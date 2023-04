2b6bbfd610

Cultura Feminismos Nacional Mauricio Redolés: “Hay un desconocimiento de la juventud de la poesía, a veces disfrazado como un gesto de vanguardia” El próximo 10 de mayo el cantautor realizará un show en homenaje al poeta salvadoreño Roque Dalton en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Esto, para conmemorar la muerte del artista, quien fue asesinado por motivos políticos hace 48 años. Diario UChile Viernes 28 de abril 2023 12:10 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el cantautor chileno, Mauricio Redolés, se refirió a su show en homenaje al poeta salvadoreño Roque Dalton. La instancia, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, servirá para conmemorar el fallecimiento de Dalton, quien fue asesinado por razones políticas hace 48 años. Consultado sobre la figura del poeta, Redolés destacó su compromiso con las luchas sociales: “Él fue un hombre que no dudó en empuñar las armas en defensa del pueblo salvadoreño y, al mismo tiempo, uno de los más grandes poetas latinoamericanos del siglo XX, su figura crece con el tiempo”. “A mí en lo personal como poeta me ha marcado de una manera ceñera. Dalton no es tan conocido a nivel chileno ni latinomaericano como debería serlo, en parte por sesgos ideológicos, porque él fue un hombre de izquierda”, agregó. En ese escenario, Redolés se asignó la misión de popularizar a Roque Dalton, musicalizando sus poemas para acercarlo a los jóvenes. “Siendo una figura tan especial la de Roque, creo que aún falta mucho por visibilizar más su poesía entre los jóvenes, en los liceos, en las universidades. Así que esperamos con mi grupo contribuir con un granito de arena para que se conozca más esa poesía”, manifestó. Pese a que Redolés reconoció la existencia de una “poesía joven”, que está presente en las letras del hip hop y rap, el cantautor miró con preocupación el desconocimiento e, incluso, el desprecio a los clásicos. “De todas maneras hay un desconocimiento de la juventud de la poesía, a veces desconocimiento disfrazado como un gesto de vanguardia, de choreza, de que aquí yo vengo a romper todo. Me acuerdo que cuando Jorge González era joven decía algo así como que no le interesaba Gabriela Mistral y que le aburría. Evidentemente, la poesía no es un lenguaje de fácil acceso para la comprensión del mundo, exige un aporte del lector para tratar de entender al poeta o a la poeta (…) Y no niego que Gabriela Mistral hace poesía densa, pero caramba, qué gran poeta es”, expresó. Asimismo, Redolés señaló que hoy “vivimos una sociedad del facilismo, del mercado, en que todo tiene que ser rápido y desechable y la poesía no es ni rápida ni desechable, la poesía se queda para siempre”. Por último, el cantautor adelantó que está pensando en “poder juntar los poemas de Roque Dalton y tal vez tener un EP con esta producción o también hacer una mezcla de diferentes poetas tanto chilenos como latinoamericanos. Es una idea que tenemos muy presente y que queremos de alguna manera hacer llegar a los colegios, para que desde allí los jóvenes se interesen en la poesía y lleguen a leer la poesía”, indicó. “Los problemas de la política, del narcotráfico también están ligados a la poesía. La poesía es un arma poderosísima en cultivar nuestro espíritu (…) Y como decía el gran poeta vasco Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro. Eso es lo que nosotros debemos hacer con este trabajo, cargar a la poesía como un arma de futuro, un arma de belleza, un arma de libertad”, concluyó. Las entradas para el show de Mauricio Redolés en homenaje a Roque Dalton y otros poetas de Latinoamérica,pueden ser adquiridas enviando un mail a: mauricioredolesproducciones@gmail.com

