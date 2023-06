d7add0bae6

Ciencias Salud Modelo discovery: el método que revolucionará la forma de tratar a pacientes con enfermedades cardiovasculares La iniciativa considerada una de las últimas tendencias en salud a nivel mundial, permitirá una mejor categorización de los pacientes en grupos de riesgo, estimación de costos futuros y la implementación de programas de salud de acompañamiento. Diario UChile Lunes 12 de junio 2023 15:02 hrs.

Innovar en temas de atención a los pacientes y tratamientos de enfermedades cardiovasculares, es lo que está promoviendo Fractal EDM una empresa de Inteligencia Sanitaria y analítica de datos con foco en salud, que mide y proyecta a largo plazo los efectos que una enfermedad crónica podría generar en un paciente. Su objetivo es proporcionar una atención más integral, reducir los costos del sistema de salud y mejorar los resultados en personas con enfermedades no transmisibles. En términos simples, este análisis de datos busca pesquisar a gran escala los riesgos de las personas antes de que las cosas pasen. Esta tendencia en la salud a nivel mundial es impulsada por la escuela de negocios de la Universidad de Harvard. Y Fractal EDM, es la primera empresa que lidera la aplicación de este método en centros de salud. Es más, esta propuesta ya está siendo implementada por la empresa nacional en México, y se encuentra en conversaciones para su posible ejecución con centros de salud de Colombia y España. En Chile, gracias a una alianza estratégica entre el Hospital Clínico FUSAT de Rancagua, Fractal EDM y el laboratorio Novartis, se ha desarrollado la primera Unidad de Práctica Integrada cardio-metabólica, la que no solo concentra especialidades médicas de condiciones que se encuentran frecuentemente en el mismo paciente (en este caso hipertensión arterial, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, dislipidemia, obesidad y enfermedad renal crónica), sino que además considera aspectos como la caracterización de la población según la exposición al riesgo de generar eventos cardiovasculares; la estimación de las consecuencias que el paciente debiera presentar en los próximos tres años debido a su perfil clínico; la estimación del costo que cada grupo de riesgo debiera generar al sistema en los próximos tres años; el seguimiento longitudinal de los resultados reportados por pacientes, entre otros. Tradicionalmente, la medición de resultados de pacientes con este tipo de patologías se realiza sobre indicadores clínicos, como por ejemplo, la presión arterial, el colesterol, etcétera y los profesionales del área de la salud trabajaban estos síntomas de manera independiente. En cambio, en la Unidad de Práctica Integrada, los especialistas elaborarán planes de tratamiento conjunto, generando equipos que evalúen y traten a los grupos de riesgo de manera específica. Además, se integrarán y medirán todos aquellos aspectos que los pacientes con dichos problemas de salud consideran importantes dentro de su tratamiento, como por ejemplo cambios de hábitos y acompañamiento psicológico. Para el Dr. Carlos Arroyo, Cirujano Cardiovascular y Director Ejecutivo del Hospital Clínico FUSAT, la medición de los Resultados Reportados por los Pacientes (PRO por su sigla en inglés), es un cambio de paradigma respecto al actual. “Esta nueva forma de abordar la atención de pacientes nos permite hacer cargo de la salud de nuestra población beneficiaria con una mirada mucho más global, tomando en cuenta aquellos factores que impactan en su calidad de vida y pudiendo además proyectar e intervenir oportunamente para evitar futuras complicaciones, en un modelo que permite hacer más eficiente la prestación de servicios médicos”. Respecto a los costos, esta iniciativa se enfoca en los cuidados y evita que el paciente pague por cada servicio en específico. “El paciente con múltiples comorbilidades es uno solo y la evolución natural de las enfermedades cardiovasculares, al ser lenta y silenciosa, no refleja la importancia del cuidado preventivo. El valor económico real del cuidado de atención primaria se traduce en las consecuencias evitadas y no en el costo directo. Uno de los pilares de este proyecto es justamente estimar ese costo e incorporarlo a los esquemas de pago, ya que debería formar parte de los incentivos para mejorar la atención primaria”, explica Rubén Rojas, Director Ejecutivo de Fractal EDM y académico de Global Business School for Health en University College London. Si bien la iniciativa ya se está implementando en el Hospital Clínico FUSAT, se pretende que sea replicable en otras instituciones de salud. Según Efraín Flores, Gerente General de Novartis Chile, “queremos re imaginar la medicina, razón por la cual consideramos que es muy importante acortar las brechas en el sistema de salud chileno. Una forma de lograrlo es contribuyendo a tener un cuidado óptimo y oportuno del paciente cardiovascular como es el propósito de la unidad”, indicó Efraín. Datos Nacionales De acuerdo a cifras entregadas por el MINSAL, en Chile la carga de factores de riesgo cardiovasculares es elevada, 1 de cada 4 adultos tiene hipertensión, más de 1 en 10 tiene diabetes, 1 de 4 tiene colesterol elevado, 1 de cada 3 adultos fuma, sumado a la baja prevalencia de estilos de vida saludables. Esto se traduce en que el 26% de las defunciones son por enfermedades cardiovasculares, como el infarto al corazón o el ataque cerebral, aun cuando son enfermedades prevenibles y con múltiples intervenciones costo efectivas.

