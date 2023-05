0f63b4016f

Nacional Política Carolina Leitao: “Los países que han ganado espacio a la delincuencia no son aquellos que han invertido en más armas” La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la AChM se refirió a la agenda de seguridad y puso énfasis en la necesidad de abordar el problema con una mirada más global y no caer de solo "avanzar en los temas efectistas". Diario UChile Martes 30 de mayo 2023 12:31 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de la comuna de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, se refirió a las políticas en torno a la agenda de seguridad del Gobierno previo a lo que será la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. Consulta por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las disputas políticas en torno al tema, la alcaldesa señaló que “esto produce frustración. Una no entiende porque se trata de siempre inventar la rueda cuando la rueda ya no se inventó y no se tiene la generosidad de tomar lo que se hizo antes y avanzar”. En esa línea, la alcaldesa Leitao agregó que “hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero al menos las cosas que han funcionado tomémoslas o al menos que tengamos cierto acuerdo para avanzar hacia adelante“. La representante de la Asociación Chilena de Municipalidades recalcó además que “de repente nos concentramos demasiado en el tema del control, todos los gobiernos tienen la tentación de avanzar en todos los temas más efectistas que es lo que se ve, pero lo que no se ve es realmente lo importante que hay que hacer para enfrentar la inseguridad”. “Cuando hoy hablamos que hay niños como los que murieron la semana pasada, son jóvenes, son niños que ingresaron a la carrera delictual porque un adulto los invitó. La pregunta es qué estamos haciendo para que otros niños no mueran y qué estamos haciendo por el tema de la deserción escolar o la negligencia parental“, añadió Leitao. Por lo mismo, la alcaldesa puso el énfasis en que “los países que han ganado espacio a la delincuencia no son aquellos que han invertido en más armas, son países que han invertido en deporte, cultura, promoción social, educación, entonces siento que nos damos vuelta siempre en el mismo problema, entendiendo, de que los jóvenes que entran al crimen organizado los reclutan de entornos vulnerables, por qué no hacemos algo ahí”. Respecto del anuncio del Ejecutivo de entregar mayores recursos a los municipios, la alcaldesa señaló que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo por tratar de nivelar la cancha. Lo que hoy se ve son sistemas muy dispares dependiendo de los recursos que tiene cada municipio. Con estos fondos se define un índice que entregará una fórmula de entrega de recursos por vulnerabilidad de la comuna y otros indicadores que conoceremos dentro de estos días“. Sobre la implementación del Plan Calles sin Violencia, la alcaldesa reiteró sus reparos respecto de privilegiar a algunas comunas y afirmó que “tenemos que abordar esto por macrozona y ahí podrían jugar un rol más relevante los gobernadores regionales. Es obvio que tenemos que trabajar en conjunto pero alguien tiene que coordinar esto y hoy no hay incentivos para realizar esa labor”. Revise la entrevista completa acá: Foto: Agencia Aton.

