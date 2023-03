933895539d

0b9b8c7ddd

Nacional Política Ex ministro Juan Carlos García: “El Presidente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete” El ex titular de Obras Públicas no puso en duda la lealtad de la colectividad con el Gobierno, pese a resultar perjudicado tras el ajuste ministerial, aunque instó a restablecer las confianzas institucionales. Diario UChile Domingo 12 de marzo 2023 10:02 hrs.

Compartir en

Luego del cambio de gabinete que efectuó el presidente Gabriel Boric el pasado viernes, el ex ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, analizó su salida de la cartera y avizoró cómo este hecho afectará las relaciones entre el Gobierno y el Partido Liberal. Esto último, debido a que no se tenía contemplada la salida de la ex autoridad en el diseño original del ajuste ministerial, cuyo efecto, además, provocó que el partido pidiera la renuncia de su presidente, Patricio Morales, tras convocar un Consejo Ampliado ayer sábado. En conversación con La Tercera, el ex secretario de Estado descartó sentirse traicionado por la decisión del Mandatario. “En estos cargos no existe la traición, esto no es personal. Sí que el Presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete”, dijo. En ese sentido, consideró que esta situación “va a obligar a restablecer las confianzas con el partido de un modo que no descanse sólo en las relaciones personales del Presidente con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y con el ex presidente del partido, Patricio Morales, sino que relaciones más institucionales”. Con todo, sostuvo al medio que “como partido seguimos siendo oficialistas, la lealtad al Gobierno es algo que no se discute”, aunque advirtió que “lo que sí es importante cuando somos tantos partidos y tantas diversidades, que no se sienta la percepción de que se premia a los díscolos y se castiga a los leales”. Sobre esto último, García desestimó que aquella fuera su impresión; sin embargo, apuntó que “sí es algo que se percibió y se ha planteado muchas veces en el Congreso”. “Se optó por sacrificar una relación con uno de los partidos más leales, eso sí, en pos de equilibrios políticos mayores. Y esa lealtad, que sigue permaneciendo, va a requerir construir otras relaciones de diálogo. Yo creo que el Presidente se confía y descansa en la lealtad del Partido Liberal, pero que será importante retomarla ahora desde una manera diferente”, expresó. Consultado sobre el proceder con que se llevó a cabo este ajuste, el ex ministro del MOP manifestó que “no me atrevería a decir si es un error o no, porque uno nunca sabe el nivel de dificultad que significa un cambió así, pero sí creo que la forma de este cambio de gabinete afecta la imagen de la política, porque finalmente tenemos una ciudadanía que está con muchas urgencias y terminamos casi en un proceso de cadena nacional continúa viendo los diferentes cambios”. “Creo que la ciudadanía requiere tener las certezas siempre, como ha trasmitido el Presidente, de que son ellos la prioridad y no los enroques de autoridades”, afirmó.

Luego del cambio de gabinete que efectuó el presidente Gabriel Boric el pasado viernes, el ex ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, analizó su salida de la cartera y avizoró cómo este hecho afectará las relaciones entre el Gobierno y el Partido Liberal. Esto último, debido a que no se tenía contemplada la salida de la ex autoridad en el diseño original del ajuste ministerial, cuyo efecto, además, provocó que el partido pidiera la renuncia de su presidente, Patricio Morales, tras convocar un Consejo Ampliado ayer sábado. En conversación con La Tercera, el ex secretario de Estado descartó sentirse traicionado por la decisión del Mandatario. “En estos cargos no existe la traición, esto no es personal. Sí que el Presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete”, dijo. En ese sentido, consideró que esta situación “va a obligar a restablecer las confianzas con el partido de un modo que no descanse sólo en las relaciones personales del Presidente con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y con el ex presidente del partido, Patricio Morales, sino que relaciones más institucionales”. Con todo, sostuvo al medio que “como partido seguimos siendo oficialistas, la lealtad al Gobierno es algo que no se discute”, aunque advirtió que “lo que sí es importante cuando somos tantos partidos y tantas diversidades, que no se sienta la percepción de que se premia a los díscolos y se castiga a los leales”. Sobre esto último, García desestimó que aquella fuera su impresión; sin embargo, apuntó que “sí es algo que se percibió y se ha planteado muchas veces en el Congreso”. “Se optó por sacrificar una relación con uno de los partidos más leales, eso sí, en pos de equilibrios políticos mayores. Y esa lealtad, que sigue permaneciendo, va a requerir construir otras relaciones de diálogo. Yo creo que el Presidente se confía y descansa en la lealtad del Partido Liberal, pero que será importante retomarla ahora desde una manera diferente”, expresó. Consultado sobre el proceder con que se llevó a cabo este ajuste, el ex ministro del MOP manifestó que “no me atrevería a decir si es un error o no, porque uno nunca sabe el nivel de dificultad que significa un cambió así, pero sí creo que la forma de este cambio de gabinete afecta la imagen de la política, porque finalmente tenemos una ciudadanía que está con muchas urgencias y terminamos casi en un proceso de cadena nacional continúa viendo los diferentes cambios”. “Creo que la ciudadanía requiere tener las certezas siempre, como ha trasmitido el Presidente, de que son ellos la prioridad y no los enroques de autoridades”, afirmó.