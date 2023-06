70005ce898

Derechos Humanos Nacional Política Daniel Manouchehri (PS): “No me imagino a la sociedad alemana hablando de las cosas buenas que hizo Hitler” Un día antes de que la DC propusiera que todas las fuerzas políticas firmen un compromiso con la democracia y los DD.HH., el expresidente Piñera justificó el Golpe de Estado afirmando que "Allende no respetó los principios de la democracia". Joana Carvalho Lunes 19 de junio 2023 16:12 hrs.

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga y la secretaría nacional del partido, Cecilia Valdés, se reunieron con el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, para conversar sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y proponer la firma de un acuerdo entre todos los partidos políticos para rectificar su compromiso con la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a Undurraga, la reunión abordó los distintos actos y aspectos que tiene la conmemoración del 11 de septiembre de 1973 y afirmó que la Democracia Cristiana le propuso al ministro De Aguirre que todas las fuerzas políticas, sociales y culturales del país firmen un compromiso porque es “parte fundamental de la triada memoria, democracia y futuro”. Así, el parlamentario adelantó que la DC le hará “llegar al ministro y también a cada uno de los partidos políticos, los elementos que tienen que estar en ese compromiso”. Este encuentro entre la DC y el Ministerio de las Culturas ocurrió justamente un día después de que el expresidente Sebastián Piñera abriera un nuevo debate en torno al quiebre de la democracia que ocurrió en Chile a partir del golpe de Estado. “Creo que el gobierno de (Salvador) Allende no respetó los principios de la democracia y así lo dijeron los organismos de la época (…) el 11 (de septiembre) se terminó de derrumbar la democracia en Chile, pero no fue una muerte súbita, fue un largo proceso de deterioro de nuestra democracia”, fueron algunas de las declaraciones que dio el exmandatario en una entrevista con el medio El Mercurio. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, calificó los dichos de Piñera como un retroceso para la derecha y sostuvo que el expresidente faltó a la verdad. Por ello, el parlamentario expuso que durante la administración del presidente Salvador Allende “hubo un respeto irrestricto a la libertad de prensa, se respetaron los opositores y jamás se persiguió a grupos que estuvieran en contra al gobierno”. “Nos parece que el expresidente Piñera está más preocupado de subirse al vagón de la ultraderecha, que decir cosas que sean ciertas. Cuando se empiezan a dar este tipo de argumentos parece que hay gente que quiere justificar el golpe de Estado y las atrocidades que hubo en la dictadura”, reprochó. De esa manera, Manouchehri enfatizó que lo más preocupante de las declaraciones del exmandatario es que tienen relación con el análisis negacionista que hay sobre esta época oscura de la historia chilena, porque “no solo dicen que los crímenes cometidos son justificados sino que también proponen que podrían volver a ocurrir”. En cuanto al acuerdo que puso sobre la mesa la DC, el socialista respaldó la propuesta y espera que pronto todas las fuerzas políticas se comprometan con los derechos humanos para que nunca más vuelvan a ser violados en el país. Además, instó a que se genere un rechazo transversal a “los horrores cometidos durante la dictadura”. “Esperamos que con esta conmemoración algunos recapaciten en sus posiciones y entiendan que en esto no pueden existir dobles lecturas. No me imagino a la sociedad alemana hablando de las cosas buenas que hizo o las luces que tuvo Hitler, eso sería una locura. Cuando hay gente que plantea las cosas buenas que pudo tener Pinochet es una falta de respecto a la memoria nacional“, aseveró. En tanto, Manouchehri lamentó que el negacionismo que ha primado en los discursos de la oposición demuestren que la raíz pinochetista y totalitarista de la derecha todavía sigue muy presente. Otra autoridad que se sumó a la ola de rechazo contra el exjefe de Estado fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien publicó en su cuenta de Twitter que “Piñera no solo ha liderado el peor gobierno en la historia de Chile. Ahora justifica el golpe de Estado que trajo consigo el horror de la dictadura, pero que, sin embargo, a él le permitió enriquecerse y eludir la justicia. La derecha chilena sigue siendo golpista”. Piñera no solo ha liderado el peor gobierno en la historia de Chile. Ahora justifica el golpe de estado que trajo consigo el horror de la dictadura, pero que, sin embargo, a él le permitió enriquecerse y eludir la justicia. La derecha chilena sigue siendo golpista! pic.twitter.com/wnQKLCK2QD — Daniel Jadue (@danieljadue) June 19, 2023 Asimismo, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, calificó como “temerarios” los dichos del predecesor del Presidente Gabriel Boric. “Allende nunca le declaró la guerra a su pueblo ni mandó a reprimir las protestas sociales violando gravemente los derechos humanos, tampoco estafó a un banco ni usó información privilegiada para negocios personales que incrementaron su patrimonio financiero”, publicó también en su cuenta de Twitter el parlamentario. Que temerarias las declaraciones de Piñera.

