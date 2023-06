e8f8432a13

Cultura Regresa “Girls & Boys”, el impactante monólogo interpretado por Antonia Zegers Bajo la dirección de Alfredo Castro, la destacada actriz vuelve a encarnar a la mujer sin nombre que repasa su relación de pareja con el hombre que fuera el amor de su vida. La obra de Dennis Kelly vuelve a Teatro UC solo por 7 funciones. Diario UChile Martes 13 de junio 2023 10:24 hrs.

Después de su estreno en noviembre pasado, “Girls & Boys” se convirtió en uno de los montajes más comentados de la temporada 2022. “Entre los atractivos que tiene está que el espectador vaya descubriendo que los rostros impenetrables (casi) no existen, porque esta narración hilarante, incluso, envuelta en cierto cinismo, tiene en esta propuesta un contrapunto en el cuerpo de la protagonista”, escribió Leopoldo Pulgar, en Biobiochile.cl. “Se trata de una dramaturgia irónica y brutal, al mismo tiempo que profundamente sensitiva y humana”, precisó César Farah, en El Mostrador. “Es una obra profunda, directa y punzante, que, así como utiliza la ironía y la acidez, también apunta a la emotividad”, sentenció Mario Valle, en El Mercurio. No solo la crítica elogió la versión nacional del aplaudido unipersonal del guionista inglés Dennis Kelly (“Pulling”, “Matilda The Musical”); el público también alabó la pieza protagonizada por Antonia Zegers y dirigida por Alfredo Castro, que ya ha sido vista por casi 7 mil personas. Divertida, conmovedora, emocionante y potente, son solo algunos de los adjetivos que se ganó esta coproducción entre Teatro UC y The Cow Company. En escena, Zegers es una mujer de clase media baja chilena, que ha logrado una posición social importante gracias a sus habilidades, logrando insertarse en un mundo laboral que le proporciona ciertas gratificaciones. En un diálogo directo con los asistentes –que sigue el formato de un stand up comedy– nos va narrando cómo conoció al amor de su vida, cómo fue su matrimonio, su maternidad, en una especie de ritual en clave de comedia que busca exorcizar el pasado. Poco a poco el viaje por sus recuerdos da paso a una verdad demoledora. “Es una obra con todos los componentes para atraer al público”, sentenció Castro, su director, recordando las breves temporadas del montaje en Teatro UC, el Teatro Municipal de Las Condes, el Festival de Teatro de Quilicura y el Teatro La Memoria. “Ha comprobado, en primer lugar, ser una pieza que está magníficamente bien escrita, con una estructura muy atractiva: la primera hora es una muy buena comedia y después viene un cambio radical, en que la gente puede comprender de qué se trata finalmente el relato, que aborda la violencia intrafamiliar, un tema que atraviesa a la sociedad completa, sin diferencias de clases y muy vigente además”, explicó. El artista reconoce que “otro factor que ha sido muy importante para que Girls & Boys tenga el éxito que ha tenido en la audiencia es la traducción y la adaptación a nuestra realidad que hicieron del texto Milena Grass y Andrés Kalawski, que es formidable. Obviamente también ha influido la actuación de Antonia Zegers, que es brillante, magnífica, emocionante, nadie ha quedado indiferente al cómo Antonia cautiva al espectador, tanto en la comedia como en lo más trágico que tiene la obra”. Reseña Una mujer pone en escena un extravagante ritual, en estructura/formato de stand up comedy, para exorcizar dolorosos recuerdos de su vida, reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, el amor y la maternidad. Ficha artística De Dennis Kelly | Dirección Alfredo Castro| Traducción Andrés Kalawski y Milena Grass | Asistente de dirección Víctor Valenzuela | Elenco Antonia Zegers | Producción ejecutiva Marcos Alvo Kalderon | Diseño Rodrigo Ruiz| Música Miguel Miranda| Coproducción Teatro UC y The Cow Company Temporada: 14 al 24 de junio, miércoles a sábado, a las 20.30 horas, Sala Ana González, 1er piso Teatro UC, Jorge Washington 26, Ñuñoa (*miércoles 21 de junio no hay función). Entradas: En Ticketplus y boletería del teatro (atención de martes a sábado, de 15 a 20 horas). Valores: General $12.000 en boletería y $12.500 online / Miércoles Popular $6.000 en boletería y $6.500 online / Súper jueves $8.500 en boletería y $9.000 online / Club La Tercera: 50% descuento sobre la entrada general. Consultar otros descuentos y convenios aquí (válidos solo en compras presenciales).

