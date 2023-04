71b4f3c585

Cultura Medio Ambiente Proyecto liderado por estudiantes de la U. de Chile estrena documental sobre los humedales de Quilicura Sensibilizar sobre la importancia ecológica, cultural e histórica de los humedales, así como poner en contexto los problemas que enfrenta este cuerpo de agua, son los principales objetivos del documental "Re-conectando el humedal de Küla-Kura". Diario UChile Lunes 24 de abril 2023 10:33 hrs.

A través de entrevistas a historiadores, organizaciones sociales y habitantes de la comunidad, la obra estrenada este jueves 20 de abril busca reconstruir la historia de este espacio ubicado al norte de la comuna de Quilicura, dando a conocer los cambios más significativos que ha sufrido el territorio y su relación con el entorno. La pieza audiovisual impulsada por el equipo ganador del Fondo Concursable Valentín Letelier 2021 –de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile– también busca sensibilizar y concientizar sobre los desafíos e importancia del cuidado medioambiental. En esa línea, el preestreno del documental dirigido por Alexis German Muñoz, realizado en colaboración con estudiantes y académicos y académicas de la Universidad de Chile, también contó con la participación de diversas autoridades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y del plantel, como la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, y el decano de la unidad académica, Francisco Martínez, quien felicitó la iniciativa y motivó a los y las estudiantes presentes a perseverar en este tipo de actividades que potencian el cuidado del medioambiente. El profesor a cargo del proyecto y miembro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Cristóbal Ostornol, comentó que existe mucho trabajo por delante y agrega que “se requiere de más personas comprometidas con la sostenibilidad de nuestros territorios para abordarlo. Disponer información para que las mismas personas que habitan territorios de alto valor en biodiversidad puedan tomar acciones y conectarse con el entorno, es la mejor manera de avanzar. Cuidemos lo que es nuestro y de lo cual somos parte”. El estudiante de Ingeniería y responsable del proyecto, Rui Wang, comentó que el estreno de este documental es ejemplo de una efectiva vinculación con el medio. “Para nosotros, los actores más claves son los vecinos y vecinas, pues ellos son los que día a día conviven con estos humedales y quienes hacen posible que existan proyectos como el nuestro. Esto también nos motiva mucho como equipo a proyectarnos y no solo trabajar en la protección de este humedal en particular, sino que nos gustaría seguir trabajando en la conservación de otros territorios, junto a otras organizaciones y comunidades, pues hemos tenido una maravillosa experiencia junto con la comunidad de Quilicura y no tenemos duda de que experiencias así seguirán surgiendo en otros lugares”. En esa línea, Wang agrega que es prioritario que la Universidad de Chile se vincule con las comunidades y los territorios “porque entendemos que nuestra labor académica y científica debe estar al servicio de la sociedad y el medioambiente. Nos permite aportar a la formación de ciudadanos comprometidos con la sustentabilidad y la justicia ambiental, y a la generación de conocimiento y soluciones innovadoras en este ámbito”. A través de distintas tomas y ángulos de cámara, esta pieza muestra parte de la flora y fauna que habita este ecosistema, poniendo en contexto los problemas que hoy enfrenta el humedal. De esta forma, el documental también promueve la reflexión sobre la responsabilidad comunitaria por proteger este espacio, en el que es posible apreciar a través de distintas imágenes su valor ecológico, patrimonial e histórico. El proyecto desarrollado con la participación triestamental y comunitaria de voluntarios, voluntarias e integrantes de colegios cercanos, también considera la estrecha colaboración del Observatorio de Humedales Küla-Kura, quienes han contribuido con investigación y trabajo colaborativo, en pos de incorporar los aprendizajes en las distintas prácticas educativas y ambientales, incentivando la reflexión de cómo la intervención humana ha afectado la supervivencia de distintas especies. Finalmente, invita al público a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza y a actuar en consecuencia para proteger los recursos naturales. La encargada de la guía de bioindicadores y coordinadora de la Escuela Ecológica, Pía Provoste, indica que en el desarrollo de este documental se buscó especies reconocibles a simple vista en el Humedal. “Fuimos varias veces para inspeccionar su frecuencia y existencia, nos inspiramos también en la guía Reconociendo Humedales Urbanos de Quilicura, que elaboró la Municipalidad de Quilicura”. Sin embargo, la especialista agrega que la bibliografía inspeccionada, “a pesar de ser útil, se encontraba de manera muy general en las especies y en su distribución en Chile, por lo tanto, contactamos a la ecóloga María Fernanda Salinas, quien nos ayudó con información específica de las especies, pues ella ya tenía conocimiento de la flora y fauna del humedal”. En relación a las entrevistas realizadas en el documental, es posible conocer las palabras de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Al respecto, la encargada de coordinación y realización de las entrevistas expuestas en el documental, Kristen Hernández, destaca que se incluyó a Rojas por la relevancia de las autoridades, las que “tienen que proponer soluciones a las problemáticas ecológicas, y con urgencia. s su deber, pues si actualmente existen ecosistemas en peligro es precisamente porque hace años atrás la política del momento no le dio la importancia debida. Las autoridades en Chile deben ejercer siempre con bases sustentables, de otro modo, la calidad de vida de las personas se verá comprometida”. Proyecto ganador del Fondo Valentín Letelier 2021 Relevando el rol de la vinculación con el medio y la extensión universitaria, principio orientador del fondo concursable Valentín Letelier, este proyecto busca reconectar el humedal Küla-Kura desde dos dimensiones. En primer lugar, desde lo ecológico, recuperar el ecosistema degradado y separado por vertederos; y desde lo social, volver a dar un significado e importancia al territorio y su humedal al interior de la comunidad local. En primera instancia, este proyectó consideró la realización de jornadas y talleres. En paralelo, integró el desarrollo de APPs y la difusión de su uso entre la comunidad aledaña. El proyecto mencionado se lleva a cabo en colaboración con el Observatorio de Humedales Küla Kura, quienes contribuyen con investigación y trabajo colaborativo comunitario, además de colegios cercanos y voluntarios y voluntarias inscritos. De acuerdo a los integrantes, se espera que los aprendizajes sean incorporados en las futuras versiones del programa docente iGea como en las prácticas educativas – ambientales por crear. Cabe destacar que el objetivo general del Fondo Valentín Letelier es promover el vínculo bidireccional de la Universidad de Chile con la ciudadanía, de forma coherente con su misión y labor fundamental, que son participar y contribuir en el desarrollo material y espiritual de la Nación, mediante la realización de proyectos de extensión artístico, cultural, patrimonial, social, científico, tecnológico y/o del ámbito de la salud, que tengan como sello la interdisciplinariedad y la puesta en valor de la triestamentalidad universitaria.

