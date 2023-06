d2ee907b9d

Nacional Política Boric: “Nuestro objetivo es cambio estructural de condiciones de vida en Chile” En la celebración del cuarto aniversario de Convergencia Social, el mandatario adelantó la posible fusión de partidos del Frente Amplio. De hecho, CS compartirá la sede con Revolución Democrática. Diario Uchile Domingo 11 de junio 2023 9:34 hrs.

“Nuestro objetivo no es la administración, nuestro objetivo es el cambio estructural de las condiciones de vida en Chile”, afirmó anoche el Presidente Gabriel Boric en la inauguración de la nueva sede de su partido, Convergencia Social, en el centro de Santiago. De esta manera, CS celebró su cuarto aniversario con su flamante sede en calle Esmeralda 759 y un acto al que, además del mandatario, asistieron su pareja Irina Karamanos, las ministras Antonia Orellana (de la Mujer) y Maisa Rojas (Medio Ambiente) y los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Nicolás Grau (Economía). En su discurso, Boric adelantó la posible fusión de partidos del Frente Amplio, de hecho, Convergencia Social compartirá la sede con Revolución Democrática, y nuevamente enfatizó los objetivos de su administración. “Les invito, compañeros y compañeras, a este cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social, estoy adelantando a que pensemos en grande. Los invito a que pensemos en grande, más allá de nuestra militancia, porque hoy día tenemos una responsabilidad que es mayor. Es difícil muchas veces hablar más allá de nuestra militancia cuando nos reconocemos entre gente que está de acuerdo”, dijo Boric al iniciar sus palabras. Luego indicó que “cuando en redes sociales me encuentro con una persona que dice yo soy del 38% (del Apruebo), me genera una mezcla de orgullo y escozor. Escozor porque digo si somos del 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad, y nosotros queremos cambiar esta sociedad”. “Queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hoy hay, y eso significa necesariamente, necesariamente hablar más allá de nuestras fronteras, de nuestros espacios de comodidad, de nuestro sentido común”, agregó. También aseguró que “la rebeldía puede ser parte del Gobierno también. La rebeldía, compañeros y compañeras, es parte de la esencia de ser militantes de un partido vigente”. Más adelante expresó que “no perdamos el horizonte, nuestro objetivo no es la administración, nuestro objetivo es el cambio estructural de las condiciones de vida en Chile, nuestro objetivo es seguir luchando por mayor igualdad en nuestro país”. Finalmente, señaló que “como decía la ministra Orellana, que ante el avance de la ultraderecha nosotros decimos ‘estamos aquí’, y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad a todos quienes han sido excluidos permanentemente del poder, y lo vamos a hacer desde nuestros espacios territoriales y también desde el Estado”. En la celebración también estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales y colectividades oficialistas, quienes junto con las autoridades presentes destacaron los logros alcanzados pese a la corta vida del partido. “En estos cuatro años hemos asumido tareas titánicas: nos legalizamos en plena pandemia, nos tocó vivir una crisis política y social, y Chile nos entregó la gran responsabilidad de llegar a la presidencia y encabezar un gobierno”, destacó Convergencia Social a través de un comunicado publicado en su sitio web. “Somos orgullosamente el partido del compañero presidente Gabriel Boric, y en este cumpleaños renovamos nuestro compromiso con los cambios para construir, en conjunto con las organizaciones y movimientos sociales, los partidos del Frente Amplio y la alianza de gobierno, un país mejor para todas y todos”, señaló el texto.

