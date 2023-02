b6cb86760a

Cultura Los Jaivas en Viña 2023: “Hay una nueva generación de niños gritando por nosotros” La legendaria banda dio una conferencia de prensa antes de su presentación, marcada por sus 60 años de carrera, los 40 años desde su primera actuación en la Quinta Vergara y los 20 años de la partida del "Gato" Alquinta. Diario UChile Lunes 20 de febrero 2023 19:10 hrs.

Los Jaivas tendrán una presentación especial este 21 de febrero en el Festival de Viña del Mar 2023, donde saldrán al escenario en la misma noche que el cantante Alejandro Fernández y la comediante Belén Mora. Este año, la histórica banda chilena cumple 60 años de carrera y 40 años desde su primera presentación en la Quinta Vergara, además de 20 años de la partida de Eduardo “Gato” Alquinta, quien fue su icónico vocalista y guitarrista. La agrupación concedió una conferencia de prensa un día antes de su presentación, donde recibió un reconocimiento especial de Altafonte Chile. Claudio Parra, uno de los miembros más antiguos del grupo, afirmó que “evidentemente es maravilloso sentir el apoyo de la gente, de la prensa, del público. Gracias a eso, hoy hemos podido celebrar 60 años interrumpidos de historia sobre los escenarios”. Mientras que Mario Mutis aseveró que “el apoyo de la gente ha sido espontáneo, natural, ecológico. Nunca hemos hecho música para ser famosos ni para ganar plata, ninguna de esas cosas. La necesidad de nosotros y de todo artista es siempre manifestarse. (…) Sin tratar de copiarle a nadie, tratando de hacer nuestra propia música, y logramos crear un lenguaje musical”. “Cuando uno escucha un tema de Los Jaivas, no se parece a ninguna. Tiene una personalidad propia, y eso se llama la creación de un lenguaje musical”, agregó. Además, Mutis destacó que “curiosamente, el público no ha ido envejeciendo con nosotros, sino que se ha ido incorporando en la medida que han ido naciendo las nuevas generaciones. (…) Hemos estado presentes en la historia de muchas personas. De sus experiencias personales, de sus logros, de sus fracasos, de sus necesidades. Y eso es lo que agradecemos, porque esa gente siempre ha estado al lado nuestro, y ha sido un signo positivo, se ha ido sumando”. El charanguista y voz de Los Jaivas valoró la identidad de su música: “Hay mucha música buena, pero que no tiene esa identidad. Nosotros, afortunadamente logramos rescatar esa parte”. Posteriormente, Claudio Parra recordó la presentación en el Festival de 1983: “En ese momento estábamos en una gira por Chile. Aparece una productora que nos ofrece continuar esta gira, porque nosotros estábamos viviendo en Francia y debíamos volver ya”. “Se prolonga esta gira, era por octubre-noviembre y se prolonga a diciembre y el verano. Y en esta prolongación, nos comunican que salió la posibilidad de tocar en el Festival de Viña, que sería nuestra primera presentación”, añadió. Recordó que tocaron el 12 de febrero y que “el 11 de febrero tocábamos en Punta Arenas. Llegamos el mismo día directamente a tocar”. “Recuerdo que fue muy bonito, la gente nos recibió con mucho cariño, la Quinta Vergara estaba llena las dos noches, y está esa grabación que es icónica, en especial esa interpretación de ‘Corre que te pillo’ con el solo de batería de Gabriel (Parra)… el solo de timbal, toda esa parte que ha quedado en la historia”, rememoró. Sobre los artistas urbanos chilenos que se presentarán por primera vez en Viña, Francisco Bosco destacó que “es fantástico que haya nuevas generaciones haciendo música. Yo diría que la música que hacen Polimá (WestCoast) es representante a la realidad de ellos. Es una realidad bastante masiva y eso hay que valorarlo, porque ellos dan a conocer una realidad nacional de un país que tenemos, que no podemos desconocer”. “Yo no tengo ningún problema en lo personal de la música urbana como representación de una juventud actual. Y no tendríamos por qué tener prejuicios. (…) Si queremos hablar de educación, podemos hablar en otro tiempo”, complementó. Por su parte, Juanita Parra afirmó que las conmemoraciones las están viviendo “de la mejor manera para nosotros, que es tocando. Comenzamos a tocar el 19 de enero, por lo tanto ya venimos con alrededor de 14 conciertos hasta la fecha. Eso es muy bonito, porque nos permitió reencontrarnos con nuestro público”. “Hay una nueva generación de niños en las rejas, y caminos a los camarines, gritando por nosotros. Algo que sucedió durante la pandemia, sin que ni siquiera anduviéramos tocando. Qué mejor poder celebrar 60 años de historia junto a niños que recién están comenzando su vida, pero se ven conectados con nuestra música“, valoró. En tanto, Alan Reale se refirió a la “fibra” de Los Jaivas: “Yo creo que es muy importante, aparte de la música tan rica de colores y de sonidos latinoamericanos, y hechos también con instrumentos eléctricos, yo creo que lo más importante es el mensaje”. Reale destacó “el mensaje de unidad, que no tiene direccionalidad política, o de alguna otra ideología. Si no más bien, toca el alma. Los mensajes, la poesía, eso es lo que tiene a la gente que conecta a nuestra música, de manera transversal y transgeneracional, que no hace distinción ninguna (…) Yo pienso de una ideología o religión específica, pero nos gusta a todos, nos toca la música”. Al respecto, Juanita Parra añadió que “hace muy bien conectarse con lo que nos rodea, con la naturaleza, valorar este planeta que nos recibe. Justamente, una música o una poesía de esta música, como el tema ‘Ayer Caché’, que te lleva a valorar cosas tan simples, que finalmente es lo más importante”. “Todos necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que eso es lo más importante. Y tal vez, eso es lo que la gente se conecta con nuestra música y nuestras letras. Se dan cuenta que, pucha que hay cosas bonitas que ver y disfrutar en la vida, eso llena los corazones y hace que haya una conexión tan grande finalmente”, complementó. Consultada sobre su rol de jurado en el festival, la baterista respondió: “Creo que un jurado diverso aporta una diversidad de opinión, que es lo que necesitamos finalmente. Todos los artistas que vienen aquí, vienen ilusionados con poder competir” “Los que llegan al escenario y a la Quinta Vergara, pasaron por un jurado preseleccionador de músicos expertos, que los seleccionan para llegar acá”, agregó. Luego afirmó que los competidores “están ilusionados en que todos escuchemos su música, que nosotros como jurado podamos dar notas y ellos poder avanzar en este proyecto, en el cual se entregaron. Porque cuando tú vas con una canción para participar en un festival, finalmente lo que quieres es ganar ese festival, me imagino eso”. “Nuestro rol como jurado es justamente que conexión tienen, porque en la Quinta el público está atrás, hasta el final de la galería. Finalmente, estamos ahí para captar también cuál es la comunicación que ellos logran tener, porque está la capacidad de interpretación, de como comunicar hacia el público esa conexión, fuera también de la interpretación”, complementó. “Es interesante, porque estamos conociendo chicos que no conocíamos, que vienen de otros países. Y bueno, todo el jurado está enfocado en eso, y estamos muy contentos”, cerró.

