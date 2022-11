8564493685

Deportes Lionel Messi y derrota ante Arabia Saudita: “Nunca me había pasado con este grupo un golpe tan duro” El astro y capitán de la Albiceleste dio la cara luego de la caída frente a Arabia Saudita por el debut en el Mundial de Qatar 2022. Diario UChile Martes 22 de noviembre 2022 12:29 hrs.

Papelón. Histórica derrota. Eso es lo que sufrió la Argentina de Lionel Messi al caer por 2-1 ante la modesta Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste asomaba como uno de los claros favoritos al título de la cita planetaria, pero comenzó su sueño con un inesperado traspié. Por eso, la derrota caló hondo, sobre todo en su capitán Messi, autor del gol trasandino y quien dio la cara tras el cotejo. “Sabíamos que Arabia es un equipo con buenos jugadores, que mueve bien la pelota y que adelanta mucho la línea. Lo trabajamos, pero nos aceleramos. No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado”, comenzó diciendo. “Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Nunca me había pasado con este grupo un golpe tan duro. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad. Tenemos que volver a la base de lo que somos. Hay que pensar en lo que viene”, añadió. Además, la “Pulga” agregó: “Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera. Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros”. Sobre algún análisis de lo que fue el duelo, el astro del Paris Saint-Germain fue autocrítico: “En cinco minutos de errores nos pusimos 1-2. Sabíamos que hacían bien el tema de la línea (achicar), a veces te lleva el juego y al ver tanto espacio te terminas metiendo. Cosas que no podemos cambiar ahora”. “La verdad que encontrábamos tan fácil esas situaciones que caíamos en el error nosotros, en llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscarle la vuelta. Queríamos arrancar y terminar por el mismo lado y quizás eso nos confundió un poco Vi que los fueras de juego fueron muy justos. No los vi por imágenes, pero si los anularon serían así. No hay excusa”, sentenció.

