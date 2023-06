426fa31eb6

Derechos Humanos Justicia Nacional Política Jaime Lorca: “No se puede hablar de que las instituciones funcionan cuando no son capaces de administrar justicia” El próximo domingo 25 de junio se realizará un homenaje en Villa Grimaldi a los dirigentes del Partido Socialista secuestrados por la dictadura en 1975, entre ellos el ex diputado Carlos Lorca Tobar. Diario UChile Viernes 23 de junio 2023 20:32 hrs.

A 48 años de la desaparición del ex diputado del Partido Socialista, Carlos Enrique Lorca Tobar, su hermano Jaime, enfatizó que “no tenemos una respuesta jurídica sobre los hechos que condujeron a ese secuestro”. Esto, al recordar los acontecimientos desarrollados el 25 de junio de 1975, en el marco de la operación de la DINA para terminar con la dirección clandestina de la colectividad. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Lorca señaló que esperan que este año haya un pronunciamiento de la justicia sobre la detención y secuestro de su hermano, hecho ocurrido en la casa ubicada en calle Maule N°130, en Santiago, en el marco de la arremetida de los agentes de seguridad en contra del Comité Central del PS, después del golpe de Estado de 1973. “Ellos y sus enlaces fueron detenidos ese día 25 de junio y a 48 años de su desaparición, del secuestro por parte de la DINA, nosotros no tenemos una respuesta final, jurídica, de qué fueron los hechos que condujeron a ese secuestro”, expresó Lorca. Agregó que “me parece que no se puede hablar de que las instituciones funcionan cuando no son capaces de administrar justicia o no son capaces de hacerlo en los tiempos y en las formas debidas porque, una vez que la Corte Suprema se pronuncie, nos va a decir lo que los familiares supimos desde un primer momento que fueron los agentes del Estado los que raptaron a nuestros familiares y los hicieron desaparecer para siempre”. Frente a la lentitud con que ha actuado la justicia, Lorca afirmó que muchos de los familiares, sobre todo las madres y padres, han fallecido “sin ver una luz al final del túnel, sin saber qué pasó con sus hijos”. “Francamente es una cuestión vergonzosa dentro de la transición chilena, esta medida de lo posible, esta entrega por gotario, por capítulos, de la justicia. Es francamente indignante y habla muy mal de la democracia que hemos logrado conquistar”, señaló Lorca. Agregó que por estos acontecimientos, el próximo domingo 25 de junio se realizará un homenaje, a las 11 horas en Villa Grimaldi, a los dirigentes secuestrados por la dictadura. Revise la entrevista completa aquí:

