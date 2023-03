bbdfd4a498

a9132374e3

Educación Ministro Marco Antonio Ávila: “Hubo una torpeza de mi parte y más siendo profesor” El ministro se refirió nuevamente al incidente que ocurrió con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, por un colegio ubicado en la comuna de Maipú. Diario UChile Sábado 18 de marzo 2023 15:56 hrs.

Compartir en

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió nuevamente al incidente que ocurrió con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, por un colegio ubicado en la comuna de Maipú. En conversación con Meganoticias, el jefe de cartera de Educación detalló que “hubo una discusión acalorada, pero nunca, jamás, hubo insultos en torno a un tema que intenté explicar varias veces. Todo fue por las medidas que tomaba el ministerio y el municipio de Maipú por la escuela Reino de Dinamarca… Hay que recordar que al lado de ella había una faena minera”. “El cierre de esa faena no dependía del ministerio, solo podíamos postergar el inicio del año escolar y eso se hizo. Todo esto lo expliqué en la sala y de manera personal con la diputada Viviana Delgado (PEV)… Terminó la discusión en la sala y me volvió a preguntar y le expliqué varias veces más. No fue más que eso, agregó. En este sentido, ante la pregunta de si tras la discusión realizó un mea culpa, la autoridad expresó que “sin duda. El marco de las conversaciones nunca se puede agotar… Luego supe que se descompensó, intenté ir a verla a enfermería, consulté… Creo que la polémica fue más de lo que realmente pasó. Yo me agoté de explicar el caso y en verdad no hay posibilidad que un ministro se agote“. Cabe recordar que este hecho ocurrió a días del cambio de gabinete, por lo que muchos creían que Ávila no seguiría en el cargo, por lo que al ser consultado por esto manifestó que “no corresponde comentar las decisiones del Presidente y lo que yo entiendo, a partir del cambio del viernes antepasado, es que hay una rectificación respecto de la tarea que tenemos, el Presidente fue muy claro al decirnos a cada uno de nosotros cual era nuestro foco y en eso he estado durante todo este último año”. “Partimos con un programa mucho más acotado llamado somos comunidad, este año tenemos la reactivación educativa, nos preocupamos a pesar de que muchos pensaron que no íbamos a llegar con el servicio educativo en todas las zonas de incendios”. En línea con lo anterior, respecto a si se sintió fuera del gabinete por este incidente, el secretario de Estado sostuvo que “uno nunca se siente fuera hasta que el Presidente no le dice lo contrario. Eso es solo decisión del Presidente de la República… Pero él me reprendió… Insisto, hubo una torpeza de mi parte y más siendo profesor, ya que uno debe explicar 6 ó 7 veces las cosas”. “Yo si tengo que decir por lo general mi relación con el parlamento siempre ha sido muy buena, yo creo que no hay ninguna bancada representada del centro, la derecha o la izquierda que no haya estado alguna vez en la oficina del ministerio de Educación”, acotó. Foto: Agencia Aton.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió nuevamente al incidente que ocurrió con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, por un colegio ubicado en la comuna de Maipú. En conversación con Meganoticias, el jefe de cartera de Educación detalló que “hubo una discusión acalorada, pero nunca, jamás, hubo insultos en torno a un tema que intenté explicar varias veces. Todo fue por las medidas que tomaba el ministerio y el municipio de Maipú por la escuela Reino de Dinamarca… Hay que recordar que al lado de ella había una faena minera”. “El cierre de esa faena no dependía del ministerio, solo podíamos postergar el inicio del año escolar y eso se hizo. Todo esto lo expliqué en la sala y de manera personal con la diputada Viviana Delgado (PEV)… Terminó la discusión en la sala y me volvió a preguntar y le expliqué varias veces más. No fue más que eso, agregó. En este sentido, ante la pregunta de si tras la discusión realizó un mea culpa, la autoridad expresó que “sin duda. El marco de las conversaciones nunca se puede agotar… Luego supe que se descompensó, intenté ir a verla a enfermería, consulté… Creo que la polémica fue más de lo que realmente pasó. Yo me agoté de explicar el caso y en verdad no hay posibilidad que un ministro se agote“. Cabe recordar que este hecho ocurrió a días del cambio de gabinete, por lo que muchos creían que Ávila no seguiría en el cargo, por lo que al ser consultado por esto manifestó que “no corresponde comentar las decisiones del Presidente y lo que yo entiendo, a partir del cambio del viernes antepasado, es que hay una rectificación respecto de la tarea que tenemos, el Presidente fue muy claro al decirnos a cada uno de nosotros cual era nuestro foco y en eso he estado durante todo este último año”. “Partimos con un programa mucho más acotado llamado somos comunidad, este año tenemos la reactivación educativa, nos preocupamos a pesar de que muchos pensaron que no íbamos a llegar con el servicio educativo en todas las zonas de incendios”. En línea con lo anterior, respecto a si se sintió fuera del gabinete por este incidente, el secretario de Estado sostuvo que “uno nunca se siente fuera hasta que el Presidente no le dice lo contrario. Eso es solo decisión del Presidente de la República… Pero él me reprendió… Insisto, hubo una torpeza de mi parte y más siendo profesor, ya que uno debe explicar 6 ó 7 veces las cosas”. “Yo si tengo que decir por lo general mi relación con el parlamento siempre ha sido muy buena, yo creo que no hay ninguna bancada representada del centro, la derecha o la izquierda que no haya estado alguna vez en la oficina del ministerio de Educación”, acotó. Foto: Agencia Aton.