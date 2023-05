67dce853ab

Pablo Iglesias por situación política de Chile: "Es devastador que las cosas estén como están" El exvicepresidente de España, cercano a las principales figuras del Frente Amplio, se mostró desilusionado con los resultados de la elección e hizo un llamado a tratar de entender "lo que ocurrió una vez que Chile despertó". Diario UChile Miércoles 10 de mayo 2023 11:11 hrs.

Este lunes, el político de izquierda español, Pablo Iglesias, dedicó el capítulo semanal de su programa web La Base, a las elecciones de consejeros constitucionales en Chile. El exvicepresidente de España, quien es además cercano a las principales figuras del Frente Amplio, se mostró desalentado con el avance del Partido Republicano, que, recordemos, tendrá 23 de los 51 escaños del Consejo Constitucional. “Vamos a tener tiempo de analizar las causas de esta derrota, pero es devastador que menos de un año y medio después de la llegada del cambio a Chile, las cosas estén como están”, dijo Iglesias. “El estallido social de 2019 tuvo dos traducciones políticas: la Convención Constitucional por una parte, y la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, por otro lado. Un año y medio después ambos proyectos parecen estar más que tocados”, afirmó. En esa misma línea, el fundador del Partido Podemos hizo una serie de preguntas retóricas: “¿Cuál puede ser el significado de ese arco que se abre con la tragedia del 11 de septiembre de 1973 y se cierra con la calamitosa propuesta de refundar el país que presentó la Convención Constituyente? ¿Por qué se dice que el fracaso de la Convención tiene un carácter simbólico y estratégico tan fuerte como el de hace 50 años?”. Pese a que reconoció que no tiene la respuesta a dichas preguntas, Iglesias ejemplificó con el micro cuento del dinosaurio de Augusto Monterroso. “‘Cuando el hombre despertó, el dinosaurio seguía allí’, dice el texto. “Su paráfrasis diría así: cuando Chile despertó, el dinosaurio seguía allí. Para algunos el dinosaurio es la memoria, terca, indoblegable, dolorosa. Para otros, es el golpe de 1973, inmenso, cíclico, recurrente. Y no faltan los que asimilan la sinécdoque con Pinochet, brutal y omnipresente. Pero el problema ya no es identificar la parte por el todo, sino tratar de entender lo que ocurrió una vez que Chile despertó”, indicó. Iglesias además dedicó parte de su intervención al rol de los medios de comunicación, los que a su juicio son elementales para la estrategia política de los sectores progresistas. “Tengo la sensación de que en muchos lugares la izquierda piensa que se puede hacer política sin cambiar la correlación mediática de fuerzas. Hay una cierta fascinación pensando que la habilidad de ciertos portavoces puede hacer ganar la pelea con el adversario”, planteó, haciendo directa alusión al diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter. “Sabéis que admiro mucho a Gonzalo Winter, me parece uno de vuestros mejores portavoces y sigo mucho sus intervenciones y es realmente habilidoso. Pero claro, si Gonzalo está discutiendo de inseguridad, da igual que haya pasado horas preparando argumentos y contraargumentos. Si el tema es la inseguridad y el conductor no va a salir de ese tema y los noticiarios no salen de ese tema, y además se apoya en una realidad en la que efectivamente no es un invento, no hay nada que hacer”, aseguró.

