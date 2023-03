18b06ea422

Deportes Nicolás Jarry y el título en Santiago: “No lo puedo creer, ha sido una semana increíble” El tenista nacional solo tuvo palabras de agradecimiento para su equipo y los aficionados y que lo acompañaron en el certamen capitalino, donde el "Príncipe" consiguió su segundo título ATP. Diario UChile Lunes 6 de marzo 2023 8:33 hrs.

En otro maratónico partido y con una nueva remontada, el tenista nacional Nicolás Jarry (87° del ranking mundial), se coronó campeón del ATP 250 de Santiago, derrotando en la final al argentino Tomás Martín Etcheverry (76°) en un partido que se extendió por casi tres horas. En la ceremonia de premiación, el “Príncipe” no pudo ocultar su emoción por conseguir su segundo título en el circuito, coronando dos semanas de ensueño, considerando la semifinal del sábado pasado en Río de Janeiro. “No lo puedo creer, ha sido una semana increíble, dos semanas la verdad y no puedo estar más contento”, aseguró el número uno de Chile, quien desde este lunes figurará en el 52° puesto del escalafón planetario. Por otra parte, el nieto de Jaime Fillol aprovechó la instancia para “agradecer a mi equipo, son grandes, unidos, a mi señora que está en todas, bancándome y ayudándome. Agradecer 100% y de corazón a todos”. Además, dirigiéndose al público presente, quiso destacar “a todos los que me apoyaron durante la semana, me han dado una energía que no tienen idea como me ayudaron, fue muy duro, pero traté de mantenerme lo más tranquilo posible“. Foto: Photosport.

