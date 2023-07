44f13ab460

2c4b4a264d

50 años del Golpe Derechos Humanos Entrevista Nacional Política Diputada Lorena Pizarro por conmemoración de los 50 años del Golpe: “No estamos para andar aceptando lógicas en la medida de lo posible” La parlamentaria del PC y ex presidenta de la AFDD cuestionó la lentitud del Gobierno en la organización en torno a este hito histórico y remarcó que invisibilizar los hechos previos al 11 se septiembre de 1973 en el país es “imperdonable”. Natalia Palma Martes 4 de julio 2023 22:10 hrs.

Compartir en

Fue a través de una carta que diversas organizaciones de derechos humanos exigieron la remoción del escritor y ex convencional, Patricio Fernández, como encargado de organizar la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, solicitud a la que posteriormente adhirieron diputadas y diputados del Partido Socialista y el Partido Comunista. Esto, porque Fernández fue acusado de relativizar el quiebre democrático del país, tras sus dichos en nuestro programa “Tras las líneas”, conducido por Manuel Antonio Garretón, donde señaló que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, realizó una evaluación sobre la gestión del Gobierno en torno a la conmemoración de los 50 años y señaló que ante este hecho en particular “la crítica que yo expreso no tiene que ver con Patricio Fernández, particularmente él, porque si no sería reducir a algo sin mucha importancia un tema que es mucho más profundo y grande”. En esa línea, la también ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) planteó que hay dos aspectos que han llevado a estas críticas por parte de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “Lo primero tiene que ver con que todavía no hay una propuesta concreta, basada en qué y para qué, con qué objetivo vamos a conmemorar los 50 años, qué vínculos ha existido para esa conmemoración con las organizaciones de la sociedad civil representativas de esta causa no en los últimos tres años, (sino) los últimos 50 años”. “Lo otro tiene que ver, además, con sus declaraciones (de Fernández), que uno se cuestiona si están más vinculadas a aquellos que quieren una vez más restablecer lógicas de responsabilidades compartidas ante hechos que no los hay, que finalmente terminan justificando el Golpe de Estado y el terrorismo que se desató en el país después del 11 de septiembre y lo que fue el legítimo gobierno del presidente Salvador Allende, sus 40 medidas, su propuesta de un país con mayor justicia social”, expresó. Sobre esto último, recapituló episodios anteriores al Golpe: “Todos recordamos, por ejemplo, el crimen del general René Schneider (1970), todos recordamos el actuar de la extrema derecha para impedir la llegada de Salvador Allende, pese a haber sido electo en una votación bajo las reglas que existen incluso hoy día en nuestro país. Por lo tanto, venir a invisibilizar aquello es imperdonable. Particularmente, las víctimas que perdieron la vida bajo la dictadura, la inmensa mayoría, están vinculadas al gobierno de la Unidad Popular, a su ideario, a la lucha, por eso se les persigue y se les asesina”. Por lo mismo, Pizarro enfatizó que “no puede hablar de esta conmemoración quien precisamente no reconoce y no respeta aquel período de la historia, porque cuando no se reconoce, independientemente que no se comparta, y se intenta instalar como responsable de la causal del Golpe de Estado, lo que está haciendo es relativizarlo. Le puede gustar a uno o no el gobierno de Salvador Allende, a mí me pueden haber gustado o no los gobiernos de Sebastián Piñera, pero otra cosa es que aquello le diga que justifica el haber llegado a un Golpe de Estado civil-militar”. “Aquí lo que tiene que establecerse es que nada justificó el Golpe, que el gobierno de Salvador Allende tenía una propuesta que a algunos lo pueden convencer, compartir o no, que la gente la tendrá que ver, conocer las nuevas generaciones. Como nunca hizo propuestas de transformación social que iban a permitir por única vez en la historia de este país que las inmensas mayorías postergadas, maltratadas explotadas por décadas tuviesen voz y dignidad para vivir en Chile. Eso fue borrado con un golpe, porque afectaban los intereses de las mismas élites que hoy día quieren relativizar lo que es la ocasión y lo sucedido”, manifestó. Asimismo, la diputada PC confirmó será este próximo jueves que sostendrán una reunión con el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, con motivo de la conmemoración y agregó que “esto tiene que ver no sólo con actos públicos, que se pueden hacer siempre, son necesarios, pero también tiene que ver en cómo vamos a avanzar en agenda legislativa, leyes que permitan construir una sociedad donde nunca más pueda volver a ocurrir una sonada golpista como la que vivimos en 17 años de dictadura. Tenemos que revisar a las Fuerzas Armadas y a las policías, creo que se está avanzando en una dirección equivocada en este sentido, con mucha lógica represiva respecto a una agenda de seguridad que no observa la desigualdad brutal que existe en nuestro país, no tengo la menor duda de que sólo va a traer más violencia”. “Yo espero que esta semana ya lo tengamos claro porque nosotros no estamos para andar aceptando lógicas en la medida de lo posible. Hablamos de verdad de conmemorar los 50 años para el nunca más o lo hacemos en lógicas brutales que siento que estamos viviendo caso un retroceso en el país”, emplazó. Por otra parte, Pizarro denunció a la derecha de “buscar, desde todos los ángulos, relativizar esta conmemoración y tener un retroceso de décadas en relación a cómo observamos el Golpe de Estado y los 17 años de dictadura. Eso lo están haciendo a través de grandes consorcios comunicacionales, en la Cámara, lo están instalando como un hecho brutal” y añadió que “también me parece que el Gobierno ha expresado verbalmente voluntades políticas que no ha materializado. Tenemos que empezar a ver medidas concretas que tengan correlato con lo que ellos han señalado durante todo este tiempo”. Es por ello que, ante la falta de avance respecto de la labor del Ejecutivo con este hito histórico, dijo esperar que “sea un retraso”. “Espero de verdad que empecemos a revertir esta lentitud que hemos observado con mucha preocupación y no aceptar que aquellos y aquellas que tienen que avanzar en la conmemoración de los 50 años estén relativizando lo que esto significa y, por lo tanto, no deben estar en esa responsabilidad como es Patricio Fernández”, afirmó.

Fue a través de una carta que diversas organizaciones de derechos humanos exigieron la remoción del escritor y ex convencional, Patricio Fernández, como encargado de organizar la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, solicitud a la que posteriormente adhirieron diputadas y diputados del Partido Socialista y el Partido Comunista. Esto, porque Fernández fue acusado de relativizar el quiebre democrático del país, tras sus dichos en nuestro programa “Tras las líneas”, conducido por Manuel Antonio Garretón, donde señaló que “la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, realizó una evaluación sobre la gestión del Gobierno en torno a la conmemoración de los 50 años y señaló que ante este hecho en particular “la crítica que yo expreso no tiene que ver con Patricio Fernández, particularmente él, porque si no sería reducir a algo sin mucha importancia un tema que es mucho más profundo y grande”. En esa línea, la también ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) planteó que hay dos aspectos que han llevado a estas críticas por parte de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. “Lo primero tiene que ver con que todavía no hay una propuesta concreta, basada en qué y para qué, con qué objetivo vamos a conmemorar los 50 años, qué vínculos ha existido para esa conmemoración con las organizaciones de la sociedad civil representativas de esta causa no en los últimos tres años, (sino) los últimos 50 años”. “Lo otro tiene que ver, además, con sus declaraciones (de Fernández), que uno se cuestiona si están más vinculadas a aquellos que quieren una vez más restablecer lógicas de responsabilidades compartidas ante hechos que no los hay, que finalmente terminan justificando el Golpe de Estado y el terrorismo que se desató en el país después del 11 de septiembre y lo que fue el legítimo gobierno del presidente Salvador Allende, sus 40 medidas, su propuesta de un país con mayor justicia social”, expresó. Sobre esto último, recapituló episodios anteriores al Golpe: “Todos recordamos, por ejemplo, el crimen del general René Schneider (1970), todos recordamos el actuar de la extrema derecha para impedir la llegada de Salvador Allende, pese a haber sido electo en una votación bajo las reglas que existen incluso hoy día en nuestro país. Por lo tanto, venir a invisibilizar aquello es imperdonable. Particularmente, las víctimas que perdieron la vida bajo la dictadura, la inmensa mayoría, están vinculadas al gobierno de la Unidad Popular, a su ideario, a la lucha, por eso se les persigue y se les asesina”. Por lo mismo, Pizarro enfatizó que “no puede hablar de esta conmemoración quien precisamente no reconoce y no respeta aquel período de la historia, porque cuando no se reconoce, independientemente que no se comparta, y se intenta instalar como responsable de la causal del Golpe de Estado, lo que está haciendo es relativizarlo. Le puede gustar a uno o no el gobierno de Salvador Allende, a mí me pueden haber gustado o no los gobiernos de Sebastián Piñera, pero otra cosa es que aquello le diga que justifica el haber llegado a un Golpe de Estado civil-militar”. “Aquí lo que tiene que establecerse es que nada justificó el Golpe, que el gobierno de Salvador Allende tenía una propuesta que a algunos lo pueden convencer, compartir o no, que la gente la tendrá que ver, conocer las nuevas generaciones. Como nunca hizo propuestas de transformación social que iban a permitir por única vez en la historia de este país que las inmensas mayorías postergadas, maltratadas explotadas por décadas tuviesen voz y dignidad para vivir en Chile. Eso fue borrado con un golpe, porque afectaban los intereses de las mismas élites que hoy día quieren relativizar lo que es la ocasión y lo sucedido”, manifestó. Asimismo, la diputada PC confirmó será este próximo jueves que sostendrán una reunión con el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán, con motivo de la conmemoración y agregó que “esto tiene que ver no sólo con actos públicos, que se pueden hacer siempre, son necesarios, pero también tiene que ver en cómo vamos a avanzar en agenda legislativa, leyes que permitan construir una sociedad donde nunca más pueda volver a ocurrir una sonada golpista como la que vivimos en 17 años de dictadura. Tenemos que revisar a las Fuerzas Armadas y a las policías, creo que se está avanzando en una dirección equivocada en este sentido, con mucha lógica represiva respecto a una agenda de seguridad que no observa la desigualdad brutal que existe en nuestro país, no tengo la menor duda de que sólo va a traer más violencia”. “Yo espero que esta semana ya lo tengamos claro porque nosotros no estamos para andar aceptando lógicas en la medida de lo posible. Hablamos de verdad de conmemorar los 50 años para el nunca más o lo hacemos en lógicas brutales que siento que estamos viviendo caso un retroceso en el país”, emplazó. Por otra parte, Pizarro denunció a la derecha de “buscar, desde todos los ángulos, relativizar esta conmemoración y tener un retroceso de décadas en relación a cómo observamos el Golpe de Estado y los 17 años de dictadura. Eso lo están haciendo a través de grandes consorcios comunicacionales, en la Cámara, lo están instalando como un hecho brutal” y añadió que “también me parece que el Gobierno ha expresado verbalmente voluntades políticas que no ha materializado. Tenemos que empezar a ver medidas concretas que tengan correlato con lo que ellos han señalado durante todo este tiempo”. Es por ello que, ante la falta de avance respecto de la labor del Ejecutivo con este hito histórico, dijo esperar que “sea un retraso”. “Espero de verdad que empecemos a revertir esta lentitud que hemos observado con mucha preocupación y no aceptar que aquellos y aquellas que tienen que avanzar en la conmemoración de los 50 años estén relativizando lo que esto significa y, por lo tanto, no deben estar en esa responsabilidad como es Patricio Fernández”, afirmó.