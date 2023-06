f885aa5ef8

50 años del Golpe Internacional Nacional Política La OEA conmemorará los 50 años del Golpe en Chile Canciller Van Klaveren agradeció la aprobación de una resolución para conmemorar los 50 años del Golpe, aunque ésta no recoge la exigencia de Chile para que los documentos sobre la intervención de la CIA sean desclasificados por Washington. Raúl Martínez Jueves 22 de junio 2023 18:07 hrs.

La 53ª. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida esta semana en Washington, aprobó por unanimidad una resolución presentada por el Gobierno del Presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a los gobiernos de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Dicha resolución hace un llamado a “tomar consciencia de los 50 años del golpe de Estado en Chile como una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos, incluyendo la democracia representativa, la justicia social, los derechos humanos y las libertades personales”. Además, pide “un apropiado reconocimiento” al presidente Salvador Allende “en los mismos términos que se han aplicado a las figuras históricas del hemisferio que son honradas en la sede de la Organización”. Hay que recordar que la sede central de la OEA en Washington contiene los bustos de grandes personalidades en la Historia del continente americano, como Simón Bolívar o George Washington, entre otros. El documento también consigna un honroso reconocimiento a “la solidaridad que tuvieron diversos países en las Américas con las y los chilenos que salieron de su país durante la dictadura en busca de mejores condiciones de vida, seguridad y refugio para ellos y sus familias”, entre otros aspectos, señala. En la ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren consignó el agradecimiento del gobierno de Chile al respaldo de cada uno de los Estados miembros para aprobar la resolución presentada por Santiago, enfatizando que el proyecto aprobado propone un “compromiso amplio con la democracia, la memoria y los derechos humanos”. Asimismo, reivindicó la democracia como “el único camino” para resolver las diferencias entre los países de la región. No obstante, también rebatió las críticas recibidas en el país por poner los derechos humanos en el centro de la política exterior chilena: “El apoyo a esta resolución es una afirmación de que el compromiso activo con los derechos humanos no solo no se castiga, sino que se reconoce colectivamente”, dijo. Después de su intervención ante el Plenario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el canciller van Klaveren, que encabezó la delegación de Chile ante la 53ª Asamblea General de la OEA, sostuvo diversas reuniones bilaterales con otros cancilleres de la región, así como con representantes de organismos vinculados a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Finalmente, participó en un conversatorio sobre la política exterior de Chile en el evento paralelo “Niñez migrante y refugiada en las Américas”, realizado en la sede de la OEA en Washington DC. Días antes, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el canciller intervino en la reunión para la adopción del Tratado para la Conservación de la Biodiversidad más allá de las áreas de Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés). Este instrumento, del que Chile formó parte activa en su negociación, permitirá fortalecer la gobernanza internacional de alta mar, con foco en la utilización de los recursos genéticos marinos y la distribución de sus beneficios, además de áreas marinas protegidas, creación de capacidades y evaluaciones de impacto ambiental. Además, durante su estada en Nueva York, se reunió protocolarmente con el secretario general de Naciones Unidas, el ex canciller portugués António Guterres.

