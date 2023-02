Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Desarrollo de América Latina donan cerca de $353 millones para enfrentar la crisis de los incendios

El apoyo, que corresponde a cerca de $353 millones, fue valorado por la ministra (s) de Hacienda, Claudia Sanhueza. “Agradecemos la colaboración de ambos organismos internacionales para enfrentar esta emergencia. Estos recursos apoyarán a las comunas afectadas tanto en el financiamiento de ayudas, como en la asistencia técnica para la gestión de proyectos en el proceso de reconstrucción”, señaló

Según lo indicado por ambos organismos, el objetivo de los recursos es contribuir en la gestión de la emergencia y apoyar en el financiamiento de ayudas a las comunidades afectadas por los incendios. En el caso del BID, se comprometió, a través de recursos no reembolsables con foco en las regiones de Ñuble y Biobío, con un monto de US$ 200 mil (unos $157 millones). Mientras que la CAF ofreció al país la entrega de una donación por US$ 250 mil (unos $196 millones). En ambos casos, las donaciones serán administradas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Cabe destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como principal propósito financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional, junto con promover la integración comercial regional en América Latina y el Caribe. También, cuenta con las metas de reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo económico sostenible en la región. En relación con esto último, se destaca la creación conjunta, entre el BID y el Ministerio de Hacienda de Chile, de la Plataforma de Ministros de Hacienda, Economía y Finanzas de la región sobre cambio climático, iniciativa que se lanzó en agosto de 2022.

En tanto el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, es un organismo financiero multilateral orientado a facilitar recursos tanto al sector público como privado de sus países accionistas. Sus actividades promueven el desarrollo sostenible, la integración y la reactivación económica y social de la región. Chile fue uno de los países fundadores, y este año vuelve a ser miembro pleno luego de una pausa de 45 años.