Presidente Boric adelanta: Gobierno insistirá con reforma tributaria en julio “para financiar las prioridades acordadas”

Con énfasis en los avances alcanzados en los 15 meses de administración, el Presidente Gabriel Boric hizo un despliegue de las medidas que impulsarán durante este 2023 para superar las demandas que tiene la ciudadanía y acortar las brechas de la desigualdad, según señaló. Al inicio de su discurso ante el Congreso Pleno en su segunda cuenta pública, el jefe de Estado destacó medidas como el copago cero para los usuarios de Fonasa, la entrada en vigencia de la ley que hace efectivo el pago de la pensión de alimentos, la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, el aumento del salario mínimo en acuerdo con la CUT y la Ley TEA. A eso sumó la disminución de las listas de espera en el sistema público de salud y el plan de emergencia habitacional en el caso de las zonas afectadas por las masivos incendios del verano pasado. “Desde mi posición como Presidente, la que me ha dado la oportunidad de conocer las dificultades que tiene producir inflexiones y cambios en democracia, quiero, sin desconocer que queda muchísimo por hacer, expresar mi orgullo por lo que hemos alcanzado en este primer año”, precisó el Presidente. El mandatario destacó que “¡Cuando somos capaces de ponernos de acuerdo poniendo en el centro a las personas, mejora la vida en nuestro Chile!”. Derechos sociales En su discurso, el Presidente sostuvo que uno de los objetivos de su mandato es “avanzar hacia el reconocimiento de derechos que construyan pisos compartidos de dignidad para cada persona que habita esta larga y angosta faja de tierra”. Al respecto, subrayó la aprobación del proyecto que incrementa el salario mínimo, el que “al ser la inflación proyectada durante este período de un 19%, el aumento real será de 23%, lo que es muy significativo para 941 mil familias afectas al ingreso mínimo. Junto a ello logramos consagrar, por primera vez en la historia, un subsidio para apoyar a las mipymes y cooperativas en el alza de los salarios”. También enfatizó en el aumento de la PGU, aunque sostuvo que “todo Chile sabe que no es suficiente: concretar la Reforma de Pensiones, luego de más de 15 años de incapacidad de ponernos de acuerdo se ha vuelto una urgencia nacional”. Además, se refirió al fallo de la Corte Suprema para la restitución de los cobros excesivos de las Isapres a sus afiliados, para lo cual anunció que “el gobierno está disponible a conversar las mejores herramientas para cumplir el objetivo, espero que este Congreso lo esté también. Nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta materia”. En Educación, el Presidente Boric relevó el plan de vuelta a clases y disminuir el ausentismo y la deserción escolar, además del plan en salud mental para los establecimientos. Asimismo, reiteró que “Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”. Por otro lado, también insistió con la necesidad de “terminar con el Crédito con Aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo”. El mandatario también hizo un llamado a los estudiantes de los liceos emblemáticos: “las molotovs, los overoles blancos y el amedrentamiento a quienes piensan distinto no es ni será nunca el camino para avanzar, sino todo lo contrario. Recuperemos juntos, con todas las comunidades escolares, la educación pública y el orgullo de Chile por ésta”. En materia de infancia, el Presidente se refirió a “la implementación de un Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes con énfasis en los territorios más vulnerables y bajo el convencimiento de que la participación activa de las familias, las comunidades y los propios niños y niñas es crucial para el respeto y satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia”. También comentó “la creación del Sistema Nacional de Cuidados en Chile requiere de una ley. Por ello este año presentaremos un proyecto de ley que crea esta red integrada de servicios e instituciones para que nadie más enfrente sola o solo la tarea de cuidar. Esperamos contar con vuestro apoyo”. Además, se refirió al tema migratorio donde adelantó el ingreso de un proyecto de ley “que busca resolver asuntos tan relevantes como la sanción al transporte irregular de personas, el aumento de causales de no ingreso y expulsión administrativa por reiteración de faltas graves”. Otro de los temas es la entrega de “60 mil 222 mil viviendas y otras 131 mil 77 se encuentran en construcción”, pero puntualizó que “sabemos que no basta con construir viviendas”. En ese sentido señaló que “vamos a construir una mejor ciudad. Ese es el enfoque del Plan Ciudades Justas, que construirá proyectos habitacionales integrales. Por ejemplo, en la Ciudad del Niño de San Miguel, en el sector sur de Santiago, a partir de 2024 se construirán más de mil 200 viviendas sociales con acceso a servicios básicos, áreas verdes y transporte público”. Seguridad Uno de los temas que más se ha abordado durante los últimos meses es en materia de seguridad, donde el jefe de Estado destacó que “hemos fortalecido las instituciones aumentando el presupuesto de seguridad y orden público en un 4,4% para este año, el primer incremento después de cinco años de estancamiento e incluso de reducción de los recursos”. A eso se suma que “hemos comprometido para este fin de año mil 500 millones de dólares provenientes, en su mayoría, de la reforma tributaria”. Otro de los reclamos es la presencia de bandas de narcotráfico en las poblaciones que el Presidente reconoció, atemorizan a la gente. “Por ello he instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan”, además de aplicar nuevas medidas para los denominados “narcofunerales”. El Presidente destacó eso sí que en este periodo “se decomisaron más de mil 700 armas, se detuvo a más de mil personas las cuales un 40% eran prófugas de la justicia y se cursaron casi 3 mil infracciones, todo ello en el marco de más de 50 mil controles preventivos”, gracias a la implementación del programa “Calles sin Violencia”. Por otra parte, indicó que en el último tiempo se incrementó de manera importante la cantidad de personas privadas de libertad, por lo que “durante nuestro gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4 mil 796 nuevas plazas al 2026 ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes”, señaló. Eso sí, apuntó que una de las tareas más importantes es avanzar en prevención con los niños, niñas y adolescentes para lo cual se están implementando medidas a través de los municipios. “El programa Lazos es una de las estrategias mejor evaluadas por los expertos en la prevención con jóvenes que están en riesgo de iniciar carreras criminales. El 2022 atendimos a 23 mil 319 jóvenes, 3 mil 500 más que el 2021 y el 2023 ampliaremos esa cobertura en 5 mil beneficiarios gracias a la expansión de un 29% del presupuesto. Nuestra meta es pasar de 50 comunas a 90 durante nuestro gobierno”. Desarrollo sostenible Otro de los ejes de la administración es en materia de desarrollo, particularmente en lo que tiene que ver con el costo de la vida que se ha encarecido sucesivamente en los últimos meses. Junto con destacar la inyección de recursos para contener el alza de los combustibles, también adelantó que se va a implementar por la vía administrativa una rebaja de las tarifas de la electricidad. “Para ello, el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad”, comentó el Presidente. Por otro lado destacó que “en 2022 movilizamos más de 61 mil millones de pesos adicionales al presupuesto para apoyar a las pymes en su reactivación, especialmente a emprendimientos liderados por mujeres, y por los sectores del turismo y de las culturas”. A eso se sumó que “repactamos más de 85 mil deudas tributarias, condonando multas e intereses por más de 500 millones de dólares, mediante la ley de Alivio a la Deuda Tributaria que aprobamos el año pasado”. El mandatario señaló que “seguiremos trabajando con las mipymes para abordar temas tan importantes como la ley de pago a 30 días, para mejorar su liquidez, y la ley de compras públicas, para aumentar en 300 millones de dólares lo que se compra cada año a las pequeñas y medianas empresas”. Además de destacar la importancia del cobre para las cuentas nacionales, el Presidente Boric se refirió a la propuesta de una Estrategia Nacional del Litio. “Tenemos una clara oportunidad de dar un salto en el desarrollo. Para eso, presentamos la Estrategia Nacional del Litio, que promueve las alianzas público-privado las que conjugan la participación del Estado a través de Codelco, Enami y una futura Empresa Nacional del Litio, con el rol fundamental de las empresas privadas del rubro, y un desarrollo que respete el medio ambiente y vaya de la mano con las comunidades y los pueblos indígenas”, comentó. Como parte de una triada, el jefe de Estado señaló que “en materia de hidrógeno verde nuestro objetivo es convertirnos en uno de los principales productores del mundo. Y eso lo haremos junto a las localidades que han sufrido la antigua apuesta por los combustibles fósiles: con ellas construiremos una estrategia local de desarrollo limpio y sostenible”. A ello indicó que “por supuesto, la gran minería del cobre seguirá teniendo un rol protagónico en el desarrollo de Chile. El año pasado, me comprometí a fortalecer Codelco y cumplimos: en junio de 2022 alcanzamos un acuerdo histórico para reinvertir un promedio del 30% de las utilidades de la empresa entre 2021 y 2024, lo que permitirá financiar su cartera de proyectos, tener una mejor gestión financiera y asegurar su rentabilidad futura”. Además, indicó que se van a potenciar junto con potenciar institutos de investigación y tecnológicos y precisó que “crearemos, institutos de litio y salares, que ya anunciamos en la Estrategia Nacional del Litio, y el ITP de Convivencia y Sostenibilidad Social, que nos permitirá avanzar en mejores políticas de cohesión social que tanto necesita nuestro país”. A eso sumó la importancia de la aprobación del royalty minero que “es desarrollo, es justicia territorial y son recursos nuevos para las regiones y las comunas de Chile. Con él, cada año se entregarán cerca de 450 millones de dólares adicionales de manera directa a los territorios, con especial énfasis en las comunas mineras y las de mayor pobreza”. En materia de transparencia, el Presidente anunció que “en diciembre de este año lanzaremos la Estrategia Nacional de Integridad Pública para fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Estado y en el sector privado”. Junto a ello destacó que “a fines de 2022 se concretó el cierre de la oficina de Primera Dama, un espacio improbable y a su vez paradigmático para dar un giro con perspectiva de género, al estar cargado de estereotipos y que no responde a la necesaria probidad y legitimidad democrática que le exigen los tiempos contemporáneos a la estructura del Estado”. También tuvo referencias a los problemas en el mundo rural, donde vive uno de cada cuatro chilenos. “La falta de agua es uno de los padecimientos más dolorosos del mundo rural. Frente a esto, tenemos como meta asegurar el derecho humano al agua y garantizar también necesario acceso a este recurso para la producción de alimentos”, señaló. Por lo demás planteó que “la inversión contemplada alcanza 403 mil millones de pesos y está siendo destinada a dotar de infraestructura, conectividad y servicios básicos a las comunidades indígenas y rurales de las regiones que conforman el Plan”. En materia de relación con los pueblos originarios, el Presidente Boric recordó la instalación de una Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento “que comenzará su funcionamiento este mes de junio, deberá catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuches y propondrá al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto”. Medioambiente En el tema medioambiental, el Presidente valoró el trabajo de los más de 5 mil 600 bomberos y brigadistas chilenos en el combate de los incendios en la zona centro sur del país durante el pasado verano, a los que se sumaron 891 brigadistas latinoamericanos y europeos. Para dar cuenta de estos desafíos que son más recurrentes y masivos, el mandatario informó que se creará una instancia de coordinación permanente para adelantarse a estos eventos. A eso indicó que “he instruido la conformación de un COGRID (Comité de gestión de riesgo de desastres) para adelantar medidas de cara al fenómeno del niño, que este año tiene el potencial de causar graves estragos en diferentes zonas de la costa del Océano Pacífico”. Por otro lado destacó el avance del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se discute en el Parlamento. “Enfrentar la triple crisis ecológica implica cambiar de manera gradual, pero decidida, el modo en que nos planteamos el desarrollo industrial. Con ese objetivo estamos impulsando importantes cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para generar certezas y confianzas en todos los actores”, agregó el Presidente. 50 años del golpe de Estado Como parte de los hitos que tendrá este 2023, el jefe de Estado recordó que se conmemora medio siglo del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el Presidente Salvador Allende. Al respecto indicó que “pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan -como los chilenos lo sabemos bien-, a caminos de división, violencia y un porfiado negacionismo”. Además, señaló que “los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y a dejar de defender la democracia y los DDHH”, generando un extenso aplauso de los asistentes al encuentro que se pusieron de pie, incluyendo a los tres representantes de las fuerzas armadas y el director general de Carabineros. Junto con subrayar el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos. “Nada compensará el daño, pero como sociedad les debemos la oportunidad de despedir a sus familiares y aliviar un poco el dolor de tantos años”, subrayó. A eso agregó que “no sólo debemos cuidar nuestra democracia, también debemos cuidar nuestra convivencia y respeto mutuo”. Además señaló que al pretender ser un país desarrollado, en Chile “no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche, no es aceptable que se le enrostre a un diputado o a una diputada el dolor más terrible que puede haber que es la muerte de su hijo o de su hija, no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual o que una senadora que sufrió una gravísima violación a los derechos humanos que la privó de la visión tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes”. “No podemos acostumbrarnos a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad”, recalcó. En el cierre de su discurso de más de tres horas y media, el Presidente Boric hizo un llamado a trabajar para superar las urgencias y acortar las brechas de desigualdad que tiene nuestro país. “Ni este gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no es con una reforma tributaria. Y todos saben también, que la demanda por una vida digna no se extinguirá con el paso del tiempo. Si no lo hacemos ahora, le tocará a quienes en el futuro ocupen este podio. No sigamos retrasándolo. No podemos fallar”, puntualizó. Para el financiamiento de estas medidas, el mandatario precisó que “a fines de julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas. Esa es mi invitación”.

