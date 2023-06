9e462eb79c

Economía Nacional David Acuña: “Es lamentable que unos sectores se escandalicen por algunas palabras y no por la gran desigualdad que tenemos hoy día” El presidente de la CUT se refirió a las negociaciones que se están llevando a cabo por la reforma tributaria y las reacciones a las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Diario UChile Jueves 22 de junio 2023 11:46 hrs.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, se mostró crítico con la postura adoptada por la Confederación de la Producción y Comercio que dio un portazo a la iniciativa que impulsa el Gobierno de un cambio a la estructura tributaria del país. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el dirigente señaló que “llama la atención que la CPC, que ha participado de todos estos espacios, hoy le cierre la puerta a esta idea a de un pacto fiscal”. Esto, considerando el cambio de lenguaje del ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo Acuña. “Esperamos que no haya sido esto resorte de los tirones de oreja que le dieron a algunos parlamentarios aparte de los empresarios por estar conversando con el Gobierno. Yo entiendo también que los empresarios tienen la autonomía suficiente para poder opinar y pactar”, planteó. Acuña lamentó la declaración desde la CPC porque “creíamos que todo esto que hemos estado conversando podíamos seguir conversándolo y avanzando en generar este pacto fiscal para poder tener justicia tributaria”. Respecto a la reunión que sostuvieron con el titular de Hacienda, Mario Marcel, el dirigente señaló que “lo que hicimos básicamente fue escuchar al ministro, cuáles habían sido las conversaciones con otros actores y también nosotros planteamos algunos temas”. Según el presidente de la CUT, desde la multisindical apuntaron a avanzar en el impuesto a los superricos, la evasión y la elusión tributaria, punto que parece ser uno con apoyo más transversal y poner ojo en la renta presunta que, a juicio del dirigente, permite declarar mucho menos de lo que verdaderamente se gana. En la misma línea, el gremio señaló que hay cosas regresivas para los trabajadores que considerar en las conversaciones como el aumento al IVA y ampliar la base tributaria, la cual señaló “es una aberración porque es nivelar hacia abajo y no nivelar hacia arriba“. En la reunión con el ministro, también fue parte de las conversaciones el destino de los recursos adicionales generados ante una eventual alza de impuestos, cosa que desde el gremio piden claridad puesto que “una de las causas del rechazo de la reforma anterior era que no estaba claro adónde va a ir”. Ahora, Acuña señaló cuatro ejes mencionados como destinos: financiar una PGU que sea universal, fortalecer el sistema de cuidados para trabajadores en educación inicial, fortalecer el sistema de salud y brindar recursos a las policías en temas de seguridad. “Hoy día estos cuatro ejes a nosotros nos parece muy bien que puedan financiar a través de estos recursos y así generar también esta distribución, no a través de entregarle recursos a las personas, sino que entregarle seguridad tanto económica como seguridad pública”, declaró Acuña. Por otro lado y sobre las recientes declaraciones del ministro Marcel donde se refirió a que sería “trágico” volver a repetir una receta que provocó el estallido social ante la decisión de la CPC de no apoyar un pacto fiscal que aumentara los impuestos. Acuña señaló que para la CUT “es lamentable que unos sectores se escandalicen por algunas palabras y no se escandalicen por la gran desigualdad que tenemos hoy día nosotros en Chile”. “Es como decir no, no ha pasado nada, estábamos mucho mejor antes, pero tengamos en cuenta que venía un descontento social el cual también se fue canalizando en distintas instancias”, pidió considerar Acuña, pues a su juicio, las demandas desde entonces no han sido escuchadas y, por lo tanto, tampoco han cambiado. El representante indicó que de parte de la CUT están las disposiciones a dialogar con todos los actores y pidió no enojarse por declaraciones y poner negativas a participar de los diálogos o sino “que ellos salgan a explicarle después a la sociedad y a la gente por qué se niegan los recursos para poder avanzar en pensiones, en salud y también en seguridad que tanto hablan por parte de sectores de derecha”. Revisa la entrevista en el siguiente video:

