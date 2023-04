ec605179f7

Cultura “Una comedia súper triste”: Obra escrita por Carla Zúñiga cuestiona la imagen del superhéroe y el marginado La pieza teatral que debutará el próximo viernes 14 de abril en el Teatro Mori, reúne en escena a Claudia Pérez, Rodrigo Muñoz y su hija, la actriz Daniela Gala. Diario UChile Jueves 6 de abril 2023 10:39 hrs.

El actor Rodrigo Muñoz recordó que hace muchos años tuvo que trabajar como junior durante un tiempo. Realizando esa labor en algún minuto se percató de lo invisible que resultaba para el resto, deteniéndose en todas esas personas que también lo son e incluso, en las que resultan desapercibidas aún para los mismos invisibles. “Tenía la sensación de que todos pasaban al lado mío y no me veían. Y me di cuenta que yo hacía lo mismo con personas que sentía que tenían un estatus o roce social menor”, explicó. Personajes que no tienen las posibilidades y a veces tampoco las capacidades emocionales para tener acceso a mayores beneficios, convirtiéndose en marginados; de eso trata Una comedia súper triste, escrita por Carla Zúñiga y que debuta en Teatro Mori Parque Arauco el próximo viernes 14 de abril a las 22:30 horas. Con dirección colectiva, producción e interpretación de Chilean Business, el montaje reúne en escena a Claudia Pérez, Rodrigo Muñoz y su hija, la actriz Daniela Gala. “Quisimos desmitificar la imagen del superhéroe y hacer un paralelo con las personas marginadas. La superheroína no es lo que pensamos, sino que es alguien mucho más parecida a nosotras, que tiene problemas muy similares, que se siente sola, que le cuesta socializar”, explicó Zúñiga. Asimismo, cuestionó “¿qué pasa cuando no tenemos las herramientas necesarias para poder ser ‘exitoso’? ¿Cómo podemos, desde ese lugar ‘no exitoso’, encontrar el amor o un espacio en el mundo, siendo una persona ‘rara’? Ahí se abre la pregunta: qué significa ser raro, qué es ser normal. Todos estos temas están, en tono de comedia, pero también abriendo espacios de denuncia y reflexión”. Pablo y Ana son dos desadaptados que buscan estar acompañados y conseguir un futuro mejor. Dos soledades que tienen un secreto imposible de contar, pues nadie les daría el crédito de ser personas extraordinarias ya que aparentemente son unos fracasados. No están a gusto en sus trabajos, pero tampoco tienen (al parecer) las capacidades para algo mejor. Ya han pasado por el fondo del dolor y en ese tocar fondo, viene implícita una sorpresa, un súper poder que los cambiará para siempre. “Carla logró que estos personajes, que no están dentro de un estándar social, sean súper reconocibles, seamos nosotros también. Finalmente, todos somos un poco raros, nadie es normal, porque la normalidad no existe”, agregó Claudia Pérez. Por su lado, Daniela Gala sostuvo que “es esa identificación la que la vuelve tan graciosa, no nos reímos de ellos, nos reímos de nosotros mismos. Son situaciones realmente tristes, pero extremadas, bizarras y en las que nos vemos reflejados”.

