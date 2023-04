ffbd35f552

Deportes Con la Universidad de Chile y Puente Alto debuta la Liga Nacional de Básquetbol Femenino 2023 El torneo reunirá a los 28 mejores equipos del país y contará este año con la participación de CDO como canal oficial. Diario UChile Jueves 13 de abril 2023 12:01 hrs.

Este jueves, 13 de abril, dará inicio la temporada 2023 de la Liga Nacional Femenina Club RV by CDO+. Serán 10 los partidos que se disputarán por la primera semana de la fase regular. Al respecto, tendremos acción en Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco y Valdivia, respectivamente. El Grupo “A” no tendrá compromisos a lo largo del fin de semana. A continuación, la programación de la Semana 1, fase zonal: Jueves 13 Universidad de Chile vs. Municipal de Puente Alto | 20 H | Transmite Canal CDO Viernes 14 Universidad Austral de Chile vs. Español de Punta Arenas | 19:30 H | Transmite Youtube UACH Sábado 15 Deportivo Brisas vs. Sergio Ceppi | 14:30 H | Transmite Facebook Brisas

Rancagua CAF vs. Tomas Lawrence | 19 H

CD Infinito vs. Truenos de Talca | 16 H

CD Basket Conce vs. Universidad La Frontera | 19 H

CD Pankull Valdivia vs. Español Punta Arenas | 10 H | Transmite Youtube Pankull Valdivia Domingo 16 Luis Matte Larraín vs. CD Universitarios | 20 H

AB Temuco Femenino vs. Club The Wolf Laja | 19 H

CD Larr vs. Español de Punta Arenas | 11 H Foto: FebaChile.

