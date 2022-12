57277708a4

Nacional Proceso Constituyente Eric Aedo por órgano constitucional mixto: “Estamos disponibles para aquello aun cuando a nosotros nos disgusta” "Mientras haya rigidez en las posturas, esto no va a avanzar", declaró el diputado demócrata cristiano. En tanto, para el senador socialista, Juan Luis Castro, esto "representaría mejor el sentir ciudadano en un momento tan complejo". Eduardo Andrade Domingo 4 de diciembre 2022 16:31 hrs.

“Estamos disponibles para un órgano cien por ciento elegido, pero, si no es así, podría ser una composición mixta”, aseguró a Radio U. de Chile el senador socialista, Juan Luis Castro, ad portas de una semana que será clave para un proceso constituyente que no termina por resolverse. Si bien existen diferencias dentro del Partido Socialista, Castro indicó no tener problemas en abrir su mirada hacia un órgano mixto, puesto que, “representaría muy bien el sentir ciudadano en un momento tan complejo como el que estamos viviendo en el país”. Las expectativas, además, según dijo, están puestas para que esta semana pueda llegarse a un acuerdo final, postura que también es compartida por el diputado demócrata cristiana, Eric Aedo. “Mientras haya rigidez en las posturas, esto no va a avanzar. Espero que la otra semana se resuelva este tema o sino que la derecha sincere que no quiere un acuerdo constitucional y nos deje de hacer perder el tiempo a todo el país”, declaró a nuestro medio. Durante la semana pasada, hay que recordar, la DC, encabezada por su presidente, Alberto Undurraga, presentó una propuesta de órgano integrado por 78 convencionales cien por ciento electos que trabajarían durante seis meses. Sin embargo, pese a compartir esta postura, Aedo no descarta mirar hacia un órgano mixto. “Nosotros que estamos convencidos que los constituyentes tienen que ser elegidos de manera democrática, pero hemos dicho con mucha claridad que, si por el bien del país, de entregarles certezas al país, a la economía y a la gente, necesitamos avanzar en algún sistema mixto, estamos disponibles para aquello aun cuando a nosotros nos disgusta”, señaló. Eso sí, también agregó que, dicha apertura considera que al menos 2/3 de los miembros del órgano sean elegidos por la vía democrática y no más allá de 1/3 sean elegidos por el Congreso. Sobre el rol de la DC en las conversaciones constituyentes, Aedo precisó que “el país se ha moderado en sus posiciones políticas y a puesto en el centro la preocupación el combate a la delincuencia, el crimen organizado, narcotráfico y el aspecto económica, dada la situación de recesión del próximo año. Aquí hay una oportunidad para la DC y espero que estemos a la altura de ocupar ese espacio que la ciudadanía nos está entregando”. Hay que recordar que, durante la jornada de conversaciones llevada a cabo el día viernes, tampoco se llegó a un acuerdo, pese a evaluar la idea de un órgano totalmente electo, el que discutirá sobre la base de un anteproyecto constitucional elaborado por un comité de expertos. En tanto, parlamentarios de Convergencia Social mantienen la postura de un órgano elegido en su totalidad por la ciudadanía. Mientras que, desde la vereda de la oposición, la propuesta de Chile Vamos considera tener 50 miembros electos democráticamente y 50 expertos elegidos por el Congreso. La mirada desde dicha coalición es rotundamente en contra del órgano cien por ciento electo, puesto que, según indicó la diputada RN, Paulina Núñez, representa la fórmula de la anterior Convención Constitucional. “Un órgano cien por ciento electo ya mostró que no da garantías de moderación ni de prudencia, de pensar en el país. No me gustaría que volviéramos a cometer ese error”, declaró Núñez en entrevista con El Mercurio. “En una negociación las partes ceden porque de lo contrario cualquier otra salida sería una imposición de una parte o bien, no haber entendido lo que ocurrió en el plebiscito de salida”, sentenció.

