51dfc76678

78c5625afa

Nacional Política Senador José Miguel Insulza: “Es difícil imaginar un mejor profesional de las relaciones internacionales que Alberto van Klaveren” El senador señaló que con el cambio de gabinete el equipo del Presidente Boric "es muy bueno". Además, indicó que dado el escenario impuesto después del rechazo a la reforma tributaria, el Gobierno no puede depender de “seis o siete chantajistas". Osciel Moya Plaza Sábado 11 de marzo 2023 9:41 hrs.

Compartir en

El senador socialista, José Miguel Insulza, valoró los cambios realizados por el Presidente Gabriel Boric en el gabinete y en particular, la llegada del académico Alberto van Klaveren al Ministerio de Relaciones Exteriores. Insulza esperaba un “cambio más adelante, pero pasaron tantas cosas en la semana que decidió ir adelante con los cambios. A mí me gusta mucho. De la gente que yo conozco, es difícil imaginar un mejor profesional de las relaciones internacionales que Alberto van Klaveren”. En declaraciones a nuestro medio, precisó que el nuevo canciller, “es una de las estrellas de este país en materia de Relaciones Exteriores, así que ha sido un gran cambio”. Destacó también la llegada de Jaime Pizarro a quien conoce su trayectoria como futbolista “que es una gran persona”, de Jessica López en la cartera de Obras Públicas “que viene del Banco Estado donde estaba cumpliendo un gran papel y es una lástima que salga de ahí, pero bueno está el tema de obras públicas. A Jaime de Aguirre a quien conozco hace mucho tiempo. La verdad es que a la única que no conozco es a la ministra de Ciencias (Aisén Etcheberry) que seguramente tendrá el mismo nivel de sus colegas, porque éste es un gabinete muy bueno”. Además, Insulza destacó la renovación completa del equipo en Cancillería y “ciertamente hay un cambio, Antonia (Urrejola) estaba un poco complicada porque no tenía en equipo adecuado para ejercer sus funciones, no fueron bien elegidos sus colaboradores y no tuvo muy buena relación con el subsecretario (de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada). Ahora creo que el equipo de van Klaveren y Gloria de la Fuente (nueva subsecretaria) va a jugar un rol muy importante, lo mismo que la subsecretaria de Relaciones Económicas (Claudia Sanhueza) que viene del área económica del Gobierno. Creo que esto que ha quedado propuesto para seguir adelante con lo que se está haciendo, con los acuerdos internacionales que se están desarrollando, y con todas las políticas que el Presidente quiere implementar, creo que el giro se había producido un poco antes”. Es decir, indicó el senador socialista, habrá una continuidad. “Si usted me pregunta por el TPP, ya está funcionando, ahora sobre la base que ya está funcionando hay que ampliar mucho más relaciones con el Asia Pacífico porque ahí nos esperan y es un gran espacio para las Relaciones Exteriores. Hay un Canciller que ahora entiende bien las relaciones en América Latina, hay un artículo publicado hace muy poco por Alberto van Klaveren sobre las relaciones de Chile con América Latina. Entonces llegó un hombre que conoce los temas de manera bastante completa”. En relación al contexto en que se realiza el cambio de gabinete luego del rechazo de una de las reformas principales del gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados y de cómo debe el gobierno enfrentar los desafíos , Insulza señaló que cuando se está en minoría se puede tener una determinada acción, incluso si está en mayoría, pero “lo que es muy complicado, es que andan votando a favor o en contra según les conviene. Eso es lo más negativo, para eso es mejor negociar con el paquete principal e ir directamente a la negociación con la oposición, no andar buscando unos tres o cuatro votos que faltan. Porque ahí están las Pamelas Jiles que se van de la sala, y ahí está ese diputado (Andrés Jouannet) que decía que no había nada de seguridad y qué iba a haber de seguridad si las leyes eran de temas económicos y tributarios. Y ahí está la señora que se peleó con el ministro de la mañana”. Por ello, insulza afirmó que “no podemos estar en manos de ese tipo de personas. No es que sean buenos políticos o malos políticos o de izquierda o derecha, son apolíticos que toman sus decisiones por razones que no tienen nada que ver con la política y por lo tanto, eso es riesgoso”. En esa línea, el legislador afirmó que es “partidario de ir directamente con la oposición y discutir con fuerza cuál es la reforma tributaria que hay que hacer, porque la oposición tampoco las tiene todas consigo. La gente, por lo que yo he sabido en las encuestas, está muy indignada por la forma en que se votó, porque se dan cuenta que esta no sólo era una forma de financiar los programas sociales del gobierno, sino que hacer por la vía tributaria, algo más de justicia económica y creo que hay que aprovechar esa beta”. Insulza indicó que dado que la próxima semana asume la nueva mesa del Senado, “para el presidente (Juan Antonio Coloma) podría ser interesante llegar a un nuevo entendimiento sobre el tema tributario y sacar ese tema adelante. Había hasta sectores empresariales importantes que querían la reforma tributaria, entonces por qué no encontrar un acuerdo que parta con 120 votos y nos evite la lata de tener que hablar con gente no entiende nada de nada, salvo sus propios intereses”.

El senador socialista, José Miguel Insulza, valoró los cambios realizados por el Presidente Gabriel Boric en el gabinete y en particular, la llegada del académico Alberto van Klaveren al Ministerio de Relaciones Exteriores. Insulza esperaba un “cambio más adelante, pero pasaron tantas cosas en la semana que decidió ir adelante con los cambios. A mí me gusta mucho. De la gente que yo conozco, es difícil imaginar un mejor profesional de las relaciones internacionales que Alberto van Klaveren”. En declaraciones a nuestro medio, precisó que el nuevo canciller, “es una de las estrellas de este país en materia de Relaciones Exteriores, así que ha sido un gran cambio”. Destacó también la llegada de Jaime Pizarro a quien conoce su trayectoria como futbolista “que es una gran persona”, de Jessica López en la cartera de Obras Públicas “que viene del Banco Estado donde estaba cumpliendo un gran papel y es una lástima que salga de ahí, pero bueno está el tema de obras públicas. A Jaime de Aguirre a quien conozco hace mucho tiempo. La verdad es que a la única que no conozco es a la ministra de Ciencias (Aisén Etcheberry) que seguramente tendrá el mismo nivel de sus colegas, porque éste es un gabinete muy bueno”. Además, Insulza destacó la renovación completa del equipo en Cancillería y “ciertamente hay un cambio, Antonia (Urrejola) estaba un poco complicada porque no tenía en equipo adecuado para ejercer sus funciones, no fueron bien elegidos sus colaboradores y no tuvo muy buena relación con el subsecretario (de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada). Ahora creo que el equipo de van Klaveren y Gloria de la Fuente (nueva subsecretaria) va a jugar un rol muy importante, lo mismo que la subsecretaria de Relaciones Económicas (Claudia Sanhueza) que viene del área económica del Gobierno. Creo que esto que ha quedado propuesto para seguir adelante con lo que se está haciendo, con los acuerdos internacionales que se están desarrollando, y con todas las políticas que el Presidente quiere implementar, creo que el giro se había producido un poco antes”. Es decir, indicó el senador socialista, habrá una continuidad. “Si usted me pregunta por el TPP, ya está funcionando, ahora sobre la base que ya está funcionando hay que ampliar mucho más relaciones con el Asia Pacífico porque ahí nos esperan y es un gran espacio para las Relaciones Exteriores. Hay un Canciller que ahora entiende bien las relaciones en América Latina, hay un artículo publicado hace muy poco por Alberto van Klaveren sobre las relaciones de Chile con América Latina. Entonces llegó un hombre que conoce los temas de manera bastante completa”. En relación al contexto en que se realiza el cambio de gabinete luego del rechazo de una de las reformas principales del gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados y de cómo debe el gobierno enfrentar los desafíos , Insulza señaló que cuando se está en minoría se puede tener una determinada acción, incluso si está en mayoría, pero “lo que es muy complicado, es que andan votando a favor o en contra según les conviene. Eso es lo más negativo, para eso es mejor negociar con el paquete principal e ir directamente a la negociación con la oposición, no andar buscando unos tres o cuatro votos que faltan. Porque ahí están las Pamelas Jiles que se van de la sala, y ahí está ese diputado (Andrés Jouannet) que decía que no había nada de seguridad y qué iba a haber de seguridad si las leyes eran de temas económicos y tributarios. Y ahí está la señora que se peleó con el ministro de la mañana”. Por ello, insulza afirmó que “no podemos estar en manos de ese tipo de personas. No es que sean buenos políticos o malos políticos o de izquierda o derecha, son apolíticos que toman sus decisiones por razones que no tienen nada que ver con la política y por lo tanto, eso es riesgoso”. En esa línea, el legislador afirmó que es “partidario de ir directamente con la oposición y discutir con fuerza cuál es la reforma tributaria que hay que hacer, porque la oposición tampoco las tiene todas consigo. La gente, por lo que yo he sabido en las encuestas, está muy indignada por la forma en que se votó, porque se dan cuenta que esta no sólo era una forma de financiar los programas sociales del gobierno, sino que hacer por la vía tributaria, algo más de justicia económica y creo que hay que aprovechar esa beta”. Insulza indicó que dado que la próxima semana asume la nueva mesa del Senado, “para el presidente (Juan Antonio Coloma) podría ser interesante llegar a un nuevo entendimiento sobre el tema tributario y sacar ese tema adelante. Había hasta sectores empresariales importantes que querían la reforma tributaria, entonces por qué no encontrar un acuerdo que parta con 120 votos y nos evite la lata de tener que hablar con gente no entiende nada de nada, salvo sus propios intereses”.