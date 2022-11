14a49eade0

Cultura MAC expande el conocimiento con proyectos audiovisuales disponibles con subtítulos e interpretación de Lengua de Señas Chilena Con obras de Manuela Viera-Gallo, Álvaro Hoppe, Norton Maza, Carla Garlaschi, Jimena Brescia y otros destacados artistas visuales, el Museo de Arte Contemporáneo de la U. de Chile presenta 13 cápsulas audiovisuales. Diario Uchile Miércoles 2 de noviembre 2022 11:31 hrs.

En el marco de su aniversario número 75, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile presenta el proyecto Cápsulas MAC: Exposiciones 2022. Esta propuesta reúne 13 cápsulas audiovisuales de una selección de muestras de 2022 en MAC Parque Forestal (Ismael Valdés Vergara 506, metro Bellas Artes) y MAC Quinta Normal (Matucana 4 L64, metro Quinta Normal). Cada pieza será narrada y guiada por los propios artistas, e incluyen un recorrido por la muestra, el proceso de montaje, inauguración y profundizan en los procesos creativos involucrados en su obra. Algunos de los artistas seleccionados en esta iniciativa son Hernán Parada con la exhibición Obrabierta: el tiempo, la vida y la información; Manuela Viera-Gallo que presenta Get ready for my mango; Norton Maza que exhibe Analogías de la realidad; Álvaro Hoppe que muestra Plebiscito en Chile, 1988; Carla Garlaschi con la muestra Telenovela y Transformación Social; y Jimena Brescia, que exhibe Experiencias de Desmaterialización, entre otros. El director del MAC, Daniel Cruz, señaló que el proyecto se alinea con el rol de la institución respecto a la difusión del trabajo de artistas contemporáneos y que buscan expandir el conocimiento de la práctica artística e ingresar a umbrales inéditos desde la propia voz de los y las artistas. En breves cápsulas, buscan ahondar y entender las diversas poéticas e imaginarios por los que transita el arte contemporáneo que acontece en en el MAC. “Con este registro esperamos expandirnos y acercarnos a un público amplio, que no necesariamente esté presencialmente cerca de nuestras sedes. Por otra parte, con subtítulos en español e inglés, e interpretación de Lengua de Señas Chilena, iniciamos un procesos de trabajo en la inclusividad y accesibilidad del museo, que esperamos sostener en el tiempo, y a través de diversas iniciativas”, agregó. Además, en el marco de este proyecto y junto a la Unidad de Educación del museo, EducaMAC, se realizarán una serie de talleres en MAC Quinta Normal. Se trata de un Taller de videoclip para niñas y niños; y un Taller de microdocumental popular, dirigido a jóvenes desde los 16 años. Las fechas de estos talleres se informarán oportunamente en mac.uchile.cl y en las redes sociales del museo. Ambas actividades culminarán con una proyección presencial de gran formato, donde se exhibirán los resultados de los talleres y las 13 cápsulas de las exhibiciones. Cápsulas MAC estará disponible en mac.uchile.cl y en el canal de Youtube con Interpretación de Lengua de Señas Chilena y con subtítulos en inglés. Este material será parte del archivo audiovisual del museo, quedando a disposición de investigadores, historiadores y público general para su revisión y acceso futuro, nutriendo el acervo con fuentes primarias de información. Esta iniciativa corresponde a un Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart, Convocatoria 2022. El museo está abierto de martes a viernes desde las 11:00 a 16:00 horas y los sábados desde la misma hora y hasta las 17:30 horas.

