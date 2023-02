9de5754d39

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Rodolfo Reyes por la muerte de Pablo Neruda: “No me cabe la menor duda que hubo intervención de terceros” El abogado, sobrino de Neruda afirmó que la bacteria clostridium botulinum encontrada en los restos óseos y un molar fue “endógena, lo que quiere decir que Neruda estando vivo le inyectaron o a través de su respiración o en el suero, esta bacteria”. Osciel Moya Plaza Viernes 3 de febrero 2023 12:46 hrs.

Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Pablo Neruda, tiene la convicción que en la muerte del poeta hubo intervención de terceros, quienes inocularon la bacteria clostridium botulinum encontrada en las osamentas y que en el transcurso de la tarde este viernes, la ministra en visita, Paola Plaza, dará a conocer el resultado final del panel de expertos internacionales. El profesional, quien junto a la abogada Isabel Flores llevan años investigando las causas del fallecimiento del vate, expresó que si bien el informe oficial debe ser dado a conocer por la jueza sobre las conclusiones de los peritos de Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, España, El Salvador y de Chile, el panel de expertos del año 2017 ya había arrojado que “Neruda tenía gran cantidad clostridium botulinum en sus osamentas y en un molar que estaba intacto y al partirlo encontraron gran cantidad de esta bacteria que es incompatible con la vida. A partir del 2017 en adelante, los laboratorios de Canadá y Dinamarca re-chequearon la bacteria en las osamentas, en el ataúd, en el patio de su casa y todas las partes donde pudo haber estado Neruda y se determinó que el clostridium botulinum alojado en las osamentas y en el molar es diferente a cualquier otra bacteria que se encuentra en la tierra”. Es decir, señaló el abogado, “fue endógeno, lo que quiere decir que Neruda estando vivo le inyectaron o a través de su respiración o en el suero, esta bacteria” y no por causa del cáncer de próstata como es la versión oficial hasta hoy. Reyes afirmó que está descartado que “haya sido contaminación externa” y que los análisis científicos determinaron que el clostridium botulinum encontrado en los restos del poeta “es único (…) para mí, como abogado, por supuesto que hay intervención directa de terceros. Además, deben recordar que el certificado de Neruda es falso, fraudulento, firmado por tres personas diferentes. Cuando murió en la Clínica Santa María, hay un doctor Price, que es inexistente, fantasma, no tiene ningún registro médico. En la clínica nadie lo conoció, se investigó y nadie lo conoció y que justamente estaba en el turno cuando falleció Neruda. Todas estas evidencias y ahora las científicas, no me cabe la menor duda que hubo intervención de terceros”. ¿Judicialmente se podría decir que el poeta Pablo Neruda fue asesinado? “Eso lo tendrá que decir la magistrada, pero yo como abogado, en este minuto no me cabe la menor duda que hubo intervención de terceros, por esta y muchas otras cosas que hemos analizado en el proceso, pero son evidencias, qué duda cabe ante esto, ninguna. Entonces la magistrada es quien se tiene que pronunciar porque a ella le corresponde para que se cierre la verdad jurídica”. Una vez que se conozcan todos los antecedentes, Reyes indicó que verán los pasos siguientes frente a estos hechos que marcan un hito importante en la investigación de la muerte de Pablo Neruda, a casi 50 años de este luctuoso suceso. Esta tarde, la ministra en visita para causas de derechos humanos, Paola Plaza, dará a conocer el trabajo del tercer panel de expertos en el marco de la investigación por la muerte del Nobel de Literatura.

