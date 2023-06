¿Podrá la oposición venezolana llegar unida a las elecciones de 2024?

La principal alianza opositora organizará unas primarias para tratar de evitar las divisiones con las que ha llegado hasta ahora a cada cita electoral. La comisión encargada de organizar este proceso previsto para el 22 de octubre, la integran miembros de la sociedad civil. El doctor en Ciencias Políticas y profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Romero, advirtió de al menos tres retos para llevar adelante el proceso.

“Primero, si se va a contar o no con la ayuda y la cooperación del Consejo Nacional Electoral”, cuestionó el docente de la Universidad Central de Venezuela, quien subrayó una situación paradójica a este respecto.

Por un lado, el politólogo señaló que el “único que tiene la capacidad para garantizar un proceso electoral de esta naturaleza es el Consejo Nacional Electoral”. Sin embargo, “para la mayoría de los venezolanos, al menos para los que han sido consultados en las encuestas recientes, el proceso primario electoral de la oposición debe ir sin el Consejo Nacional Electora”.

El segundo reto está relacionado con el voto en el extranjero y cómo será la participación. “Los venezolanos en el exterior van a votar, podrán votar, no van a votar, no podrán votar. Esto es un problema”, destacó.

Un tercer punto son las relaciones con el gobierno. En particular, “si el gobierno garantizará que el candidato presidencial de la oposición, aquel que resulte del proceso primario, no será inhabilitado o perseguido, que no se le quitarán sus derechos”.