Piergentili dice que no hay que “dramatizar” por las dos listas y se prepara como candidata al Consejo Constitucional

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, reconoció que fue una sorpresa la decisión del PS de seguir buscando una lista única para enfrentar las elecciones de consejeros constitucionales ante la resolución de esta colectividad de insistir con dos listas, pese a los llamados de los propios militantes, como Guido Girardi, de abandonar esa posición. Piergentili señaló que la mesa de la colectivad ratificó la decisión del Consejo Nacional y lamentó los rumores sobre el descuelgue de muchos militantes ante la posición de ir en dos listas. Además, lamentó la decisión del PS de no ir junto al llamado Socialismo Democrático. “Para nosotros fue una sorpresa que el PS no siguiera en la lista del Socialismo Democrático ya que en muchas ocasiones así lo aseguró. Pero las decisiones partidarias no dependen solo de los aliados, dependen también de las convicciones y nosotros seguimos creyendo que esta postura va ayudar a conquistar una gran mayoría de chilenos y chilenas, nosotros apostamos a una unidad amplia”, dijo la dirigenta PPD que justificó ir por caminos separados. En ese sentido, la dirigenta confirmó su determinación de competir para un cupo como consejera constituyente, porque “es una apuesta para poder engrosar los elencos de tu propio partido”. Finalmente, Piergentili indicó que en medio de la situación que vive el país con los incendios forestales, “no dramaticemos las dos listas, esta es una contienda electoral donde vamos a bregar por una nueva constitución para Chile”. Con la decisión del PPD de ir en dos listas, arrastró al PR y a los militantes que quedan de la DC, ya que el Partido Liberal desistió de esta alternativa para pactar con Apruebo Dignidad tal como determinó el PS.

