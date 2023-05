f7a7d0a683

86de0240dc

Política Juan Sutil anunció querella contra el diputado Diego Ibáñez El candidato a consejero constitucional y expresidente de CPC sostuvo que el parlamentario "en un programa gratuitamente falta a la verdad y me acusa de haber entregado dineros a diputados de la nación". Diario UChile Miércoles 3 de mayo 2023 8:57 hrs.

Compartir en

El candidato a consejero constitucional y expresidente de CPC, Juan Sutil, anunció que se querellará contra el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social). Cabe señalar que, en conversación con 24 Horas, el parlamentario señaló que “a propósito de Juan Sutil que, por lo demás también, ha pasado algunos millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización de los derechos del agua, son cuestiones que existen, que son históricas”. Tras estas declaraciones, en conversación con Radio Agricultura, Sutil manifestó que “he tenido ataques de todo tipo, partiendo por el diputado Ibáñez, que en un programa gratuitamente falta a la verdad y me acusa de haber entregado dineros a diputados de la nación“. De esta forma anunció que “eso está en manos de dos abogados, que están estudiando los antecedentes. Nosotros nos vamos a querellar probablemente esta semana o a más tardar la próxima”. “Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma. Si tú te fijas en la entrevista que le hace Iván Núñez, le da la oportunidad a este de retractarse en dos oportunidades, y él recula y dice que efectivamente esto es a través del Servel”, detalló En esta línea, comento que Ibáñez “menciona diputados que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta a la verdad doblemente (…) Yo voy a ir a todas las consecuencias, me parece que el diputado Ibáñez denigra la política”. Asimismo, precisó que “la política no se hace desde una trinchera y disparando a la bandada. Yo no reviso muchos las redes sociales, pero las hice revisar y en general no hacen bien papilla a este señor Ibáñez por mentiroso y por faltar a la verdad. Eso va a tener que pagar sus consecuencias”. Foto: Agencia Aton.

El candidato a consejero constitucional y expresidente de CPC, Juan Sutil, anunció que se querellará contra el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social). Cabe señalar que, en conversación con 24 Horas, el parlamentario señaló que “a propósito de Juan Sutil que, por lo demás también, ha pasado algunos millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización de los derechos del agua, son cuestiones que existen, que son históricas”. Tras estas declaraciones, en conversación con Radio Agricultura, Sutil manifestó que “he tenido ataques de todo tipo, partiendo por el diputado Ibáñez, que en un programa gratuitamente falta a la verdad y me acusa de haber entregado dineros a diputados de la nación“. De esta forma anunció que “eso está en manos de dos abogados, que están estudiando los antecedentes. Nosotros nos vamos a querellar probablemente esta semana o a más tardar la próxima”. “Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma. Si tú te fijas en la entrevista que le hace Iván Núñez, le da la oportunidad a este de retractarse en dos oportunidades, y él recula y dice que efectivamente esto es a través del Servel”, detalló En esta línea, comento que Ibáñez “menciona diputados que no he apoyado nunca, ni a través del Servel ni nunca, ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta a la verdad doblemente (…) Yo voy a ir a todas las consecuencias, me parece que el diputado Ibáñez denigra la política”. Asimismo, precisó que “la política no se hace desde una trinchera y disparando a la bandada. Yo no reviso muchos las redes sociales, pero las hice revisar y en general no hacen bien papilla a este señor Ibáñez por mentiroso y por faltar a la verdad. Eso va a tener que pagar sus consecuencias”. Foto: Agencia Aton.