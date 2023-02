cde89285b8

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Julia Urquieta por informes de muerte de Neruda: “Nos permiten aseverar que habría presunciones fundadas de la intervención de terceros” La abogada querellante en el caso por el deceso del poeta, indicó que los informes preliminares entregados hoy a la ministra Paola Plaza, no son concluyentes, pero abren la posibilidad de un asesinato. Osciel Moya Plaza Miércoles 15 de febrero 2023 17:16 hrs.

No hay una conclusión definitiva en los informes dados a conocer hoy por las universidades de Mac Master de Canadá y de Copenhague de Dinamarca respecto de la muerte del poeta Pablo Neruda, hecho ocurrido a fines de septiembre de 1973 luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, para la abogada querellante en este caso en representación del Partido Comunista -colectividad en la que militó el escritor- los estudios de las entidades académicas permiten afirmar hubo intervención de personal que llegó donde estaba internado en la Clínica Santa María y que terminó desencadenando su deceso. “Se trata de informes preliminares a los cuales hemos tenido acceso, pero no son concluyentes. Sí nos permiten aseverar que habría presunciones fundadas de la intervención de terceros, producto de la bacteria (clostridium botulinum) en el cuerpo de Neruda”, precisó Urquieta. Los restos del agente se identificaron en un molar “y todo indica, de acuerdo a los distintos paneles de expertos, que la bacteria habría sido inoculada desde el exterior, no eran parte del cáncer y por tanto, la muerte del poeta no fue la enfermedad que padecía”. Urquieta señaló que lo más importante es que eso se terminará de esclarecer con el informe final que se va a conocer el 6 de marzo. La profesional afirmó que “no basta con decir que él pudo haber sido asesinado, el tema es determinar quién lo asesinó. Ahí entramos en el ámbito de las presunciones fundadas que son los elementos en los cuales habría que profundizar, porque si se logra demostrar que hubo intervención de terceros, lo que no está plenamente corroborado, habría que entrar en la segunda etapa de determinar quién es el responsable de su muerte”. Urquieta indicó que de ser así “tendría un impacto político muy grande porque todos sabemos el carácter internacional que tiene Neruda no sólo por su Premio Nobel, sino también por su papel en la guerra civil española, una figura reconocida internacionalmente, entonces indudablemente hay una gran responsabilidad del Estado chileno de esclarecer su muerte”. Los estudios de los especialistas daneses y canadienses, fue entregado esta tarde a la ministra en visita para causas de derechos humanos Paola Plaza, quien indicó que se trata de informes que ahora serán ponderados en su mérito de cara al informe del próximo mes de marzo. “No he leído los informes son varios más o menos extensos, es imposible que me extienda en las conclusiones”, comentó la magistrada. Plaza recordó que estas “son investigaciones que se encuentran en etapa de sumario, de manera que no es mucho lo que les pueda adelantar respecto de lo que ahí se consigna, sin perjuicio de lo que les digo, recién es la entrega material de los informes, yo no los he leído”. La jueza agregó que “ahora viene una fase de estudio de revisión no sólo de estos informes sino de lo que fue la labor desarrollada por los peritos de las sesiones del panel y el análisis conjunto de este tercer panel, con lo que fue el trabajo y conclusiones del panel 1, panel 2, los demás informes periciales que enrolan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones testigos que están acumuladas en estos años de investigación”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el sobrino y abogado de la familia de Neruda, Rodolfo Reyes, subrayó que la muerte de su tío fue producto de la intervención de terceros que inocularon la bacteria al poeta. “Fue a través de su torrente sanguíneo como llegó a sus osamentas y en especial a un molar que estaba intacto”, según explicó Reyes.

