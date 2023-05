894b1267ad

Medios de comunicación Nacional Política Falleció Patricio Bañados, el periodista que se negó a mentir El destacado profesional murió este domingo a los 87 años de edad. Fue reconocido por su participación como conductor de la Franja del NO del plebiscito de 1988 y por su labor en radio y televisión. Diario UChile Domingo 7 de mayo 2023 20:04 hrs.

“Esto no lo puedo leer”. Esta es tal vez una de las frases más recordadas y a la vez impactantes en la historia del periodismo nacional de Patricio Bañados cuando se negó a dar a conocer una información que intentaba quitar validez a un encuentro de la oposición a la dictadura cívico-militar que se desarrollaba en el Teatro Caupolicán. En una entrevista para Chilevisión el propio Bañados, quien falleció este domingo a los 87 años de edad, contó esa experiencia. “Viene una noticia que dice que en el Teatro Caupolicán se está realizando una reunión de gente de oposición en que han actuado reconocidos grupos marxistas animando con arengas a la población y luego ha hecho uso de la palabra el expresidente Eduardo Frei Montalva repitiendo las mismas monsergas que se le conocen desde hace años y que llevaron al país al comunismo”, relató el periodista. Bañados recordó que la actividad se realizó “una semana antes de la votación para decir Sí o No a la constitución que había redactado Pinochet y sus boys, Jaime Guzmán, Ortúzar, qué se yo. Entonces yo leí la noticia, pero sin decir todas esas cosas. Leí una noticia muy elegante: ‘Desde hace algunas horas se está reuniendo en el Teatro Caupolicán la oposición dentro de lo cual ha habido varios grupos folclóricos animando la reunión y ha hecho uso de la palabra el expresidente de la República, señor Eduardo Frei Montalva’”. La acción del periodista fue castigada de manera severa por los ejecutivos del entonces Canal 9: “Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa (…) y me dice ‘estás expulsado del canal’. Entonces, bien pues le dije yo. Ahora, la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué. Y eso lo van a publicar porque en realidad es algo que no es una ofensa para nadie, pero yo iba a decir ‘me salté esto, esto y esto’”. Bañados comenzó su carrera en 1954 en Radio Chilena y luego en Cooperativa. En su historia destacó además el haber sido uno de los pioneros de la televisión en el país al conducir los programas Primer Plano y Chile TV, ambos de Canal 9 de la Universidad de Chile. En la década de los ’60 del siglo pasado, fue contratado por Radio Neederland y la BBC del Reino Unido. También se desempeñó en la Agencia Informativa de los Estados Unidos, la Radio Suiza Internacional y en la Televisión Española. A su regreso a Chile en 1975 fue marginado de los medios de comunicación, pero participó esporádicamente en algunos programas de TVN y UCV Televisión. Ya en 1988 fue elegido como el conductor de la franja televisiva del NO en el plebiscito del mes de octubre, el primer programa en televisión abierta de oposición a la férrea y sangrienta dictadura militar que encabezaba Augusto Pinochet. En 1990 retornó a la televisión con diferentes programas en TVN, entre ellos En tabla, Hoy en tabla, El Mirador y OVNI. En 2005 fue despedido de la estación pública y desde entonces nunca más volvió a aparecer en pantalla. Desde enero de 1986 a noviembre de 2019 fue locutor de Radio Beethoven. También dejó varios libros, entre ellos El Mirador de Patricio Bañados (1999), Reflexiones de un iluso (2003) y Confidencias de un locutor de 2013.

