atenderemos a nadie, ni exportación, ni importación, a donde los controles fronterizos van a pararse, donde ya no nos va a importar el diálogo, solamente las acciones, ya nos aburrimos y creemos que es necesario que la voz de todos los funcionarios, contratas, plantas, códigos y honorarios sean escuchados, ya no queremos más esto para nuestro Servicio Agrícola y Ganadero y contamos con todos y todas, para que logremos que seamos escuchados de una vez por todas. Como AFSAG, vuelvo a repetir, estamos en estado de alerta para una pronta movilización”. Al respecto, la senadora por la Región de O´Higgins, Alejandra Sepúlveda (FRVS), señaló que “hoy día y lamentablemente desde hace ya cinco o seis años, el presupuesto del SAG, una institución tan importante, está absolutamente a la baja y tenemos complicaciones en diversos ítems que no dejan que los funcionarios puedan hacer el trabajo como corresponde y esto pone en peligro, además, las exportaciones, el trabajo en los aeropuertos, en los sistemas fronterizos y sin duda, además, en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Es por eso que para nosotros es muy importante decir hoy que es fundamental aumentar el presupuesto en una institución tan importante del Ministerio de Agricultura como es el Servicio Agrícola y Ganadero”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Agricultura, senadora por la Región de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena (IND), recalcó que “aquí no estamos hablando de este gobierno, quiero aclararlo, este es un problema de años, en que de alguna manera se gastan dineros en cosas que quizás son superfluas, pero no se gasta en las personas. Cinco mil personas con grados que son vergonzosos, mucha gente a honorarios, arriesgando su vida en el norte, en la frontera, con la situación que hoy día tenemos de migración y en mi región, donde cada vez que salen, no saben ni siquiera si van a volver y cuando son a honorarios, arriesgando lo poco que tienen que es su vehículo”. La legisladora afirmó que están muy preocupados y no entiende “por qué no se aumentó el presupuesto este año para agricultura, siendo que la crisis alimentaria mundial no es ajena a Chile y ahí es donde se debieron haber puesto los recursos y lo segundo es que efectivamente necesitamos la presencia del Ministro de Agricultura en la próxima sesión a la que hemos invitado no sólo a él, sino a la Directora de Presupuesto para que nos expliquen cuáles son los argumentos, porque una cosa es decir que estamos preocupados de la crisis alimentaria de Chile y otra cosa es colocar los recursos para que las cosas funcionen. Así es que yo espero que podamos avanzar y cambiar este presupuesto, porque, de lo contrario, no lo vamos a aprobar”. Finalmente, el senador por la Región del Maule, Juan Castro (IND), señaló que “el llamado al gobierno es a buscar la solución y, además de eso, me acabo de informar que el Ministerio de Agricultura tiene cero pesos de aumento del presupuesto para el año que viene. Si tenemos cero pesos de aumento para este año que viene, qué solución se le puede dar a estos servicios que hoy día son tan necesarios para el país y que hoy día no están siendo valorados por el gobierno actual”, concluyó.