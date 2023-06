fa945884ac

Deportes La programación de cuartos de final en la fase zonal en la Copa Chile Entre el miércoles 21 y el domingo 25 de junio se reanudará la segunda competencia más importante del fútbol chileno. Diario UChile Lunes 19 de junio 2023 12:37 hrs.

El Campeonato Nacional entró en un largo receso, pero la acción del fútbol chileno regresará esta semana con el desarrollo de los cuartos de final en las cuatro fases zonales de la Copa Chile 2023. Todo arrancará este miércoles, donde resalta el duelo en el que Universidad de Chile recibirá a O’Higgins de Rancagua a las 19:00 horas en el estadio Santa Laura. En tanto, el viernes resalta el cotejo donde Universidad Católica enfrentará a Santiago Wanderers, también en el reducto de Plaza Chacabuco a las 19:00. Por su lado, Colo Colo se medirá el sábado contra Unión La Calera a las 17:30 horas en el estadio Monumental, mientras que todo se cerrará el domingo. Consignar que el ganador de cada zona geográfica avanzará a un cuadrangular final para determinar al monarca nacional. Esta es la programación completa: MIÉRCOLES 21 DE JUNIO Zona Centro-Sur, 19:00 horas, Universidad de Chile vs. O’Higgins, Estadio Santa Laura. JUEVES 22 DE JUNIO Zona Centro-Norte, 15:00 horas, Palestino vs. Santiago Morning, estadio Municipal de La Cisterna.

Zona Centro-Sur, 19:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Rengo, estadio Bicentenario de La Florida.

Zona norte, 19:00 horas, Cobresal vs. Copiapó, estadio El Cobre. VIERNES 23 DE JUNIO Zona Centro-Norte, 19:00 horas, Universidad Católica vs. Santiago Wanderers, estadio Santa Laura. SÁBADO 24 DE JUNIO Zona Norte, 12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Zona Centro-Sur, 15:00 horas, Magallanes vs. Deportes Santa Cruz, estadio Municipal de San Bernardo.

Zona Centro-norte, 16:00 horas, Everton vs. Unión San Felipe, estadio Sausalito.

Zona Centro-norte, 17:30 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, estadio Monumental.

Zona Sur, 20:00 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco, estadio CAP. DOMINGO 25 DE JUNIO Zona Sur, 15:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Provincial Osorno, estadio Chinquihue.

Zona Sur, 16:00 horas, Rangers vs. Comunal Cabrero, estadio Fiscal de Talca.

Zona Sur, 16:00 horas, U. de Concepción vs. Fernández Vial, estadio Ester Roa.

Zona Norte, 17:30 horas, Cobreloa vs. Antofagasta, estadio Zorros del Desierto.

Zona Centro-Sur, 19:00 horas, Unión Española vs. Barnechea, estadio Santa Laura.

Zona Norte, 20:00 horas, Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica, estadio Tierra de Campeones. Foto: Photosport.

