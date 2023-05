f8a5eb1ea9

Internacional Consejo Electoral prepara nuevas elecciones en Ecuador Según los plazos, en agosto los ecuatorianos volverán a votar para elegir a un nuevo presidente y renovar la Asamblea. En el panorama actual, el correísmo tiene muchos posibilidades de volver al poder. RFI Domingo 21 de mayo 2023 9:34 hrs.

Ecuador se encamina a unas elecciones generales para completar el periodo de cuatro años que inicio Guillermo Lasso, después de que la Corte Constitucional desestimara los recursos contra la disolución del parlamento con la que Lasso esquivó el juicio político. Se abre pues un nuevo capítulo en la vida política ecuatoriana, una especie de reinicio sin Guillermo Lasso y con una nueva Asamblea, según explica Ismael Quintana, profesor de Derecho Constitucional en la antena de RFI. “Con todos los escándalos que tuvo la Asamblea Nacional acá, la gente no le veía bien, entonces los ciudadanos bien informados, los que leen diarios, o activos en redes sociales recibieron bien la decisión presidencial. Ahora la gente también espera que el tiempo pase rápido y se tome una decisión y se elija un nuevo presidente. El presidente Lasso no tiene gran popularidad, menos del 15% de aceptación y es por ello que ha anunciado no concurrir en este proceso”, señala. Quintana habla claramente de “reseteo” y establece diferencia entre lo que está sucediendo en el vecino Perú. Esto abre la puerta a la vuelta al correísmo, según el constitucionalista. “La única organización política que tiene estructura y preparación para responder a este proceso electoral es el correísmo”, dice Quintana, que vaticina una nueva Asamblea con mayoría correísta que tendrá candidato seguramente en segunda vuelta presidencial. Y sin congreso, además, como se gobernará mientras, pues la Corte Constitucional seguirá teniendo un gran protagonismo porque será la encargada de sancionar los decretos ley en materia económica que emita el Ejecutivo. En tanto, Lasso rechazó los cargos en su contra como motivados políticamente; los partidarios los llaman falsos. Es el primer presidente ecuatoriano en invocar la muerte cruzada, lo que efectivamente reduce a la mitad su mandato de cuatro años, un mecanismo que fue agregado a la constitución cuando Correa era presidente. Algunos analistas ya explican la medida como un esfuerzo de último minuto para evitar un juicio político, así como un cálculo de que los votos estaban en su contra en el juicio político.

