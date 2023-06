ea99b447d3

Nacional Pensiones Política Frank Sauerbaum sobre pensiones: “No están dadas las condiciones para empezar a votar en particular el proyecto” El jefe de la bancada de diputados de RN sostuvo que no se ha llegado a acuerdo y que de votarlo en las condiciones que está, sencillamente lo rechazarían. Eso sí, confirmaron su asistencia a la reunión convocada por el Ejecutivo por este tema. Diario UChile Martes 27 de junio 2023 16:01 hrs.

De votarse el proyecto de ley de reforma de pensiones en las condiciones actuales, “no habría reforma”, advirtió el diputado y jefe de bancada de los parlamentarios de RN Frank Sauerbaum, quien señaló que la iniciativa del Gobierno no convence a su sector. Por eso adelantó que no hay piso para seguir con la tramitación de la propuesta que impulsa el Ejecutivo y que por lo demás es parte de sus compromisos de campaña. “No están dadas las condiciones en la comisión de Trabajo para empezar a votar en particular el proyecto de reforma al sistema de pensiones, porque no hemos llegado a un acuerdo, y si lo empezáramos a votar el 4 de julio como se estableció simplemente lo votaríamos en contra y no habría reforma”, explicó. Y en esa línea Sauerbaum recordó que “el gobierno lo sabe, por lo tanto, está impulsando una serie de reuniones. Nosotros vamos a asistir el próximo viernes a una nueva reunión con el Ministerio, porque Renovación Nacional tiene voluntad de que exista una buena reforma al sistema de pensiones, pero no cualquier reforma”. Finalmente, el jefe de bancada RN insistió en las condiciones mínimas que se requieren para apoyar la propuesta. En ese sentido aseguró que “los chilenos demandan una reforma que les asegure la propiedad de los fondos, la posibilidad de que estos sean legales y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y un público, además de preocuparse de la sustentabilidad del sistema de pensiones que hoy día en el proyecto actual no está garantizando”. Imagen de portada: Agencia Aton

