Internacional Medios de comunicación Cuenta de Twitter del The New York Times se queda sin sello tras negarse a pagar Otros medios como The Washington Post aseguraron que tampoco pagarían la certificación de Twitter Blue, luego de que la red social anunció que desde el 1 de abril sería necesario una suscripción de ocho dólares al mes y 1.000 dólares a las empresas. Diario UChile Lunes 3 de abril 2023 12:37 hrs.

La red social Twitter removió su sello o marca de verificación -Twitter Blue- de cuenta principal del perfil oficial del diario The New York Times (NYT), debido a que el periódico neoyorquino se negó a pagar el nuevo servicio de verificación que brinda la compañía que pertenece a Elon Musk. El pasado viernes The New York Times predijo un “apocalipsis” en Twitter a causa de los cambios que instauró su nuevo propietario -uno de ellos el Twitter Blue-, e insistió en que no estaba dispuesto a pagar por sus cuentas institucionales. La plataforma digital avaluada en 9 mil millones de dólares, anunció la semana pasada que el 1 de abril retiraría su sistema de verificación vigente y quitaría las marcas a los usuarios —incluyendo celebridades, periodistas y otras figuras públicas— que no paguen una suscripción de ocho dólares al mes y mil dólares a las empresas. A pesar de lo anterior, el célebre periódico, cuya cuenta en Twitter está entre las 25 más seguidas de esa red social y tiene 55 millones de seguidores, comunicó a sus periodistas que no reembolsará la suscripción a Twitter Blue, que provee la famosa marca azul junto al nombre de usuario, “excepto en casos inusuales en los que fuera necesario para trabajar”. Así, a los días siguientes el NYT amaneció sin el sello de verificación azul. Sin embargo, el resto de secciones del diario sí mantienen la distinción. La aparente riña entre el empresario y el periódico neoyorquino no se detuvo ahí, sino que Elon Musk tachó el Twitter del NYT de “propagandista”. “La verdadera tragedia de @NYTimes es que su propaganda ni siquiera es interesante. Además, su perfil es el equivalente en Twitter a la diarrea. Es ilegible. Tendrían muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos más importantes”, escribió en su perfil. Según el periódico The Washington Post, que también anunció su negativa a pagar por la marca de verificación, Musk escribió un tuit, que posteriormente borró, que decía que daría a las cuentas verificadas “unas semanas de gracia, a menos que digan que no van a pagar ahora, en cuyo caso lo eliminaremos”. El Post mantenía el domingo la verificiación de color dorado, reservada a “organizaciones oficiales”. De la misma manera, el jugador de baloncesto LeBron James, que tiene 52 millones de seguidores y que el viernes comentó que no pagaría por su verificación, seguía manteniendo este domingo la marca azul de Twitter.

