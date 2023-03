93cc4be2c2

Medio Ambiente Nacional Política Rodrigo Mundaca, sobre ministra del MOP: “Hubiéramos querido a alguien que estuviera absolutamente comprometido con la causa del agua” A propósito de la Conferencia Mundial del Agua, el Gobernador de la Región de Valparaíso abordó las deudas que mantiene el país en materia de gestión hídrica y en la labor para hacer del agua un bien común al servicio de los territorios. Maria Luisa Cisternas Viernes 24 de marzo 2023 18:10 hrs.

En la Conferencia Mundial del Agua 2023, que organiza Naciones Unidas en su sede de Nueva York, participa el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. En el marco de la instancia, que se plantea la necesidad de proteger el recurso hídrico y acelerar las acciones que permitan resolver la crisis mundial, la autoridad regional conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para entregar su diagnóstico sobre la gestión hídrica del país y la labor que ha emprendido el Gobierno en esta materia. Sobre la Conferencia Mundial del Agua, Mundaca indicó que “fui invitado formalmente por la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que es un espacio que reúne a más de 240 mil ciudades de 165 países”: “Fuimos recibidos por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también estuvimos con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hace unos minutos nos acabamos de reunir con el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento”, añadió. En ese sentido, relevó que esta es “una conferencia Mundial del Agua que se hace después de 50 años”, a propósito de que las consecuencias que generan “las transnacionales dueñas de los cuerpos de agua como Coca-Cola, Nestlé, y en esta ocasión se marca un precedente histórico porque hay gobiernos locales, gobiernos regionales y comunidades indígenas”. Respecto a las últimas, destacó que “el día de ayer en la noche se leyó un manifiesto de todas las comunidades que hoy día demandan el hacer del agua un derecho común, un derecho humano, establecer prioridades de uso, reparaciones ecosistémicas y por tanto creo que es muy importante cuando un foro internacional de esta envergadura como es el de Naciones Unidas, conoce la centralidad del agua como un bien común al servicio de nuestros territorios”. Por lo demás, acotó que “escuchábamos en el acto inaugural de la conferencia al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalar que ya los vampiros del agua tienen que comprender que sin agua nuestras comunidades se mueren”. Sobre los puntos que planteará en la conferencia, el gobernador apuntó a “la problemática de agua que hay en el país, pero también sobre la necesidad de que en Chile se consagre el agua como un derecho humano, como un bien común y que podamos derrotar definitivamente al régimen privado de agua que hace que Chile sea el peor ejemplo a nivel planetario en materia de agua, dada la privatización de sus fuentes y la gestión de las mismas“. Precisando en ese punto, Mundaca indicó que “hoy día tenemos más de 8 millones de personas anidados en 101 comunas que viven en territorios con decretos de emergencia hídrica por sequía. Ocho de diez recolectores de agua en el mundo rural son mujeres, tenemos aproximadamente un 47% de las escuelas rurales sin acceso al agua en nuestro territorio”. “En la Región de Valparaíso que es la que me toca conducir como Gobernador Regional, tenemos más de 300 mil personas dependiendo de camiones aljibes por sistemas comunitarios de agua potable rural”, agregó. Y complementó señalando que “hoy día en en materia sanitaria, las sanitarias en el país se encuentran controladas por grandes corporaciones transnacionales como el grupo Suez que controla la sanitaria que abastece a la Región Metropolitana, Aguas Andinas, y nosotros los chilenos no tenemos ningún rol en el plan de inversiones de las sanitarias”. “Por cierto las empresas sanitarias se niegan a hacer tratamientos de aguas servidas porque dicen que no es un negocio, por lo tanto creo que hoy día ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato como dice el dicho popular y obligar a las sanitarias al tratamiento de aguas servidas. También, pedirles a los parlamentarios que legislen para proteger los sistemas comunitarios de agua potable rural y para delimitar el ancho de los ríos, que legislen para aumentar la penalidad por el robo de agua y que legislen para obligar a las empresas sanitarias a hacer tratamiento de aguas servidas”, sostuvo. Sobre la gestión del Gobierno en la materia, si bien el gobernador reconoció “una expresión de voluntad de parte del Ejecutivo en materia hídrica”, relevó que lo que se impone finalmente es la Constitución Política del 80 donde se encuentra anidado el orden jurídico privado de las aguas. Junto a ello, afirmó que “la señal que dio el Gobierno al designar a la actual ministra de Obras Públicas, ex directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, quien hizo mucho lobby el año pasado en el proceso constitucional señalando la necesidad de mantener la gestión privada de las aguas en el país, no nos parece, no nos gusta y hubiéramos querido a alguien que estuviera absolutamente comprometido con la causa del agua y en hacer el agua un bien común y un derecho humano”. Asimismo, acotó que “a propósito de la discusión presupuestaria para el año 2023, en la Región de Valparaíso no hay recursos para construir acumuladores de agua, para construir grandes embalses”. Con estas consideraciones, el gobernador dijo esperar que en la nueva propuesta constitucional se exprese, tal como promovieron las convencionales constituyentes de Modatima en la Convención, “la desprivatización y desmercantilización de las aguas para hacer de la misma un bien común un derecho humano, prioridades de uso, salvaguardar la vida de las personas, reparación ecosistémica, producción de alimentos, restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, respetar la naturaleza, hacer de la naturaleza objeto de derecho”. No obstante, advirtió que “sabemos que esto es bastante difícil cuando hoy día la discusión constitucional se encuentra secuestrada por los partidos del orden, cuando no hay participación de los movimientos sociales, no hay participación de los independientes en la comisión de expertos, y no hay participación de los movimientos sociales e independientes también en la planilla de candidatos a consejeros constitucionales”. “Uno puede ver de candidato a Andrés Zaldívar por ejemplo o a Sutil y la verdad es que tanto Sutil como Zaldívar no están precisamente comprometidos con la causa del agua”, añadió. Imagen: Agencia ATON.

