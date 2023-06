4dc7374cdb

Economía Nuevos pensionados en abril caen 14% anual, menor nivel desde diciembre de 2021 Un total de 14.311 nuevos pensionados de vejez se registró en abril pasado, el menor nivel para un mes desde diciembre de 2021. Esto representó una caída de 14% interanual, y significa una baja de 19% mensual. Diario UChile Jueves 29 de junio 2023 9:22 hrs.

Un total de 14.311 nuevos pensionados de vejez se registró en abril pasado, el menor nivel para un mes desde diciembre de 2021. Esto representó una caída de 14% interanual, y significa una baja de 19% mensual, el mayor retroceso mes contra mes desde abril de 2021. Según publica Pulso de La Tercera, en los primeros cuatro meses de este año se han pensionado 62.156 personas, lo que constituye un retroceso de 10% con respecto a los 69.232 nuevos pensionados que hubo en igual periodo de 2022. En todo caso, está muy por sobre los 43.904 nuevos pensionados que hubo a abril de 2021. Lo anterior ocurre en un contexto en que en 2021 las personas postergaron su retiro en medio de la pandemia, de los giros de fondos previsionales y de la caída de los multifondos más conservadores, principalmente. Pero en 2022 se observó cómo repuntaron los nuevos pensionados, año en el cual se registraron varios récords, con tasas de crecimiento de dos dígitos en casi todos los meses. Pero en diciembre del año pasado su expansión ya se había desacelerado, con un incremento de 7% interanual en el número de nuevos pensionados, convirtiéndose en el único mes de 2022 donde la variación porcentual fue de un dígito. Y 2023 partió con la primera caída internual en poco más de un año. Bajo este escenario, ya van cuatro meses de disminuciones interanuales en el número de nuevos pensionados, ya que todos los meses de 2023 han marcado bajas año contra año. LAS RAZONES La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, comentó a Pulso que la razón más importante de la baja que se observa es que muchas personas ya se han pensionado, y aquellas que no lo han hecho teniendo la edad de pensión, “tiene que ver con una decisión de esperar, porque las personas ya no están tan asustadas como antes respecto a la reforma previsional, por lo tanto, no existe hoy una urgencia como la hubo antes. Hay mayor tranquilidad respecto a sus ahorros, porque ven que los cambios al sistema previsional se van a demorar y van a ser menos extremos”. A su vez, el presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), Lientur Vergara, argumenta que “uno de los principales factores se debe a que durante 2022, particularmente, vimos el mayor número de personas realizando sus trámites de pensión, situación provocada por condiciones muy particulares: alta tasa de interés técnico de retiro programado, término de vigencia de políticas de retiro de fondos, fin de la pandemia, entre otros motivos más individuales”. Por eso mismo, Vergara dice que “es muy probable que los números que observamos hoy sólo son la muestra de volver a indicadores más reales, sin condiciones como las experimentadas durante 2022, particularmente dentro del primer semestre. En este momento tenemos una tasa de interés técnico de retiro programado de 4,11%, que se puede contrastar con el 4,34% al mismo trimestre del año pasado. Por otra parte, es muy probable que el mal comportamiento de rentabilidad de todos los multifondos pueda incidir en tomar o no la decisión de pensionarse hoy, o esperar alguna mejora en este sentido”. Por su parte, Bernardita Infante, jefa de estudios previsionales de Alfredo Cruz y Cía., explica que “los motivos que incitan a las personas a postergar su decisión de pensión son diversos y multifacéticos”, sin embargo, destaca algunos factores de influencia más significativos. Primero, que “ya no es imprescindible estar pensionado para recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU), puesto que ahora se entrega incluso a personas que se encuentran activas laboralmente. Esto permite a los individuos complementar su renta con la PGU, mientras sus fondos de pensiones siguen generando rendimientos y, se espera, comienzan a crecer. Como resultado, al retrasar la pensión, las personas pueden beneficiarse de una pensión más alta, además de la PGU”. En segundo lugar, Infante señala que “en términos generales, los fondos de pensiones han experimentado una disminución, lo que induce a las personas a posponer su decisión de pensión en anticipación a una recuperación. Sin embargo, es fundamental aclarar que, como contrapeso a la caída de los fondos, las tasas de interés para el cálculo de las pensiones se encuentran en niveles históricamente altos, tanto en las AFP como en las compañías de seguro. Esta situación genera una compensación significativa en la pensión neta”. Y como tercer punto, menciona que “existe una gran expectación en torno a la reforma previsional y los beneficios adicionales que podría proporcionar, especialmente a las mujeres que aplazan la edad de pensión y acumulan más años de aportes. Es crucial tener en cuenta también que, a partir de julio, se implementarán nuevas tablas de mortalidad que impactarán en los cálculos futuros de las pensiones. La evaluación cuidadosa de todos estos factores es esencial al tomar decisiones sobre el momento adecuado para pensionarse”. En 2020 por primera vez en seis años la cantidad de personas que se pensionó disminuyó en comparación al año anterior. Ello estuvo explicado por la pandemia, según dijo en ese momento la Superintendencia de Pensiones, en parte por la mayor dificultad que hubo para el desplazamiento de las personas, pese a que el regulador instruyó que todos los trámites podían efectuarse en forma virtual. Ese año se registró una caída de 18% en el número de nuevos pensionados, totalizando 139.343. Y en 2021 hubo nuevamente una baja, encadenándose dos años consecutivos de descensos. En el total, fueron 128.811 las personas que se pensionaron, lo que significó una disminución de 7,6% respecto al año anterior. Además, ese fue el menor nivel de nuevos pensionados en seis años, desde 2015 cuando se pensionaron 104.409 personas. Esto cambió en 2022, con los nuevos pensionados subiendo 60,5%. De esta manera, hubo 206.805 personas que se pensionaron a diciembre pasado, siendo agosto el mes con mayor número: 20.053. Fuente y foto: Agencia Aton.

