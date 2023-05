0f63b4016f

María de los Ángeles Fernández y elecciones en España: "La izquierda ha perdido el anclaje con las necesidades de tipo material y las de seguridad" Para la politóloga, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar los comicios generales no es una medida desesperada, sino una jugada astuta que no da espacio para seguir hablando de la derrota del pasado domingo. Joana Carvalho Martes 30 de mayo 2023 10:52 hrs.

Tras unas elecciones que para muchos evidenció un voto de castigo contra el Partido Socialista Obrero Español, el cual es liderado por el presidente, Pedro Sánchez, tal como para su socio de coalición, Unidas Podemos, el mandatario decidió adelantar las elecciones generales que estaban pactadas para fines de año. Así, el Consejo de Ministros de España aprobó el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la cientista política María de los Ángeles Fernández sobre el escenario político español luego de los últimos comicios, y la primera apreciación de la doctora en Procesos Políticos Contemporáneos es que los resultado de ayer “certifican la muerte de la nueva política”. “Podemos (partido político de izquierda) desaparece de muchas comunidades autónomas y lo único que lo mantiene con respiración artificial es que forma parte del Gobierno hasta las elecciones de fines de julio, así como Ciudadanos mantiene muy poca presencia a nivel municipal”, explicó. – ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales? La primera lectura es ‘Sánchez tuvo que reaccionar desesperado porque jamás se imagino el volumen de la derrota’. Pero no, yo creo que es muy astuto. O sea, él dice ‘voy a llamar a elecciones porque con este llamado anticipado voy a pillar al PP (Partido Popular) negociando las instituciones’, porque en los próximos días viene toda la negociación de pactos. En aquellos lugares en donde el PP ha tenido mayoría, pero no la mayoría más uno que le permite gobernar, pues el socio natural va a ser VOX. Además, el hecho de convocar elecciones cambia totalmente la conversación, no da tiempo para ponerse a hablar de la derrota, no da tiempo para ponerse a llorar, los mantiene movilizados a todos y evita que le hagan críticas internas. No es una jugada desesperada, sino una muy astuta. – ¿Qué dicen las elecciones del domingo del avance de fuerzas políticas como la ultraderecha? Lo que han venido a demostrar las elecciones del domingo, entre otras cosas, es que VOX sigue avanzando. Primero España fue una anomalía -en términos del avance de la ultraderecha- pero una vez que VOX encontró la oportunidad de instalarse, que fue después del referéndum unilateral de independencia en el 2017, ha ido ganando terreno. Por ejemplo: en una zona que se veía tan hostil como Cataluña ayer ganó muchas plazas. VOX está prácticamente extendido en toda España y es la tercera fuerza nacional detrás del PSOE y el PP. – ¿Por qué la extrema derecha y lo que podríamos decir un “discurso facilista” arrastra tanto apoyo frente a la llamada “izquierda identitaria”? Creo que la izquierda ha perdido el anclaje tradicional con dos de las necesidades más básicas que son transversales: las de tipo material que son relativas a la producción, la generación de riqueza y el empleo, así como las relativas a la seguridad y el orden. En Europa el auge de la derecha más extrema también se ha asentado por las dos crisis que azotaron a esta región del mundo: la crisis de la zona euro (2008), crisis económica y luego la crisis del covid. La derecha extrema estalló con mucha fuerza a raíz de lo que fue la tensión que produjeron los separatistas con el referéndum unilateral de independencia. Ahí eso provocó el surgimiento del nacionalismo español, el sentido de patria española frente a este sentido de ruptura que tienen los distintos nacionalismos expresados en comunidades autónomas muy concretas como el País Vasco y Cataluña. – ¿Cuáles son los mayores desafíos de la izquierda española para enfrentar aquellos problemas que por mucho tiempo desatendió a los ojos de muchos, como la seguridad, la economía y los problemas de la migración? No creo que la derecha haya avanzado por problemas como la economía, la migración y la seguridad. Se han añadido, pero básicamente lo que se arrastra desde las crisis del 2008 es una crisis del modelo territorial y el modelo del estado de las autonomías. Está crisis se expresó en el 2008 en el caso de Cataluña con el intento que llevaron adelanto lo independentistas con el referéndum unilateral de independencia el 1 de octubre de 2017. Creo que ese el hito fundamental para entender la reciente explotación de un VOX que estaba latente, que estaba ahí pero no se había configurado como un partido de expresión nacional hasta ahora. Luego tenemos que recordar que el PSOE junto al PP han sostenido con vocación de Estado la transición a la democracia, y es primera vez que el PSOE tiene minoría de escaños en el Congreso. Pedro Sánchez decidió pactar con Podemos y armar el primer gobierno de coalición de la historia en España, y desde que asumió en 2019 el ha ido llevando adelante sus iniciativas básicamente apoyándose en partidos que para muchos españoles son una anomalía, porque son aquellos que buscan la desintegración de España. Muchos comentan que Pedro Sánchez ha desfigurado a ese PSOE tradicional que fue un sostén importantísimo para la transición de la democracia y un referente dentro de la social democracia europea y del mundo, que ha perdido esa impronta socialdemócrata para acercarse más a estos socios y llevar adelante sus iniciativas, se ha ligado a una izquierda de corte más radical. Además, los resultados de ayer deben enmarcarse en que Sánchez se asoció a Bildu, la continuación política ETA, que han llevado a sus listas electorales a terroristas, personas que han incurrido en delitos de sangre. Y para la guinda de la torta, se han añadido escándalos de compra de votos que involucran al PSOE. – ¿Qué tanto se puede comparar a España con Chile? En el marco de la historia reciente creo que de todos los países de América Latina Chile es el que más se ha tendido a comparar con España, uno de los elementos similares tiene que ver con cómo se modeló la transición a la democracia. Quienes estuvieron impulsando el proceso de la transición de la democracia en Chile miraron mucho lo que fue la transición española y lo que fueron los pactos de La Moncloa, caracterizados por una salida pacífica a la dictadura franquista utilizando los marcos institucionales, lo mismo que pasó en Chile. La verdad es que más allá de las similitudes que se identifican entre Podemos y el Frente Amplio, que son ambos espacios políticos de izquierda del tipo post material caracterizados por una especie de irrupción generacional, gente muy joven procedente de entornos universitarios. También están las similitudes entre VOX y el Partido Republicano, que son vistos como el auge de la derecha radical, pero creo que más allá de esas similitudes entre esas formaciones políticas, el resto de los elementos no se pueden asimilar, porque efectivamente tenemos sistemas políticos distintos.

