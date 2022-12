María José Zaldivar, sobre debate del autopréstamo: “Aquí se planteó una política pública que es extremar el neoliberalismo en su máxima expresión”

Desarrollando la discusión, Zaldívar advirtió que la medida perjudica indudablemente las futuras pensiones. “La figura del autopréstamo existe en otras legislaciones en materia de seguridad social, pero muchísimo más acotada, para fines muy específicos que se consideran que tienen una alta valoración como por ejemplo, para la primera vivienda, en algunos casos por motivo de salud, pero la verdad de las cosas, es que como política pública es bien compleja (…) usar esos recursos para otros fines que son mucho más inmediatos y contingentes te genera problemas“, señaló.

“Irremediablemente después vas a tener pensiones más bajas y por lo tanto esas otras contingencias, como es poder adquirir una primera vivienda, no verse angustiado por un tema de salud, se tiene que resolver por otro lado“, añadió, apuntando a “subsidios habitacionales, o tener un fuerte mercado de créditos hipotecarios con muy buenas tasas, o en el caso de la salud, con un buen seguro como hoy tenemos en el GES o lo que se está planteando con este seguro de salud para la clase media”.

Dicho eso, relevó que la aplicación del autopréstamo, “es una materia muy debatible, no por la finalidad que puedan tener esos recursos, que uno no puede entrar a cuestionar, sobre todo cuando son necesidades de esta naturaleza, pero porque invariablemente los recursos no van a estar para cuando no vaya a tener otra forma de poder generarlos que es cuando ya sea un adulto mayor que no sea capaz de generar ingresos del trabajo”.

En cuanto a si ve necesario legislar el autopréstamo para evitar el debate de un nuevo retiro del 10% de los fondos, la abogada consideró que habría espacio para ambas discusiones en el caso que el sistema previsional fuera el adecuado. “Si uno tiene un sistema de seguridad social que es robusto, que las personas lo legitiman porque consideran que es justo, porque consideran que responde a sus intereses y porque consideran que les va a entregar al momento de ya no poder seguir trabajando una pensión que va a ser para ellos significativa, no deberíamos estar hablando de estos otros temas”, sostuvo.

Y añadió que “aquí se planteó una política pública que es extremar el neoliberalismo en su máxima expresión, que es decir, cada uno puede hacer lo que quiera con sus recursos porque total ellos después van a poder ver de qué manera van a poder resolver su contingencia cuando sean adultos mayores y lo necesiten y el Estado no tiene por qué obligarme a mí a que yo esté guardando recursos para más adelante si eso es problema mio, y la verdad de las cosas es que en materia de seguridad social no funciona de esa forma”.

“La seguridad social funciona como un ahorro forzado previendo la imposibilidad de todos nosotros de poder asegurarnos un futuro“, aseveró, aduciendo que “me parece que es una política pública absolutamente contraria a todo lo que necesitamos para tener un país que tenga realmente una seguridad social mucho más potente y robusta y que de tranquilidad a las personas”.

Respecto a las críticas que se hacen al actual sistema por las bajas pensiones, Zaldivar indicó que “yo no puedo pretender que solo el esfuerzo individual me vaya a poder generar una buena pensión cuando tenemos una realidad del mundo del trabajo en que las personas no cotizan por los 40 años que debieran”.

“En Chile la gente cotiza 15 años. Entonces, cuando tu te encuentras con eso y además con los bajos salarios que tenemos hoy en día, haber cotizado 15 años, 12 años, habiendo cotizado el 10% del sueldo para poder financiar 30 años de sobrevida, resulta imposible”, acotó.

En esa línea destacó la creación del Pilar Solidario y la Pensión Garantizada Universal de Piñera, la que, junto al fortalecimiento del ahorro, permite mejorar las pensiones. “Ahorrando el 10% por 15 años es imposible, no hay ninguna posibilidad que una persona pueda tener una mejor pensión y la única forma es entonces ahorrando más, que sea el empleador quien ponga parte de esos recursos como era en el sistema antiguo y también fortaleciendo el pilar solidario que ya fue fortalecido en el Gobierno del Presidente Piñera al plantear una PGU”.