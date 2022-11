Qataríes responden a las acusaciones de Alemania con la figura de Mesut Özil

Las manifestaciones alemanas en contra de la organización de Qatar del Mundial 2022 no han pasado inadvertidas para los aficionados de ese país que decidieron responder, a su manera, a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre ese país.

Recordemos que en el debut de la selección de Alemania ante Japón, los futbolistas germanos protestaron tapándose la boca denunciando censura por parte de la FIFA a propósito del uso del brazalete “One Love” en apoyo a la comunidades LGBTI+.

Incluso en redes sociales la federación germana de fútbol emitió una declaración expresando su molestia con FIFA y señalando que “los derechos humanos no son negociables”.

Dicha situación provocó la molestia de aficionados qataríes quienes decidieron protestar a su manera en contra de las acusaciones vertidas por Alemania y otras selecciones e insistieron en una actitud hipócrita por parte de las potencias occidentales.

Fans cover their mouths while holding pictures of former Germany player Mesut Ozil at Al Bayt Stadium in Doha, Qatar.

Ozil said in 2018 he would no longer play for the national team because he faced ‘racism and disrespect’ because of his Turkish roots https://t.co/xLXsvpIh37 pic.twitter.com/FgVQYSyvFM

— Reuters (@Reuters) November 28, 2022