Economía Nacional Política Ministro Marcel por IPC: “El Gobierno está actuando en múltiples frentes” El titular de Hacienda destacó diversas medidas que se han tomado durante los últimos meses para paliar el alza del costo de la vida. Además, recalcó que una de las formas es el aumento del 12% para los trabajadores del sector público. Raúl Martínez Miércoles 7 de diciembre 2022 15:14 hrs.

El IPC de un uno por ciento sorprendió a todos los actores de la economía ya que se esperaba que el aumento del costo de la vida fuera mucho más bajo en el mes de noviembre. La cifra genera una inflación de 12 puntos porcentuales en lo que va de 2022 y de 13 por ciento en 12 meses, concentrándose esta vez en el sector de alimentos y generando consecuencias como el incremento del valor de la Unidad de Fomento. Consultado sobre el tema, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que el Gobierno ha estado trabajando con diferentes mecanismos para paliar estas subidas de precios y apoyar directamente a las familias. Uno de los elementos mencionados por Marcel fue el MEPCO para contener el alza de los combustibles, medida que adelantó se va a mantener el próximo año. “Está contenido dentro de la Ley de Presupuesto que se promulgó hoy día y además de eso el Gobierno también ha acordado también extender los plazos por los cuales se fijan los precios dentro del mecanismo de MEPCO para el caso del petróleo diésel por un periodo de cuatro meses y después cambiando la periodicidad semanal a ajustes cada tres semanas. Esas son medidas que ayudan a contener las alzas de precios”, indicó. Por otro lado, la autoridad económica señaló que “el Gobierno creó en mayo de este año este complemento de la asignación familiar para compensar por el aumento del costo de la canasta básica de alimentos. Dado que los alimentos aumentaron de precio este mes más que el resto de precios del IPC, eso significa que ese beneficio que se va ajustando todos los meses se va a aumentar significativamente en el próximo mes en las mismas magnitudes”. Marcel se refirió además al reajuste en dos etapas del ingreso mínimo, el cual tendrá un nuevo aumento en enero del próximo año. “También el Gobierno estableció un reajuste del ingreso mínimo en dos etapas y con una posible tercera si la inflación a final de año superaba el 7 por ciento. Eso evidentemente va a ocurrir, por lo tanto vamos a tener un aumento del ingreso mínimo en enero a 410 mil pesos como estaba previsto en ese escenario”, subrayó. Uno de los temas que genera preocupación en las familias es el impacto que tiene la inflación en el valor de la UF, generando una mayor dificultad a la hora de acceder a una vivienda. “Donde más se siente la UF es en el tema de los dividendos, durante todo este periodo hemos tenido que no solo ha aumentado la UF sino que han aumentado las tasas de interés y junto con esto se ha hecho más difícil la adquisición de nuevas viviendas”, destacó. Por eso adelantó que en conjunto con el Ministerio de Vivienda están trabajando en un mecanismo para que sea el Estado el que garantice el 10 por ciento de los créditos hipotecarios y así “las personas puedan completar la compra de su casa a un costo razonable”, agregó. “El Gobierno está actuando en múltiples frentes. El hecho que haya algunas medidas adicionales que uno puede pensar no quiere decir que no se esté haciendo nada, todo lo contrario. Lo que uno puede pensar hoy día lo puede pensar en términos que complemente y fortalezca aquello que ya está operando”, precisó Marcel. Consultado por el panorama económico para el país luego que esta mañana se diera a conocer el Informe de Política Monetaria por parte del Banco Central, el jefe de las finanzas públicas indicó que coinciden en varios puntos del documento, incluyendo la proyección de un ritmo más positivo a partir del 2023. “Lo que hace la diferencia es respecto de si el primer trimestre se contempla alguna caída adicional o la velocidad con la que se vaya produciendo la recuperación posterior. Pero en términos de vislumbrar una inflexión en la actividad económica durante los primeros meses del 2023, creo que es algo en lo cual coincidimos plenamente con el Banco Central”, puntualizó. Reajuste del sector público El titular de Hacienda señaló que otra medida para enfrentar el alza del costo de la vida en el último periodo es el incremento de los ingresos de los trabajadores, en particular el 12 por ciento acordado con la Mesa del Sector Público. Al mismo tiempo, comentó que no es cierta la versión que circula de que los funcionarios que reciben remuneraciones por sobre los 4 millones de pesos no recibirán un reajuste. “Esa información no es correcta”, subrayó. “Es cierto que fue un tema que se planteó en algún momento en el curso de las conversaciones con la Mesa del Sector Público, pero finalmente se desechó”, dijo Marcel sobre el tema. En ese sentido planteó que “todos los funcionarios públicos van a tener un reajuste con la estructura que se definió ahí, es decir un reajuste de 12 por ciento para todos los que ganan 2 millones 200 mil pesos y a partir de ahí un aumento de monto fijo para el resto de los trabajadores hacía arriba”. Sobre el punto ejemplificó que los “trabajadores que en lugar de 2 millones 200 ganen 2 millones 500 mil, en términos proporcionales va a ser un reajuste algo menor del 12 por ciento, pero en el fondo todos van a tener algún incremento lo cual es lógico considerando que hemos tenido un periodo de inflación alta y tiene que haber una compensación por esa razón”.

