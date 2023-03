4b836783ee

Justicia Nacional Política Tribunal Constitucional revisó siete de los trece indultos presidenciales Este jueves se dio inicio a la fase de alegatos. En la instancia, la exconvencional Constanza Hube representó a los senadores que presentaron el requerimiento, mientras que el abogado del CDE Raúl Letelier alegó en nombre del Ejecutivo. Fernanda Araneda Jueves 16 de marzo 2023 14:16 hrs.

Este jueves, en el Tribunal Constitucional, se realizaron los alegatos por los requerimientos de inconstitucionalidad en contra de los indultos presidenciales. Recordemos que a mediados de enero un grupo de senadores presentó esta acción con el objetivo de dar marcha atrás a siete de los 13 decretos supremos emitidos por el Ejecutivo, entre ellos el que liberó al exfrentista Jorge Mateluna. En los alegatos, la encargada de representar a los senadores de Chile Vamos y Demócratas, fue la abogada y exconvencional, Constanza Hube. Esta última tuvo como principal argumento la supuesta arbitrariedad y falta de justificación para entregar los indultos. “¿El Presidente tiene la facultad de indultar? Sí, la tiene. ¿Puede indultar a quién quiera? Sí, puede indultar a quién quiera. ¿Le tiene que pedir permiso a alguien para indultar? No, no le tiene que pedir permiso a nadie. Es por esto que solo se le pide que cuando deje en libertad a algún condenado por delitos tan graves como el caso del señor Mateluna, o que deje en libertad a personas con un evidente perfil criminógeno, como el señor Castillo, o como el señor Rojas, explique por qué lo está haciendo, porque eso no consta en los decretos impugnados”, afirmó. Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien representó al Ejecutivo, manifestó que los indultos, tanto en el caso de los llamados “presos de la revuelta”, como en el de Jorge Mateluna, sí estaban fundamentados. Para dar peso a su argumentación, el abogado leyó parte de lo que se expresa en los decretos supremos. “El fundamento expreso de estos indultos es la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que exigen la adopción de acciones extraordinarias que permitan reestablecer la paz social. Los decretos también hacen referencia a que el nivel de conflictividad en el país configuró un contexto excepcional enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En ese contexto, y con el objeto de propender a la cohesión social, el reencuentro nacional, y de mirar hacia futuro con mayor dignidad y paz, es que se conceden estos indultos”, dijo. Otra de las acusaciones de los senadores, fue una supuesta “desviación de poder”, fundamentada en los dichos de Boric, que en declaraciones a la prensa, puso en duda el desempeño del poder judicial en el caso de Mateluna. Sin embargo, el abogado del CDE, señaló que el Presidente, a través de los indultos “solo perdona o conmuta la pena, no se refiere a la imputación jurídica del delito, el derecho penal sigue vigente, lo que hay es algo distinto, es la inclusión de un elemento extraño de alguna manera al mundo normativo como es el perdón”, aseguró. Ahora que el pleno del Tribunal Constitucional ya escuchó los alegatos, los ministros deberán deliberar y escoger entre tres escenarios: dejar en estudio, en acuerdo o pronunciarse sobre el fondo de la causa.

