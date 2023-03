Ministra Vallejo por cruce entre Ávila y Delgado: “No es ni será parte del comportamiento que esperamos de ningún ministro”

El altercado ocurrió este martes en circunstancias que la parlamentaria se acercó a Ávila para solicitar la reapertura de un colegio en Maipú que tenía las clases suspendidas. Un requerimiento que provocó la molestia del titular de Educación, según relató la legisladora.

“Le estaba pidiendo por un colegio en Maipú. La gente pide que por favor vaya alguien del ministerio y del municipio. Y no han ido, no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé”, comentó Delgado, quien sufrió una descompensación que la hizo caer en la enfermería de la Corporación producto de la diferencia con el ministro.

En tanto, el titular del MINEDUC explicó que con Delgado “sostuvimos un diálogo que a ratos fue más bien acalorado. Por mi parte, quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. Me parece que no ha sido nunca mi espíritu”.

Consultada por el episodio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, partió relevando que “el ministro se refirió pidiendo las disculpas correspondientes el día de ayer por este intercambio como él lo señalaba acalorado”.

Lo anterior, ya que “no es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con otros parlamentarios y lo asumió como tal”, mencionó.

En la misma línea, la secretaria de Estado aseveró que “el tema de fondo que plantea la parlamentaria en lo que fue la interpelación creemos que es un tema que hay que abordar y considerar, y es parte de la agenda del Gobierno y del ministro en particular, que podamos compatibilizar tanto el enfrentar de manera decidida aquellas situaciones donde se produce contaminación ambiental junto con la garantización del derecho a la educación”.

En ese contexto, Vallejo añadió que “nos interesa, nos importa y tenemos un compromiso especial con lo que plantea de fondo la parlamentaria respecto a las escuelas de nuestro país”.

Previamente, fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien se pronunció respecto a este hecho. “Condenamos cualquier tipo de acto que mine o condicione nuestra plena participación política en igualdad de condiciones”, afirmó.

La ministra agregó que hizo intentos por contactarse con la parlamentaria. “Entiendo que ella además tuvo un problema asociado a su condición de salud, por lo tanto le dejé un mensaje, la llamé pero no la quise atosigar, porque entiendo que estaba pasando por un momento difícil, pero le dejé claro que cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer y que también cuenta conmigo en el sentido que sea necesario”.

Por lo demás, señaló que “el ministro me contó lo ocurrido, me contó que había pedido inmediatamente disculpas, de todas formas yo tenía la obligación como ministra de llamar a la diputada Delgado”.

Cabe destacar que producto del altercado, el Partido Ecologista Verde congeló las relaciones con el Gobierno mientras Ávila se mantenga como ministro. “Es una decisión drástica, pero creemos que independiente de que mañana sea o no el 8M, es algo que no podemos aceptar”, señaló este martes el presidente de la colectividad, Felix González.