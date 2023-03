3a6def7c93

Educación Nacional Mauricio Farías, superintendente de Educación: “Tuvimos cinco mil denuncias de maltrato entre párvulos y estudiantes” La autoridad indicó que en el marco del Plan de Reactivación Escolar, la superintendencia está encargada de mejorar la convivencia al interior en los colegios. “El foco está en que los estudiantes vuelvan a los aulas”, subrayó. Diario UChile Jueves 9 de marzo 2023 10:25 hrs.

A pocos días del inicio del año escolar, el superintendente de Educación, Mauricio Farías, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile, para abordar, entre otras cosas, el Plan de Reactivación Escolar y el aumento en las cifras de maltrato entre estudiantes. En primer lugar, Farías explicó que el rol de la Superintendencia de Educación es fiscalizar para que se cumpla la normativa presente en las leyes, los decretos del Ministerio de Educación, las y circulares de la misma Superintendencia. “En ese sentido, este organismo lo que hace es entregar información, capacitar, entregar instructivos, interpretar la normativa, y por supuesto recibe denuncias. Ese es, en general, el rol de la superintendencia”, precisó. La entidad además está participando en el Plan de Reactivación Escolar del Ministerio de Educación, una iniciativa que, según Farías, “contiene estrategias en el ámbito de convivencia y salud mental, de fortalecimiento de aprendizaje y de revinculación y asistencia de estudiantes”. En ese contexto, el organismo que preside está intentando reducir las situaciones de maltrato al interior de los establecimientos, “que el año pasado estuvieron bastante fuertes, hubo un aumento importante de las denuncias”, dijo el superintendente. “Tuvimos siete mil quinientas, lo que significó un aumento del orden del 16% en relación al año 2018, 2019, y en particular, tuvimos cinco mil denuncias en el tema del maltrato entre párvulos y estudiantes, es decir aumentamos un 52%”, aseguró. Respecto a los mecanismos a través de los cuáles se está intentando mejorar la convivencia al interior de los colegios, Farías señaló que la superintendencia monitorea a los establecimientos donde se producen las denuncias y además realiza planes de fiscalización preventiva. “Vamos y fiscalizamos a los establecimientos, por ejemplo, en temas del reglamento interno. La normativa exige que los establecimientos tengan un consejo escolar que promueva la participación y atienda el tema de la convivencia y también un plan de gestión de la convivencia escolar, que determine las acciones que se tienen que realizar para promover el buen trato”, afirmó. “Por último, tienen que estar los protocolos de actuación, es decir que esté definido antes de que ocurra una situación, cómo se debe operar, quiénes son las personas responsables, cuáles son los procedimientos, y cuáles son los plazos para que se cumpla un debido proceso”, añadió. Por otro lado, el superintendente abordó la exigencia que muchos colegios hacen de útiles, textos y uniformes escolares. De acuerdo a Farías, frente a este tema, los establecimientos están obligados a poner el derecho a la educación por sobre todo. “Aquí es bien importante seguir en la línea de lo que estábamos comentando, de que el foco está en que los estudiantes vuelvan a los aulas, de que se produzcan los procesos educativos (…) Un estudiante no puede quedar excluido del establecimiento, o del aula o de una actividad pedagógica en particular, por no tener los materiales, por no tener el texto, por no tener el uniforme, o por tener una presentación que se pueda considerar no adecuada, el derecho a la educación siempre está primero”, aseveró. Finalmente, Farías se refirió al colegio de Maipú que causó controversia entre la diputada Viviana Delgado y el ministro de Educación, Marco Antonia Ávila. Según el superintendente, allí se está realizando una intervención que está siendo vigilada por la institución que encabeza. “Este tema tiene que ver con los contaminantes, tiene que ver con normativas de salud, y que está en manos del Ministerio de Salud. Entonces, como ya están las autoridades pertinentes, estamos acompañando el proceso, mirando y vigilando, porque eso es lo que nos corresponde”, concluyó.

