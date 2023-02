cde89285b8

Deportes Conozca la programación de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023 Este jueves arrancará una nueva jornada del certamen de Primera División, la cual se cerrará el lunes 20 de febrero. Diario UChile Miércoles 15 de febrero 2023 12:46 hrs.

Este jueves 16 de febrero arrancará la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023, con el duelo entre Curicó Unido frente a Deportes Copiapó, a las 20:30 horas en el estadio La Granja. En tanto, el viernes se disputará el encuentro entre Unión Española y Magallanes, a las 18:00 horas, el cual se tuvo que reprogramar e invertir la localía por los problemas del cuadro “carabelero” para recibir al conjunto hispano. Por su lado, el sábado destaca el compromiso entre Audax Italiano y Universidad Católica, a las 20:30 horas en el Bicentenario La Florida. En tanto, el domingo verán acción Universidad de Chile y Colo Colo, ante O’Higgins a las 18:00 en El Teniente de Rancagua y frente a Everton a las 20:30 en el Monumental, respectivamente. Esta es la programación completa de la quinta fecha del Campeonato Nacional: JUEVES 16 DE FEBRERO 20:30 horas, Curicó Unido vs. Deportes Copiapó, estadio La Granja. VIERNES 17 DE FEBRERO 18:00 horas, Unión Española vs. Magallanes, estadio Bicentenario de La Florida. SÁBADO 18 DE FEBRERO 11:00 horas, Coquimbo Unido vs. Huachipato, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 horas, Cobresal vs. Ñublense, estadio El Cobre.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio Bicentenario de La Florida. DOMINGO 19 DE FEBRERO 18:00 horas, O’Higgins vs. Universidad de Chile, estadio El Teniente.

20:30 horas, Colo Colo vs. Everton, estadio Monumental. LUNES 20 DE FEBRERO 18:00 horas, Palestino vs. Unión La Calera, estadio Municipal de La Cisterna. Foto: Photosport.

