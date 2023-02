78005cec3e

Medio Ambiente Nacional Política Ministra Carolina Tohá: “Hay que planificar de otra manera la actividad forestal en el territorio” La secretaria de Estado declaró que los incendios dieron cuenta de una vulnerabilidad de ciertas zonas por su organización territorial. Diario UChile Martes 14 de febrero 2023 18:49 hrs.

La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá fue parte este martes de la entrega de la primera vivienda transitoria para una familia de damnificados por los incendios forestales en la zona centro sur del país, en Ninhue, región de Ñuble. Por otro lado, manifestó que mientras se siguen desarrollando labores de combate a los siniestros, hay que coordinar y ejecutar medidas para levantar las zonas devastadas. “Viene una parte muy importante que es reconstruir lo que se destruyó, porque primero hay que venir a apoyar para saldar lo más básico, para tener un techo donde estar para que los caminos vuelvan a funcionar, para tener una manera de generar ingresos cuando se interrumpieron las vías laborales habituales, esa es la fase en que estamos aquí ahora”, indicó la jefa de gabinete. Tohá informó que, pese a que a pocos kilómetros de allí aún se está combatiendo el fuego, en unos días más “ya se va a estar trabajando en la reconstrucción”. De acuerdo a información del municipio, los siniestros arrasaron con 13 mil hectáreas en Ninhue, el 30% de la superficie de la comuna. La secretaria de Estado declaró que los incendios dieron cuenta de una vulnerabilidad de ciertas zonas por su organización territorial. “El contexto en que estamos hoy día, primero de cambio climático y segundo de ordenamiento del territorio, nos hace muy vulnerables, por lo tanto estos esfuerzos que hemos hecho que nos muestran que logramos avanzar hay que profundizarlos y no descansar en compararlos para atrás, sino que tenemos que compararnos con lo que queremos llegar a ser y lo que queremos es no tener que seguir viviendo incendios como estos a futuro”, planteó, a que existan mejoras en la institucionalidad de emergencia. Para ello, indicó que “hay que planificar de otra manera la actividad forestal en el territorio”. “Hay que ordenarlo mejor. Eso no quiere decir que no pueda haber actividad forestal, pero tiene que estar mejor ordenada para que no genere tanta vulnerabilidad, tantos riesgos y eso es posible y hay experiencia de muchos países que lo muestra”, cerró Tohá al respecto.

